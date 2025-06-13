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    iPhone XS artık Apple'ın eskiyen ürünleri arasında

    Apple, bazı kullanıcıların tasarımını hâlâ beğendiği iPhone XS modelini vintage (klasik) ürünleri listesine aldı. iPhone XS, iOS 26 güncellemesini alamayan cihazlar arasında.

    apple iphone xs vintage klasik eskiyen ürünler arasında Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone XS modelini vintage (klasik) ürünleri arasına aldı. Şirket, Kasım 2024’te iPhone XS Max’i eskiyen ürünler listesine almıştı.

    Apple, iPhone XS'i Eylül 2018'de piyasaya sürdü, bir yıl sonra üretimini durdurdu. Ancak cihaz, belirli satıcılar aracılığıyla satmaya devam etti, bu nedenle eski statüsü için beş yıllık sınıra yeni ulaştı. İki yıl sonra, iPhone XS tüm dünyada satıştan kaldırılmış iPhone ürünleri arasına katılacak. Bu noktada Apple artık cihaza servis vermeyecek.

    iPhone XS, sektördeki ilk 7 nanometre çip olan 8 çekirdekli Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip, daha hızlı Face ID, Akıllı HDR ve dinamik alan derinliğiyle Portre modunda fotoğraf çeken gelişmiş çift kamera sistemiyle gelmişti.

    Apple'ın beş yıldan uzun, yedi yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri vintage (klasik) olarak değerlendiriyor. Apple Mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, parçaların bulunabilirliğine bağlı olarak bu cihazlar için onarım hizmeti sunmaya devam edebiliyor.

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    4S14N_HUNT3R 7 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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