Cebit 2014: DJI Lightbridge Full HD Kablosuz Görüntü Aktarma

Haber Editörü
|Bence uçan cihaz fiyata dahil değil.
|9 10 yıldır modelcilikle uğraşıyorum. 0 1200 dolar denen cihaz buraya geldiğinde 8 9 milyardan aşağı olmayacak. bir tane tekel var zaten ülkede. o da technomodel. doğal olarak parası olan insanlar yurtdışında ucuzluğu görmüyor ya da elleriyle toplasalar daha ucuza geleceğini görmüyorlar. bu nedenle de artık bir çok modelci bu ürünleri almıyor onun yerine topluyorlar.
|ürün güzelmiş
bu urunler yuzunden özel hayat kavramı ortadan kalkar
|bu cihazla ilgili tam bilgi alabileceğimiz bir yer şirket v.s bilen varmı ?
|Cebit ne alaka arkadaşlar ben anlamadım. 11 eylülde değil mıydı cebit bu sene? Şimdi nereden çıktı?
|Bendede pahalı bir ürün değil. Uçan aygıt dahil mi buna acaba öyle ise çok ucuz bile. Ama sadece kumanda ünitesi ise hdmi 1080p yeterli bile.
gun
ürün güzelmiş, ozel haati baltalayacak gibi biraz
.
gun ozel mesajima bakabilir misin
| Para konusunda bence pahalı değil.Bunu alacak olan kişiler ya filmci ya belgeselci yada bu tarz bir meslek sahibi olur.Onlar içinde bu para hiçbirşey.
1.7 km ise bence muazzam.Görüntü aktarımındada akıllı telefonlara ve tabletlerede aktarma seçeneği olması çok iyi.
giogo
+1
Cihaz iyi de 80msn gecikme de az buz değil hoş biz yurt içi bile 50msn dolaşıoruz ama olsun