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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift çekirdekli ve Android 4.0 ICS işletim sistemli tablet: Maxsun M81

6 yıl
9,4b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Çinli üreticilerin tablet çözümlerini tüm dünyadaki tüketicilerle buluşturan online satış sitesi Ownta, Maxsun M81'i satış listesine ekledi.
209 mm x 164 mm x 9.9 mm ebatlarında ve 494.6 gram ağırlığında tasarlanan Maxsun M81, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemciden, 1 GB RAM'den ve Vivante Corporation'ın GC800 grafik biriminden güç alıyor. Mali 400MP ile karşılaştırma yapmak gerekirse Vivante GC800'ün 3D performansı konusunda bir adım geriden geldiği bazı kesimlerce dile getirilmekte.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan tabletin dokunmatik IPS ekranı 8.0-inç boyutunda ve 1024x768 piksel çözünürlüğünde. IPS teknolojisi, standart LCD ekranlara göre daha geniş görüş açısı ve daha başarılı renkler sunuyor. Ön yüzünde ve arka yüzünde 1.3 megapiksel kamera konumlandırılan tabletin 8 GB'lık dahili flash belleği, microSD kartlarla (32 GB'a kadar) yükseltilebiliyor.
Son olarak 3G desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı ve USB OTG desteği sunan tabletin fiyatı 135.99$ olarak belirlenmiş.

http://www.ownta.com/maxsun-m81-8-inch-capacitive-ips-screen-cortex-a9-android-4.0-tablet-pc-8gb.html Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
135.99$ a sana retina ekran vermezler dostum
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demo11 6 yıl
Sudan ucuz peynir ekmek gibi satılır!
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E_Aydin35 6 yıl
Fiyata şaşırdım açıkçası, bence çok uygun herhangi bir fırsatım olsa alırım valla :)
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NoktaFoton 6 yıl
İşlemcisi çift çekirdek değil, Rockchip 2918 kullanılmakta.
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sertacarslan 6 yıl
Şunları ülkemizde de görmeye başlasak buna yakın fiyatlarla ne güzel olacak.
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JohnLord 6 yıl
smart1978
Retina ekranlı değilse boşunahber yapılıyor... Ortalama altı bir tablet... Çözüünürlüğü cep telefonlarından bile düşük... GPU su yazıda belirtildiği üzere vasat... Sonuçta Çin tabletleri arasında kralı denilebilir..

Şuan hangi tablet retina (ipad 3 hariç)
2 bile retina değildi bildiğim kadarıyla.
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SensatiOX 6 yıl JohnLord
JohnLord

smart1978

Retina ekranlı değilse boşunahber yapılıyor... Ortalama altı bir tablet... Çözüünürlüğü cep telefonlarından bile düşük... GPU su yazıda belirtildiği üzere vasat... Sonuçta Çin tabletleri arasında kralı denilebilir..


Şuan hangi tablet retina (ipad 3 hariç)

2 bile retina değildi bildiğim kadarıyla.

İpad 2 de IPS LCD ekran var.
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mert1907 6 yıl
Fiyatına göre çok iyi.
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smart1978 6 yıl
Ucuzdur diye iyi mi oluyor?

GPS yok... USB (Slot) girişi yok .

Fiyat/özellik olarak bakılsa bile kırpıla kırpıla daha uygun olmalıydı... 100 $ olsa sorun yok...

Ayrıca 3G içinde tümleşik olarka yok... harici usb 3g modem takılmasını destekliyor :

ownta.com/...


IPS ekran diye ön plana çıkıyor ama piyasada dandik IPS ekranlardan haberiniz var mı?

Çinli tableter kırpıla kırpıla bir ucuz zannedilmesin...

Fiyatına vugulayarka retina ekran demedin... Bundan sonra bir tablet çıkacaksa retina ekranlı gibi öncü özellikler olmalıdır ve haber değeri olabilir...

Her ucuz tableti haber yapmaya kalkılsa ülkede kalite beklentisi çıtasını düşürürler... Sonra yerli firmalar da çinlilere fason yaptırı üzerine de antlaşmaları gereği yerli markanın logosunu koyarlar yazılım desteği de çinlilerin insiyiyatifine bırakırlar...

Bu işin varacağı nokta budur...


Bana göre ucuz demek kırpılmamış kaliteli olanlardır...

Örneğin Nexus 7 gibi... 8 Gb olanında yok tok nerdeyse ve 160 $ civarı maliyeti var satış fiyatı da 199$ ... İşte haber buna denir...

Retina ekranlı olsun GPU su biraz daha kuvvetli olsun sorun yok..

Yeni Ipad retina ekran maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 87 $ cık
Yeni retina ekranlı Ipad toplam maliyeti de 316 $


allthingsd.com/...

Birşeyleri bilipte onun üzerinden yorum yapılmalı...

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IceRulez 6 yıl
Vivante Corporation'ın GC800 grafik birimini bilen varmı
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artenis 6 yıl
135 dolarlık tabletten bahsediliyor, çift çekirden + mali 400 gibi tatminkar bileşenler var , hala boşuna haber , yok retina ekran yoksa işe yaramaz... 135 dolar ne demek bence ona bakın retina ekran yerine
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|M|N|Ç| 6 yıl en beğenilen
135.99$ a sana retina ekran vermezler dostum
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smart1978 6 yıl
Retina ekranlı değilse boşunahber yapılıyor...
Ortalama altı bir tablet... Çözüünürlüğü cep telefonlarından bile düşük...
GPU su yazıda belirtildiği üzere vasat...
Sonuçta Çin tabletleri arasında kralı denilebilir..
2 Yanıt Yanıtla
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SensatiOX 6 yıl smart1978
smart1978

Retina ekranlı değilse boşunahber yapılıyor...

Ortalama altı bir tablet... Çözüünürlüğü cep telefonlarından bile düşük...

GPU su yazıda belirtildiği üzere vasat...


Sonuçta Çin tabletleri arasında kralı denilebilir..

Her tablet üst seviye olucak diye birşey yok.Senin olay alt segment bir telefona tegra 3 ve exynos 4412 niye koymadılar gibi bir durum.Zaten fiyatıda 135 dolar seviyesinde bu özellikler ile güzel..

Yorum atmak için yorum atmayın.Üst seviye bir tablet olsa niye böyle yapmadılar diye eleştirebilirsiniz. Nexus 7 nin maliyetine bi bakıverin.Sadece tegra 3 kai chipseti fazla bu tabletten maliyeti 170 dolar seviyesinde.Nexus 7 den hafıza kartı takabilme özelliği ile artısı var.Piyasada 135 dolar seviyesinde retina ekranlı tabletler ile dolu sanacaklar.
Gerçi üst seviye cihazlarda bile yok bu ekranlar.
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die_caprio 6 yıl smart1978
smart1978

Retina ekranlı değilse boşunahber yapılıyor...

Ortalama altı bir tablet... Çözüünürlüğü cep telefonlarından bile düşük...

GPU su yazıda belirtildiği üzere vasat...


Sonuçta Çin tabletleri arasında kralı denilebilir..

135 dolara retina ekranmı alacağını sanmıştın?

birde boşuna haber yapılıyor demişsin

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