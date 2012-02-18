Çin'de dava konusu olan iPad bilgisayar ortaya çıktı

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de pazar payını artırma planları yapan Apple, iPad isminin yasaklanması ve iPad modellerinin toplatılması ile büyük bir şok yaşamıştı.

Kendisine ait iPad ismini Apple'ın izinsiz kullandığını iddia eden Proview Technology firmasının Çin'de açtığı dava gündemi oldukça meşgul etti. Firma dün bir basın toplantısıyla haklılığını desteklemeye çalıştı.

Firmanın kullandığı iPad ismi 1998 yılına kadar gidiyor. Internet Personal Access Device tanımının kısaltması olan iPad, o dönem firmanın ürettiği 15 inçlik CRT hepsi-bir-arada PC modelinin adı olarak kullanılmış. Firma 10 yıl boyunca 20 000 adede kadar iPad ürettikten sonra küresel kriz nedeniyle PC bölümünü kapatarak üretime son vermiş. Ancak iPad bilgisayarının aynı yıl Apple'ın piyasaya sürdüğü iMac modeline oldukça benzediği dikkatlerden kaçmıyor. Firma iPad'in geliştirilmesi için 30 milyon dolar harcadığını belirtiyor.

Firmanın tepe yöneticisi isim hakkının satılması esnasında taşeron şirketin bedelin çok altında bir fiyat teklif ettiğini ancak kabul etmemeleri halinde yasal süreç ile uğraşmak zorunda kalacakları uyarısını yaptığı için razı olmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Yönetici haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getiriyor.

Kriz nedeniyle 1 milyar dolar borcu olan firmanın mal varlıkları 8 farklı bankanın yönetiminde bulunuyor. iPad isim hakkı da bunlardan birisi. Firmanın Apple'dan istediği tazminat miktarı ise 1.6 milyar doları buluyor.