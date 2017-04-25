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Cep telefonu ile sinema filmi çekin "DJI Osmo Mobile" inceleme

2 yıl
23,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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DJI'ın cep telefonları için geliştirdiği 3 yönlü stabilizasyon kiti DJI Osmo Mobile'ı denedik. Cep telefonunuzla sinematik işler çıkartmak istiyorsanız bu kit size göre.
Not: Videoda geçen Z Axis aksesuarı sadece DJI Osmo ile uyumlu. Osmo Mobile ile kullanılamıyor. 
Sınıfının en iyisi diyebileceğimiz DJI Osmo Mobile'ı inceledik. Cep telefonunuz ile sinematik kalitede aksiyon dolu çekimler yapmak istiyorsanız veya çocuğunuzun ilk adımlarını çekip tekrar tekrar izleyebileceğiniz klipler oluşturma hevesi içindeyseniz bu videoyu mutlaka izleyin. 
DJI Osmo Mobile ve diğer DJI ürünleri için Türkiye Temsilcisinin WEB sayfası:
https://www.providyo.com/urun/dji-osmo-mobile/ 

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nayır 2 yıl en beğenilen
Mesut ile Erdi Piknikte 1...
fragman



Coming soon..
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dr20mouse 2 yıl
İnceleme iyi güzelde keşke OIS özelliği olmayan bir cihaz üzerinde inceleseydiniz aradaki farkı görseydik.
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DG Chester 2 yıl
valla amazonda 300 dolar olan ürünü türkiyede 1500 liraya satıyorlar.. telefonu ile çekim yapacak insanların bu tarz bir cihaza 1500 lira ödeme yapması çok istisnai bir durum olur diye düşünüyorum. dslr kameralar için olan daha kaliteli gimble lar var piyasada. hani cep telefonu kameraları rekabetçi oldu vs diyoruz ama o kadarda değil.. bence..
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10ff 2 yıl
bunun yerine el yapimi gimball yapmak daha az maliyetli olacaktir.
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Önder Çatalkaya 2 yıl
Detaylara çok inilmemiş incelemede ancak OIS özelliği olmayan telefon bu cihaz için düşündüğünüzün aksine bir artı. Çünkü iPhone 6S Plus ve 7 Plus gibi cihazlarda OIS kapatılamadığı için Osmo ile çakışıyor. S6 gibi OIS'i kapanan bir telefonla daha başarılı görüntüler elde edebiliyorsunuz.

Her yerde görüp okuyacağınız tavsiye şudur, Filmic PRO kullanın ve OIS'i kapatın. Hayır, OIS kapatılamıyor. Filmic gibi 3. parti uygulamaların kapattığı yalnızca EIS'i kapatır. Yani yazılımsal olan kısmı.

Örnek iPhone 7 Plus + DJI Osmo Mobile çekimi:



Erdi'nin videodan sonra bir örnek de ben koyayım o zaman :)

Kısa Instagram versiyonu:
[DHgram=https://www.instagram.com/p/BSllD71g2RV/?taken-by=ondercatalkaya]


Bu da tamamı:

[DHTUBE=https://vimeo.com/211636061]

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SEO-Uzmanı 2 yıl
yüksek iso değerlerinde görüntü paraziti yapmayan
her türlü kamera ile her zaman film çekebilirsin. NOKTA !
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
mangal keyfisi
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DH Misafiri 2 yıl
Mesut reyiz bir türlü üç eksen ila düşey haraket diyemedi yukarı aşağı sallıyor :D
Ek aksesuarla 5 eksen sabitliyor anlaşıldı lakin fiiyatıda bir motor ediyor ehehe
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ugur_dn 2 yıl
Z axis dji osmo mobile uyumlu mu?
Dji osmo ile uyumu var biliyorum
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MHEC 2 yıl
vlog çekimleri için gayet kullanışlı olur ama fiyat tuzlu
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nForcer 2 yıl
Tamam, bir öğrenci asla 5D Mark III alamaz ama hiç olmazsa biraz bütçesini kasarak bunu alıp telefonuna bağlayabilir. Hem de o kadar büyük ve hantal aletleri sürekli yanında taşıma külfetinden kurtulur.
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nForcer 2 yıl
Tam öğrenci işi film çekme aparatı. Kamerası iyi bir telefon ve harici bir shotgun mikrofon ile birleşti mi işte o zaman tadından yenmez olur.
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kasamak5656 2 yıl nForcer
nForcer
Tam öğrenci işi film çekme aparatı. Kamerası iyi bir telefon ve harici bir shotgun mikrofon ile birleşti mi işte o zaman tadından yenmez olur.


fiyatı profesyonel kamera parası ama
hiç öğrenci işi değil yani
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