ARM’dan büyük adım: İlk “AGI CPU”sunu tanıttı

ARM AGI CPU neler sunuyor?
Chiplet tasarımlı ARM AGI CPU, Neoverse V3 mimarisi üzerine inşa edilmiş ve her bir CPU’da 136 çekirdek barındırabiliyor. Her çekirdek 2 MB L2 önbellek ile donatılırken, çekirdek başına 6 GB/s bellek bant genişliği sunuyor. İşlemcinin saat hızı ise 3,7 GHz’e kadar çıkabiliyor. I/O tarafında 96 PCIe Gen 6 hattı ve CXL 3.0 bellek genişletme desteği ile yüksek paralel iş yüklerini rahatlıkla yönetebilecek kapasite sağlanıyor. Ayrıca AGI CPU, DDR5-8800 desteği ve çip başına 6 TB’a kadar bellek kapasitesi ile bellek darboğazını minimize ediyor.
İlk müşteri Meta olacak
ARM AGI CPU, yüksek enerji verimliliği ve çekirdek başına sağladığı performans ile öne çıkıyor. Şirket, yeni çipin x86 CPU’lara kıyasla watt başına iki kat performans sunduğunu ve bellek darboğazını azaltarak veri merkezlerinin taleplerini karşılayacağını belirtiyor. Ayrıca, ARM bu işlemciyi standart OCP sunucu tasarımlarına uygun olarak herhangi bir hızlandırıcı ile kombinleyebilme esnekliği sunuyor.
ARM, AGI CPU ile özellikle Nvidia'nın Vera işlemcisiyle doğrudan rekabete girecek. ARM'ın geleneksel IP sağlayıcısı rolünden çıkıp tam entegre silikona sahip bir üreticiye dönüşme stratejisini nasıl ilerleyeceği ise merak konusu. Bu arada ARM, ayrıca Cerebras, Cloudflare, F5, OpenAI, Positron, Rebellions, SAP ve SK Telecom gibi müşterilere de çözüm sunmayı hedefliyor.
