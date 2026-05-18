Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ARC Raiders satışları Nexon’u kurtardı

    Çıktığı günden beri büyük ilgi gören ARC Raiders oyunu Nexon’un da yüzünü güldürüyor. Son çeyrek dönemde gelirlerin büyük kısmı ARC Raiders satışlarından geldi.

    ARC Raiders Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören ARC Raiders yüzleri güldürüyor. Tahliye tabanlı olmasıyla yeni bir trendi de başlatan ARC Raiders yaklaşık 6 ayda ulaştığı satış başarısı ile Nexon’u da yukarı taşıdı.

    Arc Raiders ne kadar sattı?

    Nexon tarafından açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek mali tablolarına göre ARC Raiders oyunu toplamda 16 milyon adet satışa ulaştı. Ekim ayında piyasaya sürülen oyun ilk 3 ayda 4.6 milyon adet satmıştı. Böylece yeni yılın ilk 3 ayında da 11.4 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaşmış oluyor.

    Şirket ilk 3 ayda 960 milyon dolar gelir elde ederken 367 milyon dolar da işletme kârı elde edildi. ARC Raiders oyununun yanı sıra MapleStory serisi de önemli bir gelir getirdi. Nexon, Arc Raiders’ın satışlarının zamanla yavaşlayacağını öngörse de, oyunun uzun vadede gelir sağlamaya devam etmesini bekliyor.

    Diğer taraftan ARC Raiders’ın başarısı, Nexon’un oyun portföyünü genişletme planlarını hızlandırdı. Şirket, ARC Raiders evreninde yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Ayrıca, Embark Studios’un eski Battlefield geliştiricisi ve ARC Raiders’ın yapımcısı Patrick Soderlund, Nexon’un yönetim kurulunda üst düzey bir göreve getirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anne bedduası nasıl bozulur marketlere kamyon kiralama saçı 3 e vurma faydaları toyota corolla 1.6 vision yorumlar türk telekom 1 saat sınırı kaldırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum