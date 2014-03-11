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Cebit 2014: DJI Lightbridge Full HD Kablosuz Görüntü Aktarma

5 yıl
12,7b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Cebit turumuza DJI standıyla devam ediyoruz. Havadan görüntüleme sistemleri konusunda en önde gelen firmalardan biri olan DJI'ın lightbridge isimli çözümüyle Full HD görüntüleri kablosuz olarak 1.7km mesafeye kadar anlık olarak aktarabilmek mümkün.
 

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Tekno moomce 5 yıl
En çok sinirlendğim sey ula zaten internet en pahalı bizde gidip TTnet reklamı alıyosunuz ne diyelim

Cihaz iyi de 80msn gecikme de az buz değil hoş biz yurt içi bile 50msn dolaşıoruz ama olsun
En çok sinirlendğim sey ula zaten internet en pahalı bizde gidip TTnet reklamı alıyosunuz ne diyelimCihaz iyi de 80msn gecikme de az buz değil hoş ...
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Virtual Reality 5 yıl
Bence uçan cihaz fiyata dahil değil.
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trojannn 5 yıl
9 10 yıldır modelcilikle uğraşıyorum. 0 1200 dolar denen cihaz buraya geldiğinde 8 9 milyardan aşağı olmayacak. bir tane tekel var zaten ülkede. o da technomodel. doğal olarak parası olan insanlar yurtdışında ucuzluğu görmüyor ya da elleriyle toplasalar daha ucuza geleceğini görmüyorlar. bu nedenle de artık bir çok modelci bu ürünleri almıyor onun yerine topluyorlar.
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keskin53 5 yıl
ürün güzelmiş
bu urunler yuzunden özel hayat kavramı ortadan kalkar
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raptor32 5 yıl
bu cihazla ilgili tam bilgi alabileceğimiz bir yer şirket v.s bilen varmı ?
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dmrc1143 5 yıl
Cebit ne alaka arkadaşlar ben anlamadım. 11 eylülde değil mıydı cebit bu sene? Şimdi nereden çıktı?
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gun 5 yıl
Bendede pahalı bir ürün değil. Uçan aygıt dahil mi buna acaba öyle ise çok ucuz bile. Ama sadece kumanda ünitesi ise hdmi 1080p yeterli bile.
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CastellonA 5 yıl gun
gun
Bendede pahalı bir ürün değil. Uçan aygıt dahil mi buna acaba öyle ise çok ucuz bile. Ama sadece kumanda ünitesi ise hdmi 1080p yeterli bile.

ürün güzelmiş, ozel haati baltalayacak gibi biraz
.
gun ozel mesajima bakabilir misin
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giogo 5 yıl
Para konusunda bence pahalı değil.Bunu alacak olan kişiler ya filmci ya belgeselci yada bu tarz bir meslek sahibi olur.Onlar içinde bu para hiçbirşey.

1.7 km ise bence muazzam.Görüntü aktarımındada akıllı telefonlara ve tabletlerede aktarma seçeneği olması çok iyi.
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4RedSea 5 yıl giogo
giogo
Para konusunda bence pahalı değil.Bunu alacak olan kişiler ya filmci ya belgeselci yada bu tarz bir meslek sahibi olur.Onlar içinde bu para hiçbirşey.

1.7 km ise bence muazzam.Görüntü aktarımındada akıllı telefonlara ve tabletlerede aktarma seçeneği olması çok iyi.

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