Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite

Lenovo'nun duyurmaya hazırlandığı Z5 modeli çerçevesiz ekran ve 4TB depolama kapasitesi ise dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Detayları ve gündemdeki gelişmeler Mobilite'de.

Çinli üretici Lenovo, çerçevesiz ekran tasarımına ve 4 Terabyte depolama kapasitesine sahip olan telefon piyasaya sürebilir. Smartisan R1 ise resmi olarak tanıtımı yapılan, tasarım olarak Essential Phone'a benzeyen, Snapdragon 845 ve 1TB depolama kapasiteli iddialı bir telefon.