Çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlar | Asus Vivobook ailesi

Asus dizüstü bilgisayarlarını farklılaştırabilmek adına geçen yıl yeni bir konsepti hayata geçirdi. İlk olarak Zenbook Pro'larda gördüğümüz çift ekran uygulaması, Vivobook modellerine de geldi.

Asus geçen yıl başlattığı çift ekranlı dizüstü bilgisayar furyasını, bu sene daha geniş bir ürün grubuna getiriyor. Gençleri hedefleyen yeni Vivobook modelleri hem tasarım hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.