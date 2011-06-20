Chill Innovation'dan çok amaçlı kablosuz mini klavye: Chill KB-1BT

Danimarka merkezli Chill Innovation firması, pek çok platformda kullanılabilecek mini klavye geliştirdi.

Chill KB-1BT kod adlı klavye, kablolara gereksinim duymaksızın Bluetooth aracılığıyla bağlantı sağlayabiliyor. Klavyeyi masaüstü bilgisayarınızla, dizüstü bilgisayarınızla, HTPC'nizle (Home Theatre PC), akıllı telefonunuzla, tabletinizle ve hatta PlayStation 3 gibi oyun konsolunuzla dahi kullanabiliyorsunuz.

Chill KB-1BT'nin üzerinde led aydınlatmalı 71 tane tuş takımı bulunuyor ve cihazın sağ köşesinde touchpad konumlandırılmış. Klavyenin led ışığı ve lazeri de bünyesinde barındırdığını ekleyelim.



Klavyeyle beraber gelen Bluetooth alıcı ise 10 metreye kadar kapsama alanı sunmakta. Klavyenin fiyatı ise belirsizliğini koruyor.

