Casper'dan Dokunmatik Ultrabook "Nirvana 14 Touch Ultrabook" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Casper in bu bigisayarı çok iyi bizim öğretmende var ben bile almayı düşünüyom "bir ultrabook hemde dokunmatik almak istiyorsanız bu ultrabook'u göz önünde tutun
|casper ultrabook almayı düşünüyodum
bunun i3 olanı
sizce almamalımıyım
|ayrıca teknik servisine kötü diyen arkadaşım, benim ürünüm 1,5 senedir kullanıyorum arızalanmadı ama çevremde de Casper kullananlar var, arkadaşımın başka bir notebook ürünü 5 gün içinde geldi tamir edilmiş bir şekilde
|dokunmatik ekran ultrabook, hem de metal dizaynı ile core i5 işlemcisi ile ben kullanıyorum :)
buz dolabıgibi ürün ısınma sıfır :) süpeer
|Kaliteli ürün, güzel dizayn. Dokunmatik ekran tercih ediyor olsaydım kesinlikle göz ardı etmezdim.
|Casper'ı sadece ucuzluğundan alırım aynı özelliğe sahip başka markaların pc leri 2-3 kat pahalı ve müşteri memnuniyeti için alırım ayrıca Türkler kazansın diye alırım...
|Baunun yanın tablet mi hediye edlio
çinde en ucuz hangi parça var ise içine dolduruyorlar. hayatta işim olmaz.. casper pişmanlıktır...
Evet haklı arkadaş. Çinde Apple, HP, Dell, Lenovo gibi dünya markalarına parça üreten Foxconn fabrikasında üretilen kasa, anakart, wifi, bluetooth ve klavye ile Dünyanın en büyük işlemci üreticisi intel'in işlemcilerini kullandığı ve piyasadaki bir sürü çin malı, amerikan, ingiliz, alman malı ürüne rağmen yerli ekonomiye destek olduğu, her ilçede bulunan yetkili servisler vasıtasıyla arıza, geridönüş, garanti takibinde ne kargo ücreti ne de arıza tespit ücreti almadığı, bayilikler vasıtası ile yüzlerce personele ve aileye istihdam sağladığı için Casper Bilgisayarı kınıyorum.
Bilmeden etmeden hakkını yemek çok güzel Casper.
beyruni
işte öyle olmuyor. casper nasıl üretim istiyorsa foxconn ona göre şekillendiriyor fabrikasını. şuan kullandığı anakartların çoğu 30$ etmeyen anakartlar.
|SSD'lerde yüksek boyutta veri tutulmamasının sebebi, sizin iddia ettiğiniz gibi SSD'lerin ömrü değil, GB başına maliyetin hala yüksek olması.
Ortalama bir kullanıcı, SSD'lerde kullanılan bellek hücrelerinin yazma ömrünü bitiremez. Bugün SSD'lerin çoğunda kullanılan MLC bellek yongalarının yazma ömrü, bir günde GB'larca veri yazılsa bile en az 10 yıldır. SSD'lerde kullanılan denetçiler, bellek yongalarının orantılı aşınmalarını sağlamak için çok başarılı yazma algoritmaları kullanıyor; buna ek olarak her güncel SSD'de son kullanıcının erişimi dışında tutulan, yedek bellek hücreleri mevcuttur ve zarar görmüş/ömrünü tamamlamış bellek yongaları yerine bu yedekte tutulan hücreler kullanılır. Teknik bilginizin yetersiz olduğu konularda bu tür yorumlar yapmayın lütfen, zira komik duruma düşüyorsunuz.
|Bu Casper hala pc üretiyomu yha o kadar milletin parasını yedi millet hala Casper pc var diyor sadece aciyorum
|çinde en ucuz hangi parça var ise içine dolduruyorlar. hayatta işim olmaz.. casper pişmanlıktır...
Teknoloji siteleri yıkılıyor CES için DH'de bir tane bile ilgili video yok. DH de sadece reklam yapıyor artık.