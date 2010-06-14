Christie, iki yeni projeksiyon cihazını duyurdu

Elektronik ve projeksiyon pazarında 80. yılını kutlayan Christie Digital firması, kurumsal ve eğitimsel amaçlarla kullanılmak üzere üreteceği 2 yeni projeksiyon cihazı üreteceğini duyurdu. Christie LW555 ve Christie LWU420 olarak isimlendirilen iki farklı modelin üretileceği belirtilirken, Christie LWU420'in kullanıcılara 1920x1080 çözünürlüğe, 4200 ANSI lümen parlaklık değerine, 1000:1 kontrast oranına sahip olduğu açıklandı. Christie LWU240, sahip olduğu 3LCD teknolojisi ve 10 bit'lik görüntü işlemcisi ile daha gerçekçi ve kaliteli bir görsel deneyim sunuyor. Full HD çözünürlüğe yer verilen projeksiyon cihazında başta HDMI olmak üzere birçok giriş birimi yer alıyor.

Christie Digital firmasının duyurduğu diğer model olan LW555'te doğal çözünürlük 1280x800, kontrast oranı 800:1, ANSI lümen değeri ise 5000 olarak belirlenmiş. Christie firması, LWU240'ta yer verdiği 3LCD ve 10 bit'lik video işleme özelliklerine bu modelde de yer veriyor. Christie LW555 projeksiyon cihazında HDMI 1.3 girişi, D-sub girişi, RJ45 LAN girişi ve S video girişi gibi giriş birimleri yer alıyor.

Christie'ni duyurusunu yaptığı projeksiyon cihazları olan LWU240 ve LW555'in Temmuz ayı içinde piyasaya sunulacağı belirtilirken, fiyatları hakkında henüz açıklama yapılmadı.