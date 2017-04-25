Cep telefonu ile sinema filmi çekin "DJI Osmo Mobile" inceleme

DJI'ın cep telefonları için geliştirdiği 3 yönlü stabilizasyon kiti DJI Osmo Mobile'ı denedik. Cep telefonunuzla sinematik işler çıkartmak istiyorsanız bu kit size göre.

Not: Videoda geçen Z Axis aksesuarı sadece DJI Osmo ile uyumlu. Osmo Mobile ile kullanılamıyor.

Sınıfının en iyisi diyebileceğimiz DJI Osmo Mobile'ı inceledik. Cep telefonunuz ile sinematik kalitede aksiyon dolu çekimler yapmak istiyorsanız veya çocuğunuzun ilk adımlarını çekip tekrar tekrar izleyebileceğiniz klipler oluşturma hevesi içindeyseniz bu videoyu mutlaka izleyin.

DJI Osmo Mobile ve diğer DJI ürünleri için Türkiye Temsilcisinin WEB sayfası:

https://www.providyo.com/urun/dji-osmo-mobile/