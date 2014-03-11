Cebit 2014: DJI Lightbridge Full HD Kablosuz Görüntü Aktarma

Cebit turumuza DJI standıyla devam ediyoruz. Havadan görüntüleme sistemleri konusunda en önde gelen firmalardan biri olan DJI'ın lightbridge isimli çözümüyle Full HD görüntüleri kablosuz olarak 1.7km mesafeye kadar anlık olarak aktarabilmek mümkün.

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