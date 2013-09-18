Casper dolar kurunu 1.59'a sabitledi, Haswell tabanlı ürünlerini tanıttı













Son dönemlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle 2TL'ye çıkan dolar kurunun tüketicileri olumsuz etkilememesi açısından Casper, kur sabitleme kampanyası başlattı.





Dolar kurunu 1.59TL olarak sabitleyen Casper, ayrıca okul başlangıç döneminde de öğrencilere avantajlı fiyatlar sunmayı hedefliyor. Firma ayrıca Haswell işlemcili yeni ürünlerini de tüketicilerin beğenisine sundu.





Bunlardan ilki Nirvana masaüstü serisi. Haswell tabanlı Intel işlemcilere yer veren Casper, 500GB/1TB/2TB sabit disk ve 4GB/8GB RAM seçenekleri sunuyor. Modeller farklı renk ve tasarıma sahip. Seri 975TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.





Nirvana One firmanın hespi-bir-arada bilgisayar modellerini topladığı konseptin adı. Windows 8 ve 10 parmak dokunmatik desteği olan ürünler 21.5 ve 23.6 inç olmak üzere iki farklı LED ekran seçeneği sunuyor. Bu serinin başlangıç fiyatı da 1599TL.





Oyun tutkunlarını unutmayan Casper, Nirvana Oyun serisine de Haswell tabanlı işlemcilerle katkı yapıyor. Seriye 3GB video bellekli NVIDIA ekran kartları ve 23.6 inçlik monitör seçeneği ekleyen Casper, ayrıca Borderlands 2 oyununu da hediye ediyor. Serinin 1746TL başlangıç fiyatı mevcut.