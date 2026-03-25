ARM’dan büyük adım: İlk “AGI CPU”sunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Yıllardır yalnızca tasarım lisanslarıyla adını duyuran İngiltere merkezli ARM, tarihindeki ilk bağımsız işlemcisini piyasaya sürüyor. Şirket, “ARM AGI CPU” olarak adlandırdığı bu çip ile hem kendi üretim hattına adım atıyor hem de yapay zeka alanında yüksek performanslı, ajan tabanlı iş yüklerine özel çözümler sunmayı hedefliyor.

ARM AGI CPU neler sunuyor?

Chiplet tasarımlı ARM AGI CPU, Neoverse V3 mimarisi üzerine inşa edilmiş ve her bir CPU’da 136 çekirdek barındırabiliyor. Her çekirdek 2 MB L2 önbellek ile donatılırken, çekirdek başına 6 GB/s bellek bant genişliği sunuyor. İşlemcinin saat hızı ise 3,7 GHz’e kadar çıkabiliyor. I/O tarafında 96 PCIe Gen 6 hattı ve CXL 3.0 bellek genişletme desteği ile yüksek paralel iş yüklerini rahatlıkla yönetebilecek kapasite sağlanıyor. Ayrıca AGI CPU, DDR5-8800 desteği ve çip başına 6 TB’a kadar bellek kapasitesi ile bellek darboğazını minimize ediyor.

Tam Boyutta Gör ARM, yeni işlemcisi için ultra ince tek üniteli sunucu modülleri geliştirdi. Her modül iki işlemciyi barındırabiliyor ve toplamda 272 çekirdek sunuyor. Bir sunucu rafı ise 30 modül taşıyabiliyor, bu da toplamda 8160 çekirdek kapasitesi anlamına geliyor. Sistem 36 kW güçle hava soğutmalı olarak çalışabiliyor ve ARM, bu yapı ile x86 tabanlı çözümlere kıyasla iki kat daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Sıvı soğutmalı daha geniş bir çözüm de bulunmakta.

İlk müşteri Meta olacak

Tam Boyutta Gör ARM, yeni CPU’yu yıl içinde Meta’nın veri merkezlerinde kullanıma sunacak. Meta, aynı zamanda ARM AGI CPU’nun öncelikli ortağı ve geliştirici ortağı olarak öne çıkıyor. Şirket, bu CPU’yu Nvidia ve AMD donanımlarıyla birlikte kullanacak. ARM’ın mevcut müşterileri arasında Amazon AWS, Microsoft, Google, Marvell, Nvidia, Samsung gibi teknoloji devleri yer alıyor. Öte yandan, Qualcomm bu duyuruda yer almadı.

Yeni nesil X3D işlemci geliyor: AMD Ryzen 9 9950X3D2 ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

ARM AGI CPU, yüksek enerji verimliliği ve çekirdek başına sağladığı performans ile öne çıkıyor. Şirket, yeni çipin x86 CPU’lara kıyasla watt başına iki kat performans sunduğunu ve bellek darboğazını azaltarak veri merkezlerinin taleplerini karşılayacağını belirtiyor. Ayrıca, ARM bu işlemciyi standart OCP sunucu tasarımlarına uygun olarak herhangi bir hızlandırıcı ile kombinleyebilme esnekliği sunuyor.

ARM, AGI CPU ile özellikle Nvidia’nın Vera işlemcisiyle doğrudan rekabete girecek. ARM’ın geleneksel IP sağlayıcısı rolünden çıkıp tam entegre silikona sahip bir üreticiye dönüşme stratejisini nasıl ilerleyeceği ise merak konusu. Bu arada ARM, ayrıca Cerebras, Cloudflare, F5, OpenAI, Positron, Rebellions, SAP ve SK Telecom gibi müşterilere de çözüm sunmayı hedefliyor.

