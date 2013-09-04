Çin merkezli taşımacılık şirketi, insansız hava araçlarıyla teslimat yapmak için testlere başladı

Son zamanların en popüler teknolojik oyuncakları arasında yer alan insansız hava araçları, farklı amaçlar için kullanılmak üzere geliştirilmeye devam ediyor. Daha önce bu araçlar ile pizza ve defibratör gibi farklı ürünler taşıyan firma ya da araştırmacılar, şimdi de taşımacılık sektörü için çalışmalara başladılar.

Bu doğrultuda Shenzhen merkezli SF Express isimli taşımacılık firması, dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin'de insansız hava araçları ile teslimat yapmak için saha testlerine başladı. Üzerlerinde yer alan sekiz pervane ile 100 metre yüksekliğe çıkabilen ve ufak boyutlara sahip paketleri rahatlıkla taşıyabildiği belirtilen araçlar, dahili navigasyon sistemi sayesinde de çizilen uçuş rotasını otomatik olarak takip edip, belirlenen adreslere ulaşarak teslimat işlemini gerçekleştirebiliyorlar.

Şimdilik ilk denemeleri yapılan sistemin araştırma ve geliştirme sürecinin devam edeceği belirtiliyor. İnsansız hava araçlarıyla taşımacılık sürecinin tam olarak ne zaman kullanıma geçeceği ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.scmp.com/news/china-insider/article/1302580/chinese-delivery-company-develops-drones-which-can-fly-packages