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Çin'de dava konusu olan iPad bilgisayar ortaya çıktı

7 yıl
4,9b
1
26
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de pazar payını artırma planları yapan Apple, iPad isminin yasaklanması ve iPad modellerinin toplatılması ile büyük bir şok yaşamıştı.
Kendisine ait iPad ismini Apple'ın izinsiz kullandığını iddia eden Proview Technology firmasının Çin'de açtığı dava gündemi oldukça meşgul etti. Firma dün bir basın toplantısıyla haklılığını desteklemeye çalıştı.
Firmanın kullandığı iPad ismi 1998 yılına kadar gidiyor. Internet Personal Access Device tanımının kısaltması olan iPad, o dönem firmanın ürettiği 15 inçlik CRT hepsi-bir-arada PC modelinin adı olarak kullanılmış. Firma 10 yıl boyunca 20 000 adede kadar iPad ürettikten sonra küresel kriz nedeniyle PC bölümünü kapatarak üretime son vermiş. Ancak iPad bilgisayarının aynı yıl Apple'ın piyasaya sürdüğü iMac modeline oldukça benzediği dikkatlerden kaçmıyor. Firma iPad'in geliştirilmesi için 30 milyon dolar harcadığını belirtiyor.
Firmanın tepe yöneticisi isim hakkının satılması esnasında taşeron şirketin bedelin çok altında bir fiyat teklif ettiğini ancak kabul etmemeleri halinde yasal süreç ile uğraşmak zorunda kalacakları uyarısını yaptığı için razı olmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Yönetici haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getiriyor.
Kriz nedeniyle 1 milyar dolar borcu olan firmanın mal varlıkları 8 farklı bankanın yönetiminde bulunuyor. iPad isim hakkı da bunlardan birisi. Firmanın Apple'dan istediği tazminat miktarı ise 1.6 milyar doları buluyor.
Çin'de dava konusu olan iPad bilgisayar ortaya çıktı
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E_Aydin35 7 yıl
Apple bu aralar mahkemelerde görülüyor full,adamlar yediremiormudur nedir..Ha bu konuda tabi haklıda bazı konular üzerine değindim.:)
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antonidas 7 yıl
çinli firmanın başına resmen talihkuşu konmuş.Çinli firma kanunen haklı, apple'ın önünde 2 seçenek var.
1)ipad çin pazarından çekilecek.
2) firmaya belirli bir ücret ödenecek
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alpa07 7 yıl
illimünati beyler
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janparey 7 yıl
Sonuç olarak neymiş çok laf yalansız çok para haramsız olmuyomuş.
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abrenax 7 yıl
demek ki bunlar da ortaya yeni bir tasarım koymamış. GUI yi bi yerden, Unix i bi yerden, şimdi de imac ve ipad i bi yerden aldıkları ortaya çıkıyor. yani mesele bir yerlerden bir şeylerin alınıp bir araya getirilmesi de değil. asıl mesele bunları sağdan soldan kopyalayıp "bunlar benim fikirlerim, kimse aynısını yapamaz" gibi şeyler söylemek. gün geçtikçe de bu firmanın tüm ürünlerinin bir yerlerden "satın alma" ya da "kopyalama" yoluyla elde edildiğini öğrenecez ama adamlar habire diğer markalara "benim fikirlerimi, teknolojimi, patentimi çaldınız" diyerekten sürekli gönderme yapıyor veya patent davası açıyor. bu kadar çok elektronik cihaz üreten firma var ama ben böylesini de görmedim açıkçası. apple marka cihaz alanlara bir şey demiyorum(zaten diyemem) ama bence bunları bu kadar kibirli hale getiren şey de satışların çok olması.
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DH Misafiri 7 yıl
birinci resim ve ikinci resime bakarsanız monitör ve mause un üstündeki ipad lodosu ilk resimde yok neden acabaaa? :O
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78erhan78 7 yıl
İNTERNET PERSONAL ACCSES DEVİCE

Bu arada neyi dava ediyorlar anlamış değilim apple bu ismi satın almış mı almamış mı

ALın kaynak : tr.wikipedia.org/...
1 Yanıt Yanıtla
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face1tr 7 yıl
TuffkiLLe
haymatloshan Site neden sürekli Apple haberleriyle ilgileniyor anlamadım,dün bir arkadaş 1 tane Apple haberi var dedi somut deliller sundu şimdiyse ana sayfada 7 tane Apple haberi var,zaten çoğu haberleriniz 1-2 günlük oluyor.
sanırım bahsettiğin kişi benim
yorumu görünce bi ekran görüntüsü daha aldım..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kırmızı daireler Apple, Mavi daireler Android haberlerini işaretliyor.. bana pek adaletsizmiş gibi gelmedi
edit: alttaki kırmızı dairedeki haber değil, reklammış :) sayfayı yenileyince işlemci reklamı geldi iPhone 4S yerine..

adam türkiye istatistik kurumu gibi, helal olsun :)
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zaga20 7 yıl
Apple bunu dava eder ilk imac lere benzediği için
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TR_001 7 yıl
Bu dava derinleşipte iMac' in Çinli firmanın ürününden uyarlama olduğu ortaya çıkarsa -ki bence neden olmasın- bakın siz cümbüşe :)
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bocekgrafik 7 yıl
Harbiden, iMac'e ne kadar da çok benziyor öyle. Apple bu fikri onlardan mı almıştı acaba o zaman. Çünkü ismi de gayet orjinal: Internet Personel Access Device
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TuffkiLLe 7 yıl
haymatloshan

Site neden sürekli Apple haberleriyle ilgileniyor anlamadım,dün bir arkadaş 1 tane Apple haberi var dedi somut deliller sundu şimdiyse ana sayfada 7 tane Apple haberi var,zaten çoğu haberleriniz 1-2 günlük oluyor.


sanırım bahsettiğin kişi benim
yorumu görünce bi ekran görüntüsü daha aldım..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Kırmızı daireler Apple,
Mavi daireler Android haberlerini işaretliyor..

bana pek adaletsizmiş gibi gelmedi





edit: alttaki kırmızı dairedeki haber değil, reklammış :) sayfayı yenileyince işlemci reklamı geldi iPhone 4S yerine..
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
İPAD YERİNE ÇİNLİLERDE 1PAD MARKASINI YAPSINLAR :)
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