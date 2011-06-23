Çin kendi işlemcisini kullandığı ilk dizüstü bilgisayar için üretime hazır

Çin uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli yapım Loongson işlemcisini dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya hazırlanıyor. Gelen yeni bilgilere göre Loongson işlemcili ilk dizüstü bilgisayar, Ağustos ayı ile birlikte hacimli üretime giriş yapacak ve takip eden süreçte satışa sunulacak.

Dizüstü bilgisayarda kullanılan dört çekirdekli Loongson işlemcisi, MIPS mimarisini temel alıyor ancak şu an için çalışma frekansı bulunmuyor. Tasarımına eklenen 200 komut ile x86 uygulamalarını emüle edebilen işlemci, enerji verimliliğinde de iddialı bir yapı sunuyor.

Loongson işlemcisine ek olarak AMD'nin RS780 kuzey köprüsünün kullanıldığı dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak AMD'nin çipsete entegre olarak gelen DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimini kullanıyor ve bu sayede HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Wintel olarak bilinen Windows + x86 tabanlı sistemlere alternatif olarak hazırlanan dizüstü bilgisayarda, Red Flag Linux dağıtıının kullanıldığı, bu dağıtımda kullanıcı arayüzünün büyük ölçüde Windows'a benzetilerek kullanıcıların hızlı bir şekilde adapte olması hedeflenmiş.

Biraz da dizüstü bilgisayarın tasarımından bahsedelim. Apple'ın MacBook serisinden esinlenildiği anlaşılan dizüstü bilgisayarın, mobil ihtiyaçları karşılşayacak şekilde tasarlandığı ve bir dizüstü bilgisayarda olması gereken temel giriş-çıkış portlarına sahip olduğu ifade ediliyor.

4 yönlü süperskalar çekirdek tasarımını temel alan Loongson işlemcisi, sırasız uygulama çalıştırma mimarisi üzerinde şekilleniyor ve MIPS64 komut setine destek sunuyor. 1 veya 1.2GHz hızında çalıştığı tahmin edilen işlemcinin, çoklu izlek ve DDR3 bellek desteği sunduğu da konuşuluyor.