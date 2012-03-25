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Chrome OS, ARM cihazlar üzerinde deneniyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın tarayıcı tabanlı işletim sistemi Chrome OS yüklü ilk Chromebook modellerini geçtiğimiz yıl piyasada görme şansını yakalamıştık. Son olarak Sony Vaio serisine ait bir Chromebook modeli ABD'de Federal Haberleşme Komisyonu - FCC onayından geçse de şimdilik yaygın bir kullanıcı kitlesine henüz sahip olamadı.

Chrome işletim sisteminin ilerleyen dönemde akıllı telefon ve tabletler için de uygun hale getirilmesi konusunda Google çalışma yapılmayacağını daha önce açıklamıştı. Ancak ARM mimarisi için sistemin optimizasyonu işleminin tamamlandığı bildirildi.

Chromium OS veritabanında yayınlanan bilgilere göre işletim sistemi ARM tabanlı özel bir Samsung Exynos 5250 işlemcisi üzerinde deneniyor ve bu işlemciyi barındıran cihazın kod adı Daisy. Cihaz hakkında herhangi bir bilgi yok ancak piyasaya sürülürse Samsung'un netbook ailesinin bir üyesi olacağı tahmin ediliyor.

Chromium projesi kullanıcıların geniş katılımıyla yürütüldüğü için bu çalışmanın doğrudan Google merkezi tarafından yönetildiği ihtimali biraz düşük kalıyor. Muhtemelen Samsung içerisinde bir ekibin yaptığı denemeler olduğu düşünülüyor.

ARM üzerinde çalışan Chrome OS projeleri yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve Intel'in netbook pazarındaki Atom işlemci hakimiyetinin bu şekilde kırılabileceği öngörülüyor. Ancak henüz ARM mimarisinde çalışan bir Chromebook piyasada yok ve bu hedefin başarılı olması da şimdilik mümkün görünmüyor.

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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen khytr89
Hakan456

resimdeki pc samsung değil hp üretimi...modeli 2133... Ayrıca android bu kadar tutmuş ve uygulamasıda fazlayken neden böyle birşey yapıyorlar anlam veremedim. Ama linux gibi bedava olur ve desteklenirse mac tan sonra google de windows a karşı sıkı bir rakip olabilir

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Hakan456resimdeki pc samsung değil hp üretimi...modeli 2133... Ayrıca android bu kadar tutmuş ve uygulamasıda fazlayken neden böyle birş...
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DH Misafiri 7 yıl
android sanal makinada calıştıgı için pil canavarı onun için chrome os a ihtiyacı var google ın cıkarsa iyi olur
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artcraft35 7 yıl
bilgisayar uçuyormu lan
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Recharged 7 yıl
Piyasada alternatiflerin artması rekabetle birlikte yenilikleride getirecektir.Kullanıcılar için ve Google için büyük bir adım.
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Python 7 yıl
Chrome os zaten linux cekirdegini kullaniyor,gelme ihtimali olabilir tabiki bircok arm cihaza linux cekirdekli surumler calistiriliyor zaten,ubuntu gibi
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E_Aydin35 7 yıl
Projeler 3 yıldır devam ediyormuş teknolojinin saat diliminden bakılırsa çok uzun bir süre, Google ikili bindirme yapıcak buna bakılırsa yada yapmıyıcak çünkü "Chrome işletim sisteminin ilerleyen dönemde akıllı telefon ve tabletler için de uygun hale getirilmesi konusunda Google çalışma yapılmayacağını daha önce açıklamıştı." Sözünden anlaşılıyor ama yinede pazar payı ne kadar olur merak ediyorum..:)
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createemir 7 yıl
ARM cihazlar için yazılım desteğinin artması çok güzel bir çalışma
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khytr89 7 yıl
resimdeki pc samsung değil hp üretimi...modeli 2133... Ayrıca android bu kadar tutmuş ve uygulamasıda fazlayken neden böyle birşey yapıyorlar anlam veremedim. Ama linux gibi bedava olur ve desteklenirse mac tan sonra google de windows a karşı sıkı bir rakip olabilir
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Guest-F8946C419 7 yıl khytr89
Hakan456

resimdeki pc samsung değil hp üretimi...modeli 2133... Ayrıca android bu kadar tutmuş ve uygulamasıda fazlayken neden böyle birşey yapıyorlar anlam veremedim. Ama linux gibi bedava olur ve desteklenirse mac tan sonra google de windows a karşı sıkı bir rakip olabilir

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