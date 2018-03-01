Cat S61'i inceledik: Tank gibi telefon

Cat S61 çok özel bir telefon. Termal kameradan uçucu madde sensörüne kadar gelişmiş donanımlara sahip olan telefon, 3 metre derinlikte suya, 1.8 metreden düşüşte de betona mukavemet gösteriyor.

Cat S61 sahip olduğu donanımsal özellikler ve çevresel koşullara gösterdiği yüksek mukavemet ile bambaşka bir telefon. Cat S61'i kullandık, tüm detaylarla birlikte izlenimlerimizi bu videoda anlattık.