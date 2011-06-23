Çin kendi işlemcisini kullandığı ilk dizüstü bilgisayar için üretime hazır

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çin uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli yapım Loongson işlemcisini dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya hazırlanıyor. Gelen yeni bilgilere göre Loongson işlemcili ilk dizüstü bilgisayar, Ağustos ayı ile birlikte hacimli üretime giriş yapacak ve takip eden süreçte satışa sunulacak.
Dizüstü bilgisayarda kullanılan dört çekirdekli Loongson işlemcisi, MIPS mimarisini temel alıyor ancak şu an için çalışma frekansı bulunmuyor. Tasarımına eklenen 200 komut ile x86 uygulamalarını emüle edebilen işlemci, enerji verimliliğinde de iddialı bir yapı sunuyor.
Loongson işlemcisine ek olarak AMD'nin RS780 kuzey köprüsünün kullanıldığı dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak AMD'nin çipsete entegre olarak gelen DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimini kullanıyor ve bu sayede HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.
Wintel olarak bilinen Windows + x86 tabanlı sistemlere alternatif olarak hazırlanan dizüstü bilgisayarda, Red Flag Linux dağıtıının kullanıldığı, bu dağıtımda kullanıcı arayüzünün büyük ölçüde Windows'a benzetilerek kullanıcıların hızlı bir şekilde adapte olması hedeflenmiş.
Biraz da dizüstü bilgisayarın tasarımından bahsedelim. Apple'ın MacBook serisinden esinlenildiği anlaşılan dizüstü bilgisayarın, mobil ihtiyaçları karşılşayacak şekilde tasarlandığı ve bir dizüstü bilgisayarda olması gereken temel giriş-çıkış portlarına sahip olduğu ifade ediliyor.
4 yönlü süperskalar çekirdek tasarımını temel alan Loongson işlemcisi, sırasız uygulama çalıştırma mimarisi üzerinde şekilleniyor ve MIPS64 komut setine destek sunuyor. 1 veya 1.2GHz hızında çalıştığı tahmin edilen işlemcinin, çoklu izlek ve DDR3 bellek desteği sunduğu da konuşuluyor.
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50 yıldır araba montajı yapana kişilere araba üret deyince başladırlar kıvırmaya(hep beraber gördük, bizim sanayicimizde fason tekstilciden farksız) bizim sanayici mantığıyla bu işler çok zor zaten çinlilerde devlet destekli bir şirket kurup bu işi yaptılar ilk başta, yaklaşık 15 yıldırda çalışıyorlar ancak meyvelerini almaya başladılar.
Haklısın dostum türkiyede devlet desteği olmadan bunu yapmak imkansız. Zaten insanlarımız cahil yapacak birşey yok. Dinsiz minsiz sanane adam işini yapsın yeter. Biz özelleştirip satalım aman birşey üretmeyelim sanki amerikayız. En fazla 10 yıl daha gider bu anlayışla en sonunda borç içinde boğuluruz. İşlemci üretsek yüksek karla satsak malum bu işlerde büük kar var. Eminim insanımız buna sahip çıkar ama siyasetçiler kolaya kaçıp ülkeyi küresel kapitalizmin kucağına atıyor.
Adamlar Cern de büyük hadron çarpıştırıcısı yaparlar maddeyi incelerler, bizde hacı hoca böyle şeylere ne gerek var der, adamlar doğayı inceler, evrimi inceler, belki kalıtsal bağzı hastalıklara çözümler bulacaklar, bizde okul kitaplarından kaldırırlar.
Millet fabrikalar yapa dursun, biz her mahalleye 15 tane cami yapalım, Osmanlı geri kaldı çöktü, Büyük Önder Atatürk yeni bir devlet kurup saniyeleşmeyi başlattı ama yeniden geri sayıyoruz.
Önceki dizüstü bilgisayarın adı yeelong idi ama windows çalıştırmanız mümkün değildi.Red Flag Linux ise Çin'in resmi devlet dağıtımı.
Aynı zamanda Richard Stallman da yeelong kulanıyordu, bios kaynak kodu bile açık yanılmıyorsam.
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