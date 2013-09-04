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Çin merkezli taşımacılık şirketi, insansız hava araçlarıyla teslimat yapmak için testlere başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çin merkezli taşımacılık şirketi, insansız hava araçlarıyla teslimat yapmak için testlere başladı
Son zamanların en popüler teknolojik oyuncakları arasında yer alan insansız hava araçları, farklı amaçlar için kullanılmak üzere geliştirilmeye devam ediyor. Daha önce bu araçlar ile pizza ve defibratör gibi farklı ürünler taşıyan firma ya da araştırmacılar, şimdi de taşımacılık sektörü için çalışmalara başladılar. 
Bu doğrultuda Shenzhen merkezli SF Express isimli taşımacılık firması, dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin'de insansız hava araçları ile teslimat yapmak için saha testlerine başladı. Üzerlerinde yer alan sekiz pervane ile 100 metre yüksekliğe çıkabilen ve ufak boyutlara sahip paketleri rahatlıkla taşıyabildiği belirtilen araçlar, dahili navigasyon sistemi sayesinde de çizilen uçuş rotasını otomatik olarak takip edip, belirlenen adreslere ulaşarak teslimat işlemini gerçekleştirebiliyorlar.
Şimdilik ilk denemeleri yapılan sistemin araştırma ve geliştirme sürecinin devam edeceği belirtiliyor. İnsansız hava araçlarıyla taşımacılık sürecinin tam olarak ne zaman kullanıma geçeceği ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.scmp.com/news/china-insider/article/1302580/chinese-delivery-company-develops-drones-which-can-fly-packages Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 6 yıl
kim derdiki :replika spot çakma ürünlerden sonra teknolojide büyük söz sahibi olacağını çinin. onlar yine bir yolunu bulur bu aracı kullanmanın.bu ülkeye gelmeyeceğine göre gelse bile hobi amaçlı kullanılır ancak.o yüzden eller gidiyor aya biz kaldık hala yaya.
1 Yanıt Yanıtla
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Cyaßß 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine

kim derdiki :replika spot çakma ürünlerden sonra teknolojide büyük söz sahibi olacağını çinin. onlar yine bir yolunu bulur bu aracı kullanmanın.bu ülkeye gelmeyeceğine göre gelse bile hobi amaçlı kullanılır ancak.o yüzden eller gidiyor aya biz kaldık hala yaya.

şuan ki halinleki yaratıcılığınla 1 milyar dolar paran olduğundaki yaratıcılığın bir olurmu? adamlar paranın belini kırdı şimdi para parayı çektiği dönemlerine girdiler
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ziper_gazi_ 6 yıl
pizza gelince ip bağlar uçurtma gibi uçururum. zaten 10 dk sonra pili bitip kalıcak yerde
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DH Misafiri 6 yıl
Gidipte dönmemek var
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OneMinuteTR 6 yıl
Zili nasıl çalıyor şurayı imzalayın lütfen nasıl diyor?_?
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cagataykoroglu 6 yıl
Bir gün balkonda otururken bir drone gelip merhaba komşu diyecek.


Ayrıca eğlence için serçe avlayan, sokak köpeğini köprüden atan çocuklarımız! bu cihazlara ne yapmaz?
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
joney1st
bizde olsa havada helikopteri düşürüp çalarlardı

:D :D :D :D :D :D
Bu çok iyiydi
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Oroborus 6 yıl
Sapanla iki üç kere vursak iner bu aşağıya
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join4freee 6 yıl
Yetkililerin bu araçların yaygın kullanımına izin vereceğini düşünemiyorum.
Bu araçların sesleri ciddi rahatsızlık veriyor insana.
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joney1st 6 yıl
bizde olsa havada helikopteri düşürüp çalarlardı
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seven44 6 yıl
pizzayı almışken helikopteride indire gangi yaparım valla
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