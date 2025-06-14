Xiaomi’nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü global pazar için tanıtıldı

Xiaomi, kompakt yapısıyla öne çıkan Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini modelini global sitesine ekleyerek uluslararası pazarda da satışa sunulacağının sinyallerini verdi. Şirketin önceki modellerine kıyasla daha küçük boyutlara sahip olan bu yeni versiyon, geliştirilmiş ekranı ve artırılmış hassasiyetiyle dikkat çekiyor.

Cihaz, sadece 30 gram ağırlığında ve 2.1 inçlik ekranında hem sıcaklık hem de nem oranını aynı anda gösterebiliyor. Yenilenen ekran tasarımıyla birlikte okunabilirlik artırılırken, 0.1°C sıcaklık ve %1 nem değişimlerini algılayabilen sensörü sayesinde ortam koşulları oldukça hassas şekilde izlenebiliyor. Ayrıca her 6 saniyede bir verileri yenileyerek kullanıcıya güncel bilgiler sunuyor.

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Pil konusunda da iddialı olan model, standart kullanımda 2 yıla kadar, tasarruf modunda ise 3 yıla kadar pil ömrü vadediyor. Bu mod Xiaomi Home uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Uygulama üzerinden cihaza erişmek için ayrıca Bluetooth Mesh destekli bir ağ geçidine ihtiyaç duyuluyor. Bağlantı kurulduğunda, cihaz belirlenen eşik değerlerine göre evdeki fan, nemlendirici gibi diğer akıllı ürünlerle senkronize çalışabiliyor.

Duvara yapıştırılarak ya da masa üzerinde kullanılabilen monitör, ekranındaki yüz ifadeleriyle ortamın konfor seviyesini de simgelerle aktarıyor. Bluetooth 5.0 desteğiyle gelen model, 0°C ila 60°C sıcaklık ve %0 ila %99 nem aralığında çalışabiliyor.

Henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da cihazın Almanya’daki satış fiyatı yaklaşık 16 dolar seviyesinde. Bu da küresel lansman öncesinde ürünün erişilebilir bir fiyat politikasıyla sunulacağını gösteriyor.

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Xiaomi’nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü tanıtıldı

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