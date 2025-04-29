Performans ve kamera odaklı Honor Magic8 Pro lansman için geri sayıma geçti

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Honor, geçtiğimiz kasım ayında piyasaya çıkan Magic7 Pro’nun ardından yeni amiral gemisi modeli Magic8 Pro için hazırlıklarını hızlandırıyor. Ekim 2025’te tanıtılması beklenen cihaz, şimdiden büyük bir ilgi toplamış durumda. Henüz resmi olarak tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak Magic8 Pro, performans tarafında önemli bir sıçrama vadediyor.

Kamera sisteminde ise Honor, Magic7 Pro’daki güçlü yapıdan vazgeçmiyor. Yeni modelde yine 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 200 megapiksel periskop telefoto sensör bulunacak. Ancak bu kez, donanım değişmese de yazılım geliştirmeleriyle kamera deneyiminin belirgin şekilde iyileştirilmesi hedefleniyor. Özellikle kare geçişlerinde akıcılık, kare sentezleme, daha hızlı odaklama, gelişmiş dinamik aralık ve daha düşük güç tüketimi gibi önemli yazılım destekleri kullanıcıları bekliyor.

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Bu yenilikler, Honor’un geçtiğimiz yıl büyük beğeni toplayan Yapay Zekâ destekli Falcon Kamera Sistemi’ni daha da ileri taşımak istediğini gösteriyor. Magic7 Pro, 100x yakınlaştırma ve başarılı gece çekimleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise yazılım odaklı bu yeniliklerle özellikle düşük ışıkta daha iyi sonuçlar ve daha stabil video performansı sunulması bekleniyor.

Magic8 Pro'nun tasarımı konusunda da köklü bir değişim beklenmiyor. Magic7 Pro’da olduğu gibi hafif kavisli kenarları olan düz bir arka yüzey tasarımı korunacak. 6.8 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, 1280 x 2800 piksel çözünürlük sunacak. Ön yüzde ise güvenli yüz tanıma için TOF 3D sensörlü hap şeklinde bir kamera kesiti bulunacak. Cihazın 5.850mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacağı ve IP68/IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklı olacağı bilgisi de gelen sızıntılar arasında.

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