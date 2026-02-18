Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, Arm'daki son hisselerini sattı: Değeri 140 milyon dolar

    Nvidia, Arm Holdings'teki kalan 1,1 milyon hissesini satarak yaklaşık 140 milyon dolarlık çıkış yaptı. Ancak iki şirket arasındaki lisans ve teknoloji ortaklığı devam edecek.

    Nvidia, Arm'daki son hisselerini sattı: Değeri 140 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Arm Holdings'teki tüm hisselerini satarak şirketteki yatırımcı pozisyonunu tamamen sonlandırdı. Satılan 1,1 milyon hissenin toplam değeri yaklaşık 140 milyon dolar seviyesinde. Böylece Nvidia, daha önce engellenen dev satın alma girişiminin ardından Arm ile olan sermaye bağını da kapatmış oldu.

    Hatırlanacağı üzere Nvidia, 2020 yılında Arm'ı 40 milyar dolar karşılığında satın almayı planlamıştı. Ancak Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ndeki düzenleyici kurumlar, rekabeti zayıflatacağı ve inovasyonu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle anlaşmayı bloke etmişti. Sürecin çökmesi sonrası Nvidia'nın 1,25 milyar dolarlık cayma bedeli ödediği biliniyor.

    Ortaklık devam ediyor

    Hisse satışına rağmen iki şirket arasındaki teknik ilişki sürüyor. Nvidia, Arm mimarisini ve komut setini hem mevcut "Grace" hem de yeni nesil "Vera" CPU'larında kullanmaya devam ediyor. Özellikle veri merkezi tarafında konumlandırılan Vera işlemciler, x86 tabanlı AMD ve Intel çözümlerine alternatif olarak geliştiriliyor.

    Ayrıca Nvidia'nın Jetson modülleri gibi gömülü sistem çözümlerinde de Arm tabanlı SoC'ler bulunuyor. Bu ürünler robotikten otonom sürüş geliştirme platformlarına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Dolayısıyla Arm mimarisinin uzun vadeli olarak daha devam edeceğini söyleyelim. Öte yandan Nvidia'nın GPU'larında Arm tabanlı IP kullanılmıyor. Şirket, grafik işlemcilerinde kendi geliştirdiği RISC-V tabanlı kontrol çekirdeklerini tercih ediyor.

    Sonuç olarak Nvidia, Arm'daki yatırımcı kimliğini sonlandırmış olsa da mimari düzeyde iş birliği devam ediyor. Bu adım daha çok finansal bir pozisyon değişimi niteliğinde ve teknik ortaklığın kısa vadede zayıflaması beklenmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 13 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kare plaka yasak mı 3000 kalori beslenme programı kombi değişimi nasıl yapılır 2.0 crdi motor nasıl download latency nasıl düşürülür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4, 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4, 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum