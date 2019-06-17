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Çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlar | Asus Vivobook ailesi

5 gün
1,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus dizüstü bilgisayarlarını farklılaştırabilmek adına geçen yıl yeni bir konsepti hayata geçirdi. İlk olarak Zenbook Pro'larda gördüğümüz çift ekran uygulaması, Vivobook modellerine de geldi.
Asus geçen yıl başlattığı çift ekranlı dizüstü bilgisayar furyasını, bu sene daha geniş bir ürün grubuna getiriyor. Gençleri hedefleyen yeni Vivobook modelleri hem tasarım hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. 

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DH Misafiri 4 gün
Apple dokunmatik ekran getirene kadar millet 4 hatta 8 ekranlı dizüstü çıkaracak hele windows surface serisi apple ın konsepti olmalıydı... (konunun apple ile ne alakası var diyene 1 macbook fiyatına konuda geçen üründen en az 2 adet alınır)
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Statistik 4 gün
MSInin kavisli kasasına "en gereksiz inovasyon" konusunda sağlam bir rakip gelmiş
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kesbi 5 gün
Hala eski usul özel şarj girişine sahip portları kullanıyor. Bu bilgisayarlar benim gözümde hiçbir değere sahip değil. Artık tüm dizüstülerin type c ile şarj olması gerekiyor. Tam boy usb de şart. En az 1 tane olmalı. Aynı şekilde ekranların dokunmatik olması da şart. Bikaç yıl önce ultrabooklarda bu şarttı ama ne olduysa son 1-2 yıldır ince yapıyorlar ama dokunmatik ekran yok.
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ceo-tr 5 gün
"Gençleri hedefleyen yeni Vivobook modelleri "
hocam ihtiyarlarda bile bunları alacak para yok. gençler nasıl alsın.
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