Çift çekirdekli ve Android 4.0 ICS işletim sistemli tablet: Maxsun M81

Çinli üreticilerin tablet çözümlerini tüm dünyadaki tüketicilerle buluşturan online satış sitesi Ownta, Maxsun M81'i satış listesine ekledi.

209 mm x 164 mm x 9.9 mm ebatlarında ve 494.6 gram ağırlığında tasarlanan Maxsun M81, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden, 1 GB RAM'den ve Vivante Corporation'ın GC800 grafik biriminden güç alıyor. Mali 400MP ile karşılaştırma yapmak gerekirse Vivante GC800'ün 3D performansı konusunda bir adım geriden geldiği bazı kesimlerce dile getirilmekte.



Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan tabletin dokunmatik IPS ekranı 8.0-inç boyutunda ve 1024x768 piksel çözünürlüğünde. IPS teknolojisi, standart LCD ekranlara göre daha geniş görüş açısı ve daha başarılı renkler sunuyor. Ön yüzünde ve arka yüzünde 1.3 megapiksel kamera konumlandırılan tabletin 8 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlarla (32 GB'a kadar) yükseltilebiliyor.

Son olarak 3G desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı ve USB OTG desteği sunan tabletin fiyatı 135.99$ olarak belirlenmiş.



http://www.ownta.com/maxsun-m81-8-inch-capacitive-ips-screen-cortex-a9-android-4.0-tablet-pc-8gb.html