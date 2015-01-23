Cebe sığan Hive Amplicity bilgisayar modeli ücretli abonelik ile verilecek





PC donanım bileşenlerinin gelişen teknoloji sayesinde cebe sığacak kadar küçük bilgisayar modelleri de mümkün hale geldi. Pek çok üreticinin bu sınıfta yeni ürünler geliştirdiğine şahit oluyoruz. Hive Amplicity bunlardan birisi.





Ortalama biir Phablet boyutlarında olan Hive Amplicity, iki farklı versiyona sahip. Bir versiyonda Intel Atom işlemci yer alırken, diğer versiyonda Intel Core M işlemci bulunuyor. Bluetooth 4.0 ve WiFi ile kablosuz bağlantı sağlanırken, USB ve HDMI çıkışları ile de geleneksel bir kasa halini alabiliyor.





Hive Amplicity iki dikkat çekici özelliğe sahip. Birincisi Atom yongasetli versiyon aylık 99$ şeklinde kiralanıyor ve 6 aylık süre bitiminde iade edilebiliyor. Bu abonelik içerisinde Adobe Creative Cloud gibi hediye abonelikler yer alıyor. Core M yongasetli versiyon ise 300$-400$ başlnagıç fiyatına sahip olacak.





İkinci özellik ise genişleme kutuları. Bu kutularda daha güçlü ekran kartı ve işlemciler yer alıyor. Farklı konfigürasyonlardaki bu kutulara bilgisayarı yerleştirdiğiniz zaman örneğin üç monitöre görüntü verebilen bir oyuncu bilgisayarı elde edebiliyorsunuz. CES 2015 fuarında da olumlu eleştiriler alan Hive Simplicity yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.

http://www.tomsguide.com/us/hive-amplicity-anywhere-hands-on,news-20293.html#xtor=RSS-980