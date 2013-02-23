Çift ekranlı YotaPhone, yılın ikinci yarısında üretime başlıyor





Geçen yıl Aralık ayında tanıtılan ve arka kısımda ikinci ekran olarak E-Ink teknolojisi kullanan bir panele yer veren YotaPhone, yılın ikinci yarısında üretime başlayacak.





Rusyanın önde gelen operatörlerinden Yota tarafından geliştirilen model için Singapur'lu üst seviye tedarikçi firma Hi-P ile üretim anlaşması imzalandı. Yota ayrıca Singapur'da bir Ar-Ge ofisi açarak, cihazın üretimini yakından takip edecek. YotaPhone yılın ikinci yarısında ilk olarak Singapur'da pazara sunulacak. Ardından Rusya ve diğer ülkelerde global olarak satışa başlayacak.





YotaPhone modelinin özelliklerine kısaca değinecek olursak; 4.3 içlik 720p çözünürlükte Gorilla Glass LCD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.2 işletim sistemi, 3G/4G uyumluluğu, 12MP çözünürlükte arka kamera, 140gr ağırlık, 2100mAh batarya şeklinde saymak mümkün.





Cihazın en dikkat çekici noktası ise arka tarafta yer alan 4.3 inç boyutunda E Ink teknolojisine sahip dokunmatik ekran.





Açık kaynak bir API sayesinde uygulamalar; kitap, randevu listesi, oynatma listesi gibi uyumlu içerikleri bu ekrana gönderiyor ve kullanıcı bir e-kitap okur gibi içerikleri okuyabiliyor. Ayrıca özel bir yazılım da gelen bildirimleri arka ekrana aktarıyor. E Ink teknolojisi e-kitap okuyuculardan tanıdığımız ve hem gözleri yormayan bir parlaklık hem de çok düşük enerji tüketimi sunan bir teknoloji. Bu sayede YotaPhone kullanım süresini yüzde 50 daha artırmış olacak.

http://www.androidauthority.com/yota-signs-production-deal-for-its-dual-screen-android-phone-158874/