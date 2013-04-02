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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'den yeni bir mobil işletim sistemi doğuyor : Smartisan OS

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'den yeni bir mobil işletim sistemi doğuyor : Smartisan OS

Teknoloji konusunda arka arkaya iddialı ürünler çıkaran ve dikkatleri üzerine çeken Çin, yazılım anlamında da kendisini sürekli geliştiriyor. Özel Android ROM'larından tanıdığımız MIUI, ülke çapında kullanıma sunulan Baidu mobil işletim sistemi bunlardan bazıları. Çin'de son olarak lansmanı yapılan mobil işletim sistemi Smartisan oldu.

Android tabanlı bir işletim sistemi olan Smartian OS, kendine ait İngilizce dil okulu olan ve Bullogger platformunun da kurucusu Luo Yonghao ve ekibi tarafından geliştirildi. Tüketici haklarının savunuculuğunu yaparak Çin'in efsane isimlerinden birisi haline gelen 40 yaşındaki Yonghao, geçen Nisan ayında Smartisan Co., Ltd şirketini kurarak çalışmalara başlamıştı.

Luo Yonghao, Çin'de görkemli bir etkinlikle yeni işletim sisteminin lansmanını yaptı. Smartisan OS, büyük değişimlerden ziyade bir modifikasyon olarak görülebilir. Sistem temel seviyede değil arayüz seviyesinde değişikliklere uğramış. 

Yonghao, iOS'daki kare ikon tasarımını eleştirerek, gerçek tasarımın bozulduğunu savunuyor ve Smartisan'da kare ölçülerinde ancak daha göz alıcı bir ikon tasarımına yer veriyor. Yonghao, 300 civarında ikon tasarımı yapıldığını ve bunun toplamda 1000'e çıkacağını belirtiyor.

Ana ekran başlatıcısı 3x4 bloğa yer verirken, ikonların arka planları gri/siyah, ikon isimleri yok ve arka plan resmine de imkan tanınmıyor. Luo kullanıcıların günde 12 ikondan fazlasını kullanmadığını belirtirken, ikonların isimlendirilmesine gerek olmadığını ve ikonun hangi uygulamaya ait olduğunu zaten tasarımı ile anlattığını belirtiyor. Ancak ayarlar menüsünde ikon isimlendirmeleri aktive edilebiliyor. Sistemde ana ekran olarak uygulama ikonları mevcut. MIUI ROM'larından hatırlanacağı üzere ayrıca bir uygulama menüsü yok.

İkonlar kendi içerisinde animasyonlara sahip ve bildirimler farklı animasyonlarla kullanıcıya iletiliyor. Çözünürlüğe göre 9'a kadar ana ekran tek bir ekranda toplanarak ikonların sürüklenmesi çok daha kolay bir hale getiriliyor. Ayrıca uygulama ikonlarının bazıları gizlenebiliyor veya kilitlenebiliyor.

Daha fazla detaya girilmeyen Smartisan OS, Galaxy SII gibi test cihazları için 15 Haziran'da kullanıma sunulacak. Gelecek yıl ise Luo işletim sistemine özel cihazları pazara sunacak ve üçüncü üretici cihazlarına desteğini kesecek.

Smartisan OS'nin ne kadar uluslararası olacağına dair bir bilgi yok. Genelde Çinli işletim sistemleri Çin sınırları dışına çıkmıyor. Ancak Luo uluslararası pazarlara açıldığında sektörün devlerinin yanında Firefox ve Tizen gibi pek çok rakibe karşı mücadele etmek zorunda kalacak.

http://smartisan.cn/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
regaibyigit.
nasıl çakma bi resim olmuş telefon iphone 5 ikonlar android çorba gibi consept tasarım ama beklemek lazım ortalık iyice kızışıyor herkes kendi işletim sistemini çıkarma derdinde

Bence sen olayı anlamamışşın, normal bir durum ufak düşünüyosun.
Adamlar bilinç altına apple kalitesi ve android özgürlüğü ile geliyoruz mesajı veriyor.
Hadi buda benden sana kıyak.
regaibyigit.nasıl çakma bi resim olmuş telefon iphone 5 ikonlar android çorba gibi consept tasarım ama beklemek lazım ortalık iyice kızışıyor h...
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yagami201 6 yıl
redbloodedman
DH Misafiri
regaibyigit.nasıl çakma bi resim olmuş telefon iphone 5 ikonlar android çorba gibi consept tasarım ama beklemek lazım ortalık iyice kızışıyor herkes kendi işletim sistemini çıkarma derdinde
Bence sen olayı anlamamışşın, normal bir durum ufak düşünüyosun.Adamlar bilinç altına apple kalitesi ve android özgürlüğü ile geliyoruz mesajı veriyor. Hadi buda benden sana kıyak.
Yorumun son cümlen hariç iyi ama sen kimsin ki, misafir hesapla millete kıyak falan çekiyorsun. Ağzı olan konuşuyor...

Duyan da sanki üye olmak için devasa bir testten falan geçiyoruz sanacak.
Seni o adamdan ayıran şey beş dakikalık bir üye olma işlemi, bunun farkındasın değil mi ?
Adam gelmiş burada olan rütbe sistemini kendince çarpıtıyor ; misafir diye adam eziyor.Sen şimdi beni de daha rütben küçük falan diye ezersin allah bilir.Bu ne ya , böyle iş mi olur ?
Özür dilerim, biraz sert çıktım ; fakat bu yaptığın şey gerçekten ayıp.
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carter 6 yıl
Kanser yapıyor mu?
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teramit 6 yıl
android üzerine kastım rom yapıp birde basın toplantısı düzenlemek iyiymiş.
Sağlam sürümler var piyasada.Yeni bir işletim sistemi denince bende firefox yada tizen gibi sanmıştım.ipler google ın elindeyse anca çatal çıkarabilirsin oda aslını aratır.
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.Supremacy. 6 yıl
Fos kalır, Android piyasadan pay aldırmaz.
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Yan Sanayi 6 yıl
DH Misafiri
regaibyigit.nasıl çakma bi resim olmuş telefon iphone 5 ikonlar android çorba gibi consept tasarım ama beklemek lazım ortalık iyice kızışıyor herkes kendi işletim sistemini çıkarma derdinde
Bence sen olayı anlamamışşın, normal bir durum ufak düşünüyosun.Adamlar bilinç altına apple kalitesi ve android özgürlüğü ile geliyoruz mesajı veriyor. Hadi buda benden sana kıyak.

Hahahah helal olsun hocam güzel yazmışsın :D Ama arkadaşta haketmiş azıcık :D :P
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gymetlimiