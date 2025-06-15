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    Vivo Y400 Pro resmen göründü: Güçlü donanımıyla piyasaya göz kırpıyor

    Vivo'nun merakla beklenen yeni modeli Y400 Pro, kısa süre içinde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Peki yeni cihaz bizlere hangi özellikleri sunacak? İşte tüm detaylar.

    Vivo Y400 Pro resmen göründü: Güçlü donanımıyla geliyor Tam Boyutta Gör

    Vivo, son dönemde sıkça gündeme gelen yeni modeli Y400 Pro için “yakında geliyor” mesajını paylaştı. Markanın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan kısa bir tanıtım videosu, cihazın arka yüzünü göstererek daha önce sızdırılan tasarım detaylarını doğruladı. Görselde, iki kameraya ev sahipliği yapan dairesel kamera modülü ve beyaz renkli kasa dikkat çekiyor.

    Henüz resmi olarak teknik özellikler açıklanmasa da, kısa süre önce Amazon’un sitesinde listelenen ve daha sonra kaldırılan bilgiler cihaz hakkında önemli detaylar sunuyor. Bu bilgilere göre, Y400 Pro modeli “Özgür Beyaz” (Freestyle White) adı verilen beyaz renk seçeneğiyle gelecek. Gücünü MediaTek’in Dimensity 7300 işlemcisinden alan telefon, 6,77 inçlik AMOLED ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 5.500 mAh kapasiteli batarya ile donatılmış. Ayrıca bu batarya, 90W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

    Kamera tarafında da iddialı olan Y400 Pro’nun ön yüzünde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise Sony IMX882 sensörlü 50 MP ana kamera ile destekleyici 2 MP’lik ikinci bir lens yer alıyor. Cihazın ekranının 4.500 nit gibi oldukça yüksek bir parlaklık seviyesine ulaşabileceği konuşulurken, bazı kaynaklar 256 GB depolama alanına sahip bir versiyonun da sunulacağını öne sürüyor.

    Vivo’nun önümüzdeki günlerde bu modelin çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Tanıtım süreciyle birlikte tüm detayların netlik kazanması ve cihazın farklı pazarlarda kullanıcılarla buluşması öngörülüyor.

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    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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