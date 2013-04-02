Çin'den yeni bir mobil işletim sistemi doğuyor : Smartisan OS





Teknoloji konusunda arka arkaya iddialı ürünler çıkaran ve dikkatleri üzerine çeken Çin, yazılım anlamında da kendisini sürekli geliştiriyor. Özel Android ROM'larından tanıdığımız MIUI, ülke çapında kullanıma sunulan Baidu mobil işletim sistemi bunlardan bazıları. Çin'de son olarak lansmanı yapılan mobil işletim sistemi Smartisan oldu.





Android tabanlı bir işletim sistemi olan Smartian OS, kendine ait İngilizce dil okulu olan ve Bullogger platformunun da kurucusu Luo Yonghao ve ekibi tarafından geliştirildi. Tüketici haklarının savunuculuğunu yaparak Çin'in efsane isimlerinden birisi haline gelen 40 yaşındaki Yonghao, geçen Nisan ayında Smartisan Co., Ltd şirketini kurarak çalışmalara başlamıştı.





Luo Yonghao, Çin'de görkemli bir etkinlikle yeni işletim sisteminin lansmanını yaptı. Smartisan OS, büyük değişimlerden ziyade bir modifikasyon olarak görülebilir. Sistem temel seviyede değil arayüz seviyesinde değişikliklere uğramış.





Yonghao, iOS'daki kare ikon tasarımını eleştirerek, gerçek tasarımın bozulduğunu savunuyor ve Smartisan'da kare ölçülerinde ancak daha göz alıcı bir ikon tasarımına yer veriyor. Yonghao, 300 civarında ikon tasarımı yapıldığını ve bunun toplamda 1000'e çıkacağını belirtiyor.





Ana ekran başlatıcısı 3x4 bloğa yer verirken, ikonların arka planları gri/siyah, ikon isimleri yok ve arka plan resmine de imkan tanınmıyor. Luo kullanıcıların günde 12 ikondan fazlasını kullanmadığını belirtirken, ikonların isimlendirilmesine gerek olmadığını ve ikonun hangi uygulamaya ait olduğunu zaten tasarımı ile anlattığını belirtiyor. Ancak ayarlar menüsünde ikon isimlendirmeleri aktive edilebiliyor. Sistemde ana ekran olarak uygulama ikonları mevcut. MIUI ROM'larından hatırlanacağı üzere ayrıca bir uygulama menüsü yok.





İkonlar kendi içerisinde animasyonlara sahip ve bildirimler farklı animasyonlarla kullanıcıya iletiliyor. Çözünürlüğe göre 9'a kadar ana ekran tek bir ekranda toplanarak ikonların sürüklenmesi çok daha kolay bir hale getiriliyor. Ayrıca uygulama ikonlarının bazıları gizlenebiliyor veya kilitlenebiliyor.





Daha fazla detaya girilmeyen Smartisan OS, Galaxy SII gibi test cihazları için 15 Haziran'da kullanıma sunulacak. Gelecek yıl ise Luo işletim sistemine özel cihazları pazara sunacak ve üçüncü üretici cihazlarına desteğini kesecek.





Smartisan OS'nin ne kadar uluslararası olacağına dair bir bilgi yok. Genelde Çinli işletim sistemleri Çin sınırları dışına çıkmıyor. Ancak Luo uluslararası pazarlara açıldığında sektörün devlerinin yanında Firefox ve Tizen gibi pek çok rakibe karşı mücadele etmek zorunda kalacak.

http://smartisan.cn/