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Casper dolar kurunu 1.59'a sabitledi, Haswell tabanlı ürünlerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
993
1
61
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper dolar kurunu 1.59'a sabitledi, Haswell tabanlı ürünlerini tanıttı

Son dönemlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle 2TL'ye çıkan dolar kurunun tüketicileri olumsuz etkilememesi açısından Casper, kur sabitleme kampanyası başlattı.

Dolar kurunu 1.59TL olarak sabitleyen Casper, ayrıca okul başlangıç döneminde de öğrencilere avantajlı fiyatlar sunmayı hedefliyor. Firma ayrıca Haswell işlemcili yeni ürünlerini de tüketicilerin beğenisine sundu.

Bunlardan ilki Nirvana masaüstü serisi. Haswell tabanlı Intel işlemcilere yer veren Casper, 500GB/1TB/2TB sabit disk ve 4GB/8GB RAM seçenekleri sunuyor. Modeller farklı renk ve tasarıma sahip. Seri 975TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.

Nirvana One firmanın hespi-bir-arada bilgisayar modellerini topladığı konseptin adı. Windows 8 ve 10 parmak dokunmatik desteği olan ürünler 21.5 ve 23.6 inç olmak üzere iki farklı LED ekran seçeneği sunuyor. Bu serinin başlangıç fiyatı da 1599TL.

Oyun tutkunlarını unutmayan Casper, Nirvana Oyun serisine de Haswell tabanlı işlemcilerle katkı yapıyor. Seriye 3GB video bellekli NVIDIA ekran kartları ve 23.6 inçlik monitör seçeneği ekleyen Casper, ayrıca Borderlands 2 oyununu da hediye ediyor. Serinin 1746TL başlangıç fiyatı mevcut.
 
Casper dolar kurunu 1.59'a sabitledi, Haswell tabanlı ürünlerini tanıttı
Casper dolar kurunu 1.59'a sabitledi, Haswell tabanlı ürünlerini tanıttı
 

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Rajeesh 6 yıl en beğenilen
adı donanimhaber olan bi forumda bile, oyun bilgisyarı diyip 3gb ramlı ekran kartından bahsetmek

para insana neler yaptırıyor, reklam almanında bi adabı olur. olmadı sitenin ismini reklamhaber diye değiştirin daha güzel
adı donanimhaber olan bi forumda bile, oyun bilgisyarı diyip 3gb ramlı ekran kartından bahsetmekpara insana neler yaptırıyor, reklam almanında bi a...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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emou 6 yıl
Casper Senin Hayatın, Senin Mallığın demişler
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LEON-X 6 yıl
Casper kur'u sabitleyeceği yerde, düzgün kasa toplama konusunda biraz çalışma yapsa hiç fena olmayacak, zira pc toplamasını bilemeyenlerin en azından hazır ve markalı diye kazara aldıkları sistemler az da olsa iyi olur.

Normal şartlarda Casper = ÇÖP tenekesi demektir.
Casper kur'u sabitleyeceği yerde, düzgün kasa toplama konusunda biraz çalışma yapsa hiç fena olmayacak, zira pc toplamasını bilemeyenlerin en azından hazır ve ...
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1 Avatar
Whippoorwill 6 yıl
GT-630 mu o


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solgarcı13 6 yıl
Haswell ise baya üst seviye ürünler çıkarıyorlar demek ki. Takip etmek gerek..
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Gukama 6 yıl solgarcı13
solgarcı13

Haswell ise baya üst seviye ürünler çıkarıyorlar demek ki. Takip etmek gerek..

hocam üst seviye falan değil bunlar haswell i3 de var i5 4430 da var(i5 de yüksek değil)
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Humboldt 6 yıl
Sevimli hayalet Casper haricini tanımam
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Genç Düşünür 6 yıl
Bir ara Casper'a çok ilgi duyardım.
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BeranSetaou 6 yıl
Büyüksün Casper

İnanırmısınız 2 yıl önce arkadaş casper almıştı 1920x1080 monitörü var 1280x1024 ultrada gta san andreas ı filim karesi şeklinde oynuyor.Bu nesil casperda belki gta 4 yükeyebilir gelicek nesil açar sonraki nesilde hayırlısıyla 800x600 de oynatır.

Akıma takılan soru bu kadar casper kötüleniyor ama hala satıyor iflas etmiyor.Yakında televizyona reklam vericem uzak durun magdur olmayın artık diye.Bende sınırdan döndüm casper alıyordum forumdaki arkadaşlar sagolsun 2000 liraya crysis 3 ü ultrada oynuyorum.
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True Romance 6 yıl
Casper anakarta, güzel ekran kartı sabitlesin.
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himmet_dal 6 yıl BeranSetaou
BeranSetaou

Büyüksün Casper

İnanırmısınız 2 yıl önce arkadaş casper almıştı 1920x1080 monitörü var 1280x1024 ultrada gta san andreas ı filim karesi şeklinde oynuyor.Bu nesil casperda belki gta 4 yükeyebilir gelicek nesil açar sonraki nesilde hayırlısıyla 800x600 de oynatır.

