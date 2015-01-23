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Cebe sığan Hive Amplicity bilgisayar modeli ücretli abonelik ile verilecek

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cebe sığan Hive Amplicity bilgisayar modeli ücretli abonelik ile verilecek

PC donanım bileşenlerinin gelişen teknoloji sayesinde cebe sığacak kadar küçük bilgisayar modelleri de mümkün hale geldi. Pek çok üreticinin bu sınıfta yeni ürünler geliştirdiğine şahit oluyoruz. Hive Amplicity bunlardan birisi. 

Ortalama biir Phablet boyutlarında olan Hive Amplicity, iki farklı versiyona sahip. Bir versiyonda Intel Atom işlemci yer alırken, diğer versiyonda Intel Core M işlemci bulunuyor. Bluetooth 4.0 ve WiFi ile kablosuz bağlantı sağlanırken, USB ve HDMI çıkışları ile de geleneksel bir kasa halini alabiliyor. 

Hive Amplicity iki dikkat çekici özelliğe sahip. Birincisi Atom yongasetli versiyon aylık 99$ şeklinde kiralanıyor ve 6 aylık süre bitiminde iade edilebiliyor. Bu abonelik içerisinde Adobe Creative Cloud gibi hediye abonelikler yer alıyor. Core M yongasetli versiyon ise 300$-400$ başlnagıç fiyatına sahip olacak. 

İkinci özellik ise genişleme kutuları. Bu kutularda daha güçlü ekran kartı ve işlemciler yer alıyor. Farklı konfigürasyonlardaki bu kutulara bilgisayarı yerleştirdiğiniz zaman örneğin üç monitöre görüntü verebilen bir oyuncu bilgisayarı elde edebiliyorsunuz. CES 2015 fuarında da olumlu eleştiriler alan Hive Simplicity yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.  

http://www.tomsguide.com/us/hive-amplicity-anywhere-hands-on,news-20293.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
DOğrudan Intel'in kendi ürünü ise hiç şaşırmadım bu kadar pahalı olmasına. Ama değil ise normal, zaten dediğiniz gibi 99$'a kiralanan çok saçma; diğeri ise piyasa çıktığında, duruma göre düşünülebilir.
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OverClocK1ng 4 yıl
Ayda 399 Dolar yani 400 Dolar 6 ay boyunca vereceğim, sonra iade edeceğim.
2400 Dolara 6 ay bilgisayar kullanımı. Vay be. Baya uyanık abilermiş.
Türk mü imişler ki ?
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zdniz 4 yıl
99 dolar yani ayda 230 küsür liraya bunumu kiralıçam ben... Artı birde atom işlemçi sonra iade ediçem çok şaçma alibaba'da buna benzer onlarça ürün var. Fiyatlarıda 200 dolar cıvarı. (kaliteli olanlar) 120-130 dolar çivarı bile var. Ama onlar bundan biraz daha büyük olabilir.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Pahalı geldi açıkçası
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doctor_bey 4 yıl
Atom işlemciye aylık 99$ çok değilmi? Core M olanda pahalı sanki, birde cihaz abonelik bitince bizde kalamıyor dimi?
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Gece772 4 yıl
Limitli vardır.....
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