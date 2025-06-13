iPhone XS artık Apple'ın eskiyen ürünleri arasında

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone XS modelini vintage (klasik) ürünleri arasına aldı. Şirket, Kasım 2024’te iPhone XS Max’i eskiyen ürünler listesine almıştı.

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Apple, iPhone XS'i Eylül 2018'de piyasaya sürdü, bir yıl sonra üretimini durdurdu. Ancak cihaz, belirli satıcılar aracılığıyla satmaya devam etti, bu nedenle eski statüsü için beş yıllık sınıra yeni ulaştı. İki yıl sonra, iPhone XS tüm dünyada satıştan kaldırılmış iPhone ürünleri arasına katılacak. Bu noktada Apple artık cihaza servis vermeyecek.

iPhone XS, sektördeki ilk 7 nanometre çip olan 8 çekirdekli Neural Engine’e sahip A12 Bionic çip, daha hızlı Face ID, Akıllı HDR ve dinamik alan derinliğiyle Portre modunda fotoğraf çeken gelişmiş çift kamera sistemiyle gelmişti.

Apple'ın beş yıldan uzun, yedi yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri vintage (klasik) olarak değerlendiriyor. Apple Mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, parçaların bulunabilirliğine bağlı olarak bu cihazlar için onarım hizmeti sunmaya devam edebiliyor.

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iPhone XS resmen eskidi: Apple'ın vintage ürünleri arasında

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