Akıma takılan soru bu kadar casper kötüleniyor ama hala satıyor iflas etmiyor.Yakında televizyona reklam vericem uzak durun magdur olmayın artık diye.Bende sınırdan döndüm casper alıyordum forumdaki arkadaşlar sagolsun 2000 liraya crysis 3 ü ultrada oynuyorum.

fazla sallama ortalığı bulandırıyorsun starcraft 2yi bitirdim gta 4 gayet güzel oynadım mafia 2 bitirdim 5 yıl önce aldığım casperde hemde kasmadan ya burada caspere atıp tutanlar sıkıyor ya kullanan ben
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InvisibleLord 6 yıl
arkadaşım 3 yıldır casper kullanıyor kasa hariç tüm parçalar kullanım dışı kaldı yeniledik zamanla oyun pcsi deyip 5500 serisi ekran kartı koyup 2bin lira alan bir firma için sadece Allah affetsin diyorum milet o pcyi alırken yıllarca kaliteli oyun oynarım diye alıyor sonuç ne gelecek sene bir parçası yanıyor, kasayı açtığn an garanti gidiyor(zaten casper oyun canavarı alan kişi kasa açamaz ;)).arkadaşıma hediye geldi pc idade de edemedi, bilgisayar sürekli olarak UPS cihazına bağlı olduğu halde her parçası tam bir facia oldu. O paraya ne canavarlar alınırdı yazık valla giden paraya
3 gb ekran diye alınacak pcler güncel oyunlar kasacak kişi gelecek foruma soracak neden oyun canavarım orta ayarlarda kasıyor. Para sizin isteyen alır, aldığnız pc seneye kassın ki yeni pc alın firma para kazansın firmanın pazarlama düşüncesi bu
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Moribito 6 yıl
Kalitede tek adres: CASPER!
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E-Tan 6 yıl
Beni tanımadan etmeden Casper yetkilisi olduğumu söylediniz ya helal olsun size. :) Ben Casper'ın sıradan bir kullanıcısıyım. Benim gibi Casper kullanıcılarına hakaret içerikli mesajlar görmem için illa ki yıllardır bu forumda takılmam gerekmiyor. Üyeliğim olmadığı zamanlarda da zaten inceliyordum bu ve bunun gibi konuları.
Belirtmek isterim, hakaret içerikli mesajlardan kastım, Casper kullanıcılarını 'bilgisiz, cahil' yerine koymaktır. Şuraya atılan yorumları biraz incelerseniz, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
Sadece DonanımHaber'de değil, genel olarak 10 yıl önce Casper ürünü kullanıp, Casper'ın yeni ürünlerine de kısa olarak 'çöp' diyenler var. Benim tepkim bu tür insanlaradır.
Kötü bir niyetim veya Casper firmasıyla bir yakınlığım yok. Ben 2009'dan beridir aralıksız Casper ürünlerini kullanan ve memnun kalan birisi olarak yorumlarımı belirttim. Başka bir amacım yok.
Ayrıca benim mesajıma karşı verilen yanıta 'öğretmenim noktayı koymuş' diyen kişi, harbiden komiksin. Psikolojik üstünlük çabası mıdır anlamadım? :)
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Umutcan 6 yıl
Ekran kartının ne olduğu önemli değil, 3gb ya herşeyi oynatır...
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Gerginix 6 yıl E-Tan
Gördüğünüz gibi Casper'ın haber veya reklam amacıyla açılmış her başlığının altında Casper kullanan - kullanmış birçok kişi firmaya her ah eder... Siz artık bıktım diyorsunuz ama Casper insanlara rezalet sistemler satmaktan bıkmıyor. Bu yüzden her Casper veya benzer haberde diyorum ki "arkadaş buraya para verin ama hakkınızda haber yapılmasın diye"
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E-Tan 6 yıl
Casper firmasına ve kullanıcılarına yönelik yapılan hakaret içerikli yorumlar artık sinirimi bozmaya başladı. Tamam sevmiyorsun Casper'ı anladım, ama onu kullanan kişiye 'aptal, gerizekalı' yakıştırması niye yapıyorsun? Çok mu zekisin arkadaşım sen? :)
2009 yılından beridir Casper ürünlerini kullanıyorum. 2013'de cebimdeki telefonum bil Casper oldu artık. Tek bir kusurunu, tek bir sorununu görmedim, memnunum!
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Gerginix 6 yıl E-Tan
Çok ilginç:) Bu mesajı (Artık sinirimi bozmaya başladı) atmak için üye olduğunuz belli... Sanki uzun süredir forumdasınız ve forumda sürekli gezinen ve haber okuyan biri olarak Casper firmasına ve kullanıcılarına hakaret içeren mesajları okumaktan bıkmışsınız gibi bir aroma bırakmaya çalışmısınız ama foruma 23 Eylül'de üye olup ilk mesajınızı bu konuya atmışsınız. Sırf bu mesajı atmak için bu üyeliği açtığınız belli... Tahminimce yakında hesap şifrenizi - bilgilerinizi unutup, hesabı zombi duruma getireceksiniz.

