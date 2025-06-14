Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi’nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü global pazar için tanıtıldı

    Xiaomi, ev içi konfor takibini kolaylaştıran yeni Mini sıcaklık ve nem monitörünü global sahneye taşımaya hazırlanıyor. Cihaz, kompakt yapısı, geliştirilmiş ekranı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi’nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü tanıtıldı

    Xiaomi, kompakt yapısıyla öne çıkan Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini modelini global sitesine ekleyerek uluslararası pazarda da satışa sunulacağının sinyallerini verdi. Şirketin önceki modellerine kıyasla daha küçük boyutlara sahip olan bu yeni versiyon, geliştirilmiş ekranı ve artırılmış hassasiyetiyle dikkat çekiyor.

    Cihaz, sadece 30 gram ağırlığında ve 2.1 inçlik ekranında hem sıcaklık hem de nem oranını aynı anda gösterebiliyor. Yenilenen ekran tasarımıyla birlikte okunabilirlik artırılırken, 0.1°C sıcaklık ve %1 nem değişimlerini algılayabilen sensörü sayesinde ortam koşulları oldukça hassas şekilde izlenebiliyor. Ayrıca her 6 saniyede bir verileri yenileyerek kullanıcıya güncel bilgiler sunuyor.

    Pil konusunda da iddialı olan model, standart kullanımda 2 yıla kadar, tasarruf modunda ise 3 yıla kadar pil ömrü vadediyor. Bu mod Xiaomi Home uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Uygulama üzerinden cihaza erişmek için ayrıca Bluetooth Mesh destekli bir ağ geçidine ihtiyaç duyuluyor. Bağlantı kurulduğunda, cihaz belirlenen eşik değerlerine göre evdeki fan, nemlendirici gibi diğer akıllı ürünlerle senkronize çalışabiliyor.

    Duvara yapıştırılarak ya da masa üzerinde kullanılabilen monitör, ekranındaki yüz ifadeleriyle ortamın konfor seviyesini de simgelerle aktarıyor. Bluetooth 5.0 desteğiyle gelen model, 0°C ila 60°C sıcaklık ve %0 ila %99 nem aralığında çalışabiliyor.

    Henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da cihazın Almanya’daki satış fiyatı yaklaşık 16 dolar seviyesinde. Bu da küresel lansman öncesinde ürünün erişilebilir bir fiyat politikasıyla sunulacağını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dönel kavşakta kazada kim suçlu buruna sinek girerse ne olur metabolizma yavaşlatma paçoz ne demek tadilat muayenesi nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum