Çin'de Xiaomi Mi6 almaya çıktık: Fiyatlar ve yaşadıklarımız

CES Asia fuarı için gittiğim Çin'in Şangay kentinde, siz değerli dostların istekleri üzerine Xiaomi Mi6 almak için elektronik satıcıların bölgesine gittim, pazarlık yaptım ve yaşadıklarımı anlattım.

Xiaomi Mi6 hiç şüphe yok ki son günlerin en popüler telefonlarından. Sizlerden gelen isteklerde de, bu telefonu Donanım Haber incelemesine tabi tutmak ve deneyimlerimizi anlatmak gerektiğini biliyoruz. Buna istinaden Mi6 almak için elektronikçiler çarşısına gittim, satıcılarla pazarlıklar yaptım ve hem oradaki fiyatları hem yaşadıklarımı kayıt altına aldım. Şunu da eklemem gerekiyor, Çin'de internet ortamında veya daha fazla araştırma yaparak belki biraz daha uyguna da Mi6 bulmak mümkün ama telefona yoğun talep olduğu için stok sıkıntısı da yaşanıyor ve ister istemez fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor.

Xiaomi Mi6 vLOG Bölüm-1'i umarım beğenirsiniz, ikinci bölümün montajına da devam ediyorum.