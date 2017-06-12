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Çin'de Xiaomi Mi6 almaya çıktık: Fiyatlar ve yaşadıklarımız

2 yıl
201,6b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CES Asia fuarı için gittiğim Çin'in Şangay kentinde, siz değerli dostların istekleri üzerine Xiaomi Mi6 almak için elektronik satıcıların bölgesine gittim, pazarlık yaptım ve yaşadıklarımı anlattım.
Xiaomi Mi6 hiç şüphe yok ki son günlerin en popüler telefonlarından. Sizlerden gelen isteklerde de, bu telefonu Donanım Haber incelemesine tabi tutmak ve deneyimlerimizi anlatmak gerektiğini biliyoruz. Buna istinaden Mi6 almak için elektronikçiler çarşısına gittim, satıcılarla pazarlıklar yaptım ve hem oradaki fiyatları hem yaşadıklarımı kayıt altına aldım. Şunu da eklemem gerekiyor, Çin'de internet ortamında veya daha fazla araştırma yaparak belki biraz daha uyguna da Mi6 bulmak mümkün ama telefona yoğun talep olduğu için stok sıkıntısı da yaşanıyor ve ister istemez fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor.
Xiaomi Mi6 vLOG Bölüm-1'i umarım beğenirsiniz, ikinci bölümün montajına da devam ediyorum. 

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ahmetgox 2 yıl en beğenilen
donanımhaber ölücüsü teriminin hakkını vermişsiniz tebrikler :)
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Grasyas01 2 yıl
çinli karıların korkulu rüyası erdi reis.
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Discount Specialist 2 yıl
Burdan iphone 5s alsak, kapalı kutu açmadan orda kaça satarız? Gelişi 1250 tl mesela 2500 yuan ediyor, ama 3800 yuan'a satılıyor, biz mesela kapalı kutu 3500 yuan'a satabilir miyiz? Böylece 1250 tlye s8+ ile dönmüş oluruz. Onu da türkiye'de 3500 tl'ye satarsak(daha fazla ram olduğu için pasaport kaydını sıkıntı etmeden alacak birisi illaki bulunur) net kârımız 2250 tl olur ki planlı gidiş gelişse bu uçak bileti bedavaya gelir, 2 kapalı kutu götürdüğünüzü düşünürsek 250 tlye kendinize s8+ veya çine bedavaya gidiş dönüş uçak bileti, mi6 128 gb yanında 350 tl fazla para. 3 tane sokabilsek oradaki kalışımız da bedavaya gelir.

Erdi abi oradaki adamlara kapalı kutu 5s 16 gb beyaz'ın alışını kaçtan yaptıklarını sorar mısın? Ona göre çin'e gidicem
Burdan iphone 5s alsak, kapalı kutu açmadan orda kaça satarız? Gelişi 1250 tl mesela 2500 yuan ediyor, ama 3800 yuan'a satılıyor, biz mesela kapalı kutu 3500 y...
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5 Yanıt Yanıtla +55
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DH Misafiri 2 yıl
iyi akşamlar arkadaşlar çinden gelen telefonların türkçe çevirimi oluyormu oraya giden bir arkadaş türkçe çevirim olmadığını söyledi
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Descortess 2 yıl
Arkadaşlar 1 hafta sonra Hong Kong'a gidiyorum, isteyen arkadaşlara mi6 veya mi mote2 getirebilirim
Mi6 64 GB için 1600 tl. 128 GB için 1800 TL. istiyorum, kayıt, rom vb. işine karışmam 11 Ağustos tarihinde size yollarım
Fiyat olarak üstüne 200 TL. Fiyat koydum bilginiz olsun
Verdiğim fiyatlar maksimum, pazarlık yapınca kaça verirler bilmiyorum en fazla 3 adet getirebilirim
Ilgilenenler PM atabilir veya buraya yazabilir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alperen_69 2 yıl
İnceleme ne zaman 1,5 ay oldu
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ufo 2 yıl
çingen'in hasıymışsınız
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sabah moonwalk keyfi 2 yıl
yüzde dörtlük bir komisyon var bu da yüzde dört demek oluyor :) süpersin Erdi abi
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madenci28 2 yıl
Bu videonun devamı gelmeyecek sanırım.
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BuBBa123 2 yıl
Erdi hocam TTnet kullaniyor heralde.
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ssonerb 2 yıl
sabırsızlıkla devamını bekliyoruz
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pakimeno 2 yıl
abi sen xujiahui (???) ye gitmişsin.tavsiyem ???? daki ????ya gitmen.Orası sırf telefon ve aksesuarları üzerine.Daha uygun fiyata bulursun.
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magrofon 2 yıl
70 lira komisyon için..
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