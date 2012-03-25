Chrome OS, ARM cihazlar üzerinde deneniyor

Google'ın tarayıcı tabanlı işletim sistemi Chrome OS yüklü ilk Chromebook modellerini geçtiğimiz yıl piyasada görme şansını yakalamıştık. Son olarak Sony Vaio serisine ait bir Chromebook modeli ABD'de Federal Haberleşme Komisyonu - FCC onayından geçse de şimdilik yaygın bir kullanıcı kitlesine henüz sahip olamadı.





Chrome işletim sisteminin ilerleyen dönemde akıllı telefon ve tabletler için de uygun hale getirilmesi konusunda Google çalışma yapılmayacağını daha önce açıklamıştı. Ancak ARM mimarisi için sistemin optimizasyonu işleminin tamamlandığı bildirildi.





Chromium OS veritabanında yayınlanan bilgilere göre işletim sistemi ARM tabanlı özel bir Samsung Exynos 5250 işlemcisi üzerinde deneniyor ve bu işlemciyi barındıran cihazın kod adı Daisy. Cihaz hakkında herhangi bir bilgi yok ancak piyasaya sürülürse Samsung'un netbook ailesinin bir üyesi olacağı tahmin ediliyor.





Chromium projesi kullanıcıların geniş katılımıyla yürütüldüğü için bu çalışmanın doğrudan Google merkezi tarafından yönetildiği ihtimali biraz düşük kalıyor. Muhtemelen Samsung içerisinde bir ekibin yaptığı denemeler olduğu düşünülüyor.





ARM üzerinde çalışan Chrome OS projeleri yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve Intel'in netbook pazarındaki Atom işlemci hakimiyetinin bu şekilde kırılabileceği öngörülüyor. Ancak henüz ARM mimarisinde çalışan bir Chromebook piyasada yok ve bu hedefin başarılı olması da şimdilik mümkün görünmüyor.