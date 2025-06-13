iPhone XS artık Apple'ın eskiyen ürünleri arasında

Apple, iPhone XS'i Eylül 2018'de piyasaya sürdü, bir yıl sonra üretimini durdurdu. Ancak cihaz, belirli satıcılar aracılığıyla satmaya devam etti, bu nedenle eski statüsü için beş yıllık sınıra yeni ulaştı. İki yıl sonra, iPhone XS tüm dünyada satıştan kaldırılmış iPhone ürünleri arasına katılacak. Bu noktada Apple artık cihaza servis vermeyecek.
iPhone XS, sektördeki ilk 7 nanometre çip olan 8 çekirdekli Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip, daha hızlı Face ID, Akıllı HDR ve dinamik alan derinliğiyle Portre modunda fotoğraf çeken gelişmiş çift kamera sistemiyle gelmişti.
Apple'ın beş yıldan uzun, yedi yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri vintage (klasik) olarak değerlendiriyor. Apple Mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, parçaların bulunabilirliğine bağlı olarak bu cihazlar için onarım hizmeti sunmaya devam edebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.