Cat S61'i inceledik: Tank gibi telefon

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Cat S61 çok özel bir telefon. Termal kameradan uçucu madde sensörüne kadar gelişmiş donanımlara sahip olan telefon, 3 metre derinlikte suya, 1.8 metreden düşüşte de betona mukavemet gösteriyor.
Cat S61 sahip olduğu donanımsal özellikler ve çevresel koşullara gösterdiği yüksek mukavemet ile bambaşka bir telefon. Cat S61'i kullandık, tüm detaylarla birlikte izlenimlerimizi bu videoda anlattık.
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(Umarım fiyatı göz önünde bulundurur).
Bu arada Diğer arkadaşlar kırılmasın ama sadece sizin haber ve videoalrınıza inanıyorum. Çizgini bozma.
Termal kameralı ilk akıllı telefonu CAT yaptı diye biliyorum başka markada var mı bilmiyorum. Ancak gece görüşü olan telefonlar var belki ilginizi çeker.
gsmarena.com/...
Bir uretici de ciksa 4” 4mm kalinliginda 50 gr agirliginda cihaz yaptim dese ne guzel olur!