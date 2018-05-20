Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lenovo'nun duyurmaya hazırlandığı Z5 modeli çerçevesiz ekran ve 4TB depolama kapasitesi ise dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Detayları ve gündemdeki gelişmeler Mobilite'de.
Çinli üretici Lenovo, çerçevesiz ekran tasarımına ve 4 Terabyte depolama kapasitesine sahip olan telefon piyasaya sürebilir. Smartisan R1 ise resmi olarak tanıtımı yapılan, tasarım olarak Essential Phone'a benzeyen, Snapdragon 845 ve 1TB depolama kapasiteli iddialı bir telefon.
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