Bu arada Casper'ın kullanıcı görünümlü bir yetkilisi olduğunuz açık. Ayrıca bana lütfen hangi mesajda ne tür hakaretler var bunu da belirtirseniz sevinirim. Benim gördüğüm ve sizin tanınıza en yakın mesajlar, mesela "mallık" gibi bir ifade kullanan mesajlar, kullanıyorum ve pişmanım diyen mesajlar. Bir insan, aldığı üründen dolayı pişmanlık yaşıyorsa bunu ifade etme hakkına sonuna kadar sahiptir. Ayrıca mesajlarda kullanılan ve benim de hoşuma gitmeyen argo ifadeler, ülkemin içine sokulduğu durumun aynası olan rutin durumdur. Kanıksamak bir kenara her fırsatta karşısında olduğum bir durumdur ama benim mesajınızı alıntılayarak, bu mesajı yazma sebebime tekrar geri döneyim. Bence bu reklam amaçlı haberi Casper'ın bir yetkilisi olarak şikayet edip kapattırın. Yukarıdaki ilk mesajımda da belirttim, Casper foruma reklam için para ödüyorsa, ödediği paranın karşılığı olarak yapılacak en iyi iş, çoğu kullanıcının kalbur üstü bilgiye sahip olduğu bu ortamda haber veya reklam olmamaktır. Çünkü Casper veya benzer ve benim gözümde 230W pimi çekilmiş el bombası gibi PSU'lardan beslendiği ileri sürülen, adı Nirvana olup (Hani ötesi yok anlamında) oyun tutkunlarına özel HD5570 olsa bile öpüp başıma koyacağım ekran kartları kullanılan kasaları insanların alınteri ile biriktirdiği binlerce TL karşılığında bu insanlara kakalayıp bizzat nitelikli dolandırıcılık yapmaktadır.

Yine ezbere konuşulan "yerli firmalara destek olmamız lazım" argümanına da hazır cevabımı yeri gelmişken şimdiden vereyim: İnsanlara beş para etmez, etse bile kapasitesinin çok üzerinde cihazlarmış gibi satılan PC'lerden dünyanın karını elde etmiş bir firmaya, bundan güzel destek mi olur, daha kanını mı içecekler benim insanımın... Bir de şunu tekrar edeyim ki zihinlerde iz bıraksın, reklama, forumlara, teknoloji sitelerine para saçacağına bu parayla insanlara daha becerikli sistemler satsınlar, bu insanlar da memnuniyetlerini dile getirsinler... Bundan daha iyi reklam mı olur...

Kısacası sizin şahsi memnuniyetiniz, Casper kullanıcılarının evrenine ne yazık ki barış getiremiyor. Üzgünüm...

Edit: İmla - Türkçe... Ayrıca şunu da belirteyim, Casper yetkilisi olduğunuza inanıyorum ama yanılmış da olabilirim yani sizi kesin olarak yargılamış olmayayım ama fikrimin bu yönde olduğunu da ısrarla belirtirim:) Yanılsam bile yukarıda söylediklerimi değiştirmiyor. Casper artık müşterilerine gerçekten de ödenen paranın hakkını veren ürünler sunsun... Memnuniyet, reklam amacıyla foruma saçılan firmanın parası ile sağlanamaz...
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emou 6 yıl
Casper senin hayatin senin malligin dedimde ama bende casper kullanıyorum. Ama memnun degilim.
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himmet_dal 6 yıl
5 yıldır casper kullanıyorum çok memnunum ucuza aldım her işimi görüyor video internet ofis zorrent zamanında oyun vs vs.
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Gerginix 6 yıl
"Oyun tutkunlarini unutmayan Casper" yerine Oyun tutkunlarini kucaklamayi unutmayan Casper" demek istediniz herhalde.

Daha once de soyledim, tekrar soyluyorum: Casper, hakkinda haber yapilmasin diye para odemeli foruma... bu haberler pardon reklamlar yipratiyor firmayi :)
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rabitelli 6 yıl
Laptopun altına etiket yapıştırıp üstüne "made in TURKEY" yazan ama kasanın üstünde serigrafi ile basılmış orjinal "made in PRC" yazısını görmeyen bi firmadan ne bekliyorsunuz arkadaşlar????????

Bari etiketi made in prc yazısının üstüne falan yapıştır.



edit:
Ya özür dilerim yaaa. Düşünemedim. Belki sadece kasanın o kısmı çinde yapılmıştır.


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