Nvidia, Arm'daki son hisselerini sattı: Değeri 140 milyon dolar

Tam Boyutta Gör Nvidia, Arm Holdings'teki tüm hisselerini satarak şirketteki yatırımcı pozisyonunu tamamen sonlandırdı. Satılan 1,1 milyon hissenin toplam değeri yaklaşık 140 milyon dolar seviyesinde. Böylece Nvidia, daha önce engellenen dev satın alma girişiminin ardından Arm ile olan sermaye bağını da kapatmış oldu.

Hatırlanacağı üzere Nvidia, 2020 yılında Arm'ı 40 milyar dolar karşılığında satın almayı planlamıştı. Ancak Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'ndeki düzenleyici kurumlar, rekabeti zayıflatacağı ve inovasyonu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle anlaşmayı bloke etmişti. Sürecin çökmesi sonrası Nvidia'nın 1,25 milyar dolarlık cayma bedeli ödediği biliniyor.

Ortaklık devam ediyor

Hisse satışına rağmen iki şirket arasındaki teknik ilişki sürüyor. Nvidia, Arm mimarisini ve komut setini hem mevcut "Grace" hem de yeni nesil "Vera" CPU'larında kullanmaya devam ediyor. Özellikle veri merkezi tarafında konumlandırılan Vera işlemciler, x86 tabanlı AMD ve Intel çözümlerine alternatif olarak geliştiriliyor.

Ayrıca Nvidia'nın Jetson modülleri gibi gömülü sistem çözümlerinde de Arm tabanlı SoC'ler bulunuyor. Bu ürünler robotikten otonom sürüş geliştirme platformlarına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Dolayısıyla Arm mimarisinin uzun vadeli olarak daha devam edeceğini söyleyelim. Öte yandan Nvidia'nın GPU'larında Arm tabanlı IP kullanılmıyor. Şirket, grafik işlemcilerinde kendi geliştirdiği RISC-V tabanlı kontrol çekirdeklerini tercih ediyor.

Sonuç olarak Nvidia, Arm'daki yatırımcı kimliğini sonlandırmış olsa da mimari düzeyde iş birliği devam ediyor. Bu adım daha çok finansal bir pozisyon değişimi niteliğinde ve teknik ortaklığın kısa vadede zayıflaması beklenmiyor.

