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Çift ekranlı YotaPhone, yılın ikinci yarısında üretime başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift ekranlı YotaPhone, yılın ikinci yarısında üretime başlıyor

Geçen yıl Aralık ayında tanıtılan ve arka kısımda ikinci ekran olarak E-Ink teknolojisi kullanan bir panele yer veren YotaPhone, yılın ikinci yarısında üretime başlayacak.

Rusyanın önde gelen operatörlerinden Yota tarafından geliştirilen model için Singapur'lu üst seviye tedarikçi firma Hi-P ile üretim anlaşması imzalandı. Yota ayrıca Singapur'da bir Ar-Ge ofisi açarak, cihazın üretimini yakından takip edecek. YotaPhone yılın ikinci yarısında ilk olarak Singapur'da pazara sunulacak. Ardından Rusya ve diğer ülkelerde global olarak satışa başlayacak.

YotaPhone modelinin özelliklerine kısaca değinecek olursak; 4.3 içlik 720p çözünürlükte Gorilla Glass LCD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 yongaseti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.2 işletim sistemi, 3G/4G uyumluluğu, 12MP çözünürlükte arka kamera, 140gr ağırlık, 2100mAh batarya şeklinde saymak mümkün.

Cihazın en dikkat çekici noktası ise arka tarafta yer alan 4.3 inç boyutunda E Ink teknolojisine sahip dokunmatik ekran. 

Açık kaynak bir API sayesinde uygulamalar; kitap, randevu listesi, oynatma listesi gibi uyumlu içerikleri bu ekrana gönderiyor ve kullanıcı bir e-kitap okur gibi içerikleri okuyabiliyor. Ayrıca özel bir yazılım da gelen bildirimleri arka ekrana aktarıyor. E Ink teknolojisi e-kitap okuyuculardan tanıdığımız ve hem gözleri yormayan bir parlaklık hem de çok düşük enerji tüketimi sunan bir teknoloji. Bu sayede YotaPhone kullanım süresini yüzde 50 daha artırmış olacak.  

http://www.androidauthority.com/yota-signs-production-deal-for-its-dual-screen-android-phone-158874/ Yorum Yaz
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seven44 6 yıl en beğenilen
aslında bunu biryüzüne ios diger yüzüne androit yüklüyecen tam apacı telefonu olur
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savinelli 6 yıl
Arkasına ikinci ekran koymak yerine eink ekranı kapandığında saydam olacak sekilde bir katman olarak LCD üzerine koysalar ve iki ekran arasında uygulama bazlı olarak geçiş yapılsa daha süper olmaz mı? Hem aydınlatma için aynı çözüm iki ekran içinde kullanılabilir. Hemde tek dokunmatik panelden 2 ekran katmanı da yararlanbilir. Mühendislik acıdan ne kadar mümkün bilemiyorum ama olsa süper olurmuş. Özellikle telefonlar değil ama buyuk tabletlerde kitap okurken uzun pil ömürleri sunulsa direk e-reader ların sonu geldi demektir.
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matrix22 6 yıl
aslında alırım ama bunla konuştuğumu görenler salak muamaelesi yapabilir
telefonu ters tutmuşsun vsss..
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aziz77 6 yıl
ilginç ekitap okur gibi...
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haymatloshan 6 yıl
Beklediğim bir teknolojiydi,umarım buraya da gelir.
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Sebnem Ferah 6 yıl
Telefonun arka ekranı olmasa normal bir telefon olarak çıksa 10 numara olur
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revelax 6 yıl
pile el atmları lazım.Şuanki pil teknolojisi yetersiz
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seven44 6 yıl
aslında bunu biryüzüne ios diger yüzüne androit yüklüyecen tam apacı telefonu olur
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AERN 6 yıl
Farklıymış.
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Lockheed 6 yıl
Bakıyorum da her 10 haberden 8'i mobil içerikli. Keşke farklı haberler de gelse. Her tarafım telefon oldu :)
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zerocontrol 6 yıl
Hatırladığım kadarıyla E-ink ekranlar darbeye karşı dayanıklı olması lazım
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Krauser ll 6 yıl
nuremin60
Dandik... bir yere düşse işi bitti. Hangi kapak bunu koruya bilirki ??

anladık iphonen var
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JrMaster 6 yıl
nuremin60
Dandik... bir yere düşse işi bitti. Hangi kapak bunu koruya bilirki ??

telefonun gıçına lastik don takarsın korunmanın yolunu bulmuş olursun
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rastlantisal 6 yıl
İkinci ekran neresinde anlamadım?
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Nurish60 6 yıl JrMaster
JrMaster

nuremin60

Dandik... bir yere düşse işi bitti. Hangi kapak bunu koruya bilirki ??


telefonun gıçına lastik don takarsın korunmanın yolunu bulmuş olursun


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