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Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite

1 yıl
9,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun duyurmaya hazırlandığı Z5 modeli çerçevesiz ekran ve 4TB depolama kapasitesi ise dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Detayları ve gündemdeki gelişmeler Mobilite'de.
Çinli üretici Lenovo, çerçevesiz ekran tasarımına ve 4 Terabyte depolama kapasitesine sahip olan telefon piyasaya sürebilir. Smartisan R1 ise resmi olarak tanıtımı yapılan, tasarım olarak Essential Phone'a benzeyen, Snapdragon 845 ve 1TB depolama kapasiteli iddialı bir telefon. 

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selodonanımhaber 1 yıl en beğenilen
Gün gelecek cep telefonundan 4K video çekerken 4TB kapasite bile yetmeyecek.
Yanıtla +9
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ARTHUR. 1 yıl
10 terabayt olsa ne olur 3 yıl sonra çöp olacak donanım yetmeyecek . Fotograf ve videolar zaten anında driveye veya başka cloud servislerine yüklüyoruz . baya abartı olmuş .
10 terabayt olsa ne olur 3 yıl sonra çöp olacak donanım yetmeyecek . Fotograf ve videolar zaten anında driveye veya başka cloud servislerine yüklüyoruz . baya a...
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apodur 1 yıl
4TB depolama kapasitesi olmasında bir sakınca yok ancak kimlerin işine yarar kestiremiyorum. Şahsen bana gereksiz.
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imhotep_of_grudge 1 yıl apodur
alma o zaman 256GB yetersiz... az yetmiyor... [:\-]
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DH Misafiri 1 yıl
Sıktı hep Amiral Gemisi deniyor HoverCraft uçan kalesi denebilir mesela...
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Kefelon 1 yıl
Mesut Hocam kapak fotoğrafı ve başlıkta 2018/1, 2018/2 şeklinde bir bölümlendirme yapabilirseniz takip etmesi daha kolay olur bizler için.
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Cute Hentai 1 yıl
Muhteşem ikili yine döktürüyor. Siz ne biçim bi kralsınız... (:
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ARTHUR. 1 yıl
10 terabayt olsa ne olur 3 yıl sonra çöp olacak donanım yetmeyecek . Fotograf ve videolar zaten anında driveye veya başka cloud servislerine yüklüyoruz . baya abartı olmuş .
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MaFiAMaX 1 yıl
Mesut'un ütülü gömleği kalmamış :)
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WaxKitten 1 yıl
Büyük firmalar buralara yatırım yapar ve tüketicilerden güzel talep gelirse telefon ve laptopun geleceği bu olur. Hele birde diğer işletim sistemlerini destekler hale gelirse yemede yanında yat:
youtu.be/...
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WaxKitten 1 yıl
Standartlaşmaya başladıkça bu sefer daha yüksek boyutlu telefon kameraları çıkacaktır aynı şekilde internet hızı da standart Gbit boyutuna gelecektir. Yani bir şekilde birbirlerini dengeleyeceklerdir. Tabi txt word excel gibi belgelerin boyutu her zaman denizde kum tanesi kalacaktır
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selodonanımhaber 1 yıl en beğenilen
Gün gelecek cep telefonundan 4K video çekerken 4TB kapasite bile yetmeyecek.
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RhiFaT 1 yıl
Bu videoda bir sorun var
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