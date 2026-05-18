ARC Raiders satışları Nexon’u kurtardı

Arc Raiders ne kadar sattı?
Nexon tarafından açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek mali tablolarına göre ARC Raiders oyunu toplamda 16 milyon adet satışa ulaştı. Ekim ayında piyasaya sürülen oyun ilk 3 ayda 4.6 milyon adet satmıştı. Böylece yeni yılın ilk 3 ayında da 11.4 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaşmış oluyor.
Şirket ilk 3 ayda 960 milyon dolar gelir elde ederken 367 milyon dolar da işletme kârı elde edildi. ARC Raiders oyununun yanı sıra MapleStory serisi de önemli bir gelir getirdi. Nexon, Arc Raiders’ın satışlarının zamanla yavaşlayacağını öngörse de, oyunun uzun vadede gelir sağlamaya devam etmesini bekliyor.
Diğer taraftan ARC Raiders'ın başarısı, Nexon'un oyun portföyünü genişletme planlarını hızlandırdı. Şirket, ARC Raiders evreninde yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca, Embark Studios'un eski Battlefield geliştiricisi ve ARC Raiders'ın yapımcısı Patrick Soderlund, Nexon'un yönetim kurulunda üst düzey bir göreve getirildi.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.