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Cat S61'i inceledik: Tank gibi telefon

1 yıl
8,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cat S61 çok özel bir telefon. Termal kameradan uçucu madde sensörüne kadar gelişmiş donanımlara sahip olan telefon, 3 metre derinlikte suya, 1.8 metreden düşüşte de betona mukavemet gösteriyor.
Cat S61 sahip olduğu donanımsal özellikler ve çevresel koşullara gösterdiği yüksek mukavemet ile bambaşka bir telefon. Cat S61'i kullandık, tüm detaylarla birlikte izlenimlerimizi bu videoda anlattık. 

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Demirbey777 6 ay
cad s61 i nereden temin edebiliriz bilgisi olan varmı arkadaşlar
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JoJona 8 ay
Çok pahalı sağlam telefon. Fiyatına layık olup olmadığını bilmiyorum. Ama şu an Poptel P10'umla iyi geçiniyorum. Profesyonel sağlam bir telefon arayan biri için Poptel P10'u tavsiye ederim. Dış mekan kullanımı için gerçekten çok güzel.
 (Umarım fiyatı göz önünde bulundurur).
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Katalikitci 1 yıl
Son zamanlarda gördüğüm en inovatif telefon.
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ccguven 1 yıl
Daha ne olsun titreşim ve desibel maruziyetini de güzel ölçüyorsa perfect.
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Johan Elmander 1 yıl
Tam bana göre. Bir de bunun amiral özelliklerine sahip versiyonunu çıkarsalar, direk alırım
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AKTeknisyen 1 yıl
Saha için birebir. Elektrikçiler sıhhı tesisatçılar Montaj ekibi ve Arama kurtarma için birebir.
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alemburda34 1 yıl
Su telefonu sif termal kamerasi icin peynir ekmek gibi satisi yapilir. Ama alan kisi santiye icin mi kullanacak hayir neyse soylemeyecegim ama tahmin ettiginizi dusunuyorum :D
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deniz_sea 1 yıl
Cat nokta atışı yapmış bence, keşke dediğim tek şey o üstteki Cat yazılı kısımda boyuna asmak için kanca takma yuvası olsaydı keşke...
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1ses1 1 yıl
Erdi Bey bu termal kamera kısmı benim çok hoşuma gitti ama buna benzer termal özelliği olan farklı telefonlar var mı yoksa bu işi sadece cat mi yapıyor.
Bu arada Diğer arkadaşlar kırılmasın ama sadece sizin haber ve videoalrınıza inanıyorum. Çizgini bozma.
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StG 44 1 yıl 1ses1
1ses1
Erdi Bey bu termal kamera kısmı benim çok hoşuma gitti ama buna benzer termal özelliği olan farklı telefonlar var mı yoksa bu işi sadece cat mi yapıyor.
Bu arada Diğer arkadaşlar kırılmasın ama sadece sizin haber ve videoalrınıza inanıyorum. Çizgini bozma.

Termal kameralı ilk akıllı telefonu CAT yaptı diye biliyorum başka markada var mı bilmiyorum. Ancak gece görüşü olan telefonlar var belki ilginizi çeker.

gsmarena.com/...
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WB 1 yıl
Her turlu fanteziyi yaptilar, saglami, dev ekranlisi, 20k mah pillisi, 3310’u vs vs..
Bir uretici de ciksa 4” 4mm kalinliginda 50 gr agirliginda cihaz yaptim dese ne guzel olur!
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