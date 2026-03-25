Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ARM’dan büyük adım: İlk “AGI CPU”sunu tanıttı

    ARM, ilk bağımsız işlemcisi AGI CPU ile veri merkezlerine giriyor. Yeni CPU, 136 çekirdek, yüksek verimlilik ve x86’a kıyasla iki kat performans sunacak. Meta, işlemcinin ilk kullanıcısı olacak.

    Yıllardır yalnızca tasarım lisanslarıyla adını duyuran İngiltere merkezli ARM, tarihindeki ilk bağımsız işlemcisini piyasaya sürüyor. Şirket, “ARM AGI CPU” olarak adlandırdığı bu çip ile hem kendi üretim hattına adım atıyor hem de yapay zeka alanında yüksek performanslı, ajan tabanlı iş yüklerine özel çözümler sunmayı hedefliyor.

    ARM AGI CPU neler sunuyor?

    Chiplet tasarımlı ARM AGI CPU, Neoverse V3 mimarisi üzerine inşa edilmiş ve her bir CPU’da 136 çekirdek barındırabiliyor. Her çekirdek 2 MB L2 önbellek ile donatılırken, çekirdek başına 6 GB/s bellek bant genişliği sunuyor. İşlemcinin saat hızı ise 3,7 GHz’e kadar çıkabiliyor. I/O tarafında 96 PCIe Gen 6 hattı ve CXL 3.0 bellek genişletme desteği ile yüksek paralel iş yüklerini rahatlıkla yönetebilecek kapasite sağlanıyor. Ayrıca AGI CPU, DDR5-8800 desteği ve çip başına 6 TB’a kadar bellek kapasitesi ile bellek darboğazını minimize ediyor.

    ARM, yeni işlemcisi için ultra ince tek üniteli sunucu modülleri geliştirdi. Her modül iki işlemciyi barındırabiliyor ve toplamda 272 çekirdek sunuyor. Bir sunucu rafı ise 30 modül taşıyabiliyor, bu da toplamda 8160 çekirdek kapasitesi anlamına geliyor. Sistem 36 kW güçle hava soğutmalı olarak çalışabiliyor ve ARM, bu yapı ile x86 tabanlı çözümlere kıyasla iki kat daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Sıvı soğutmalı daha geniş bir çözüm de bulunmakta.

    İlk müşteri Meta olacak

    ARM, yeni CPU’yu yıl içinde Meta’nın veri merkezlerinde kullanıma sunacak. Meta, aynı zamanda ARM AGI CPU’nun öncelikli ortağı ve geliştirici ortağı olarak öne çıkıyor. Şirket, bu CPU’yu Nvidia ve AMD donanımlarıyla birlikte kullanacak. ARM’ın mevcut müşterileri arasında Amazon AWS, Microsoft, Google, Marvell, Nvidia, Samsung gibi teknoloji devleri yer alıyor. Öte yandan, Qualcomm bu duyuruda yer almadı.

    ARM AGI CPU, yüksek enerji verimliliği ve çekirdek başına sağladığı performans ile öne çıkıyor. Şirket, yeni çipin x86 CPU’lara kıyasla watt başına iki kat performans sunduğunu ve bellek darboğazını azaltarak veri merkezlerinin taleplerini karşılayacağını belirtiyor. Ayrıca, ARM bu işlemciyi standart OCP sunucu tasarımlarına uygun olarak herhangi bir hızlandırıcı ile kombinleyebilme esnekliği sunuyor.

    ARM, AGI CPU ile özellikle Nvidia’nın Vera işlemcisiyle doğrudan rekabete girecek. ARM’ın geleneksel IP sağlayıcısı rolünden çıkıp tam entegre silikona sahip bir üreticiye dönüşme stratejisini nasıl ilerleyeceği ise merak konusu. Bu arada ARM, ayrıca Cerebras, Cloudflare, F5, OpenAI, Positron, Rebellions, SAP ve SK Telecom gibi müşterilere de çözüm sunmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 1 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi davul fırın markası betriebsanleitung arızası bedelli askerlik çürük raporu para iadesi instagram takipçi alma sigma klima sıcak üflemiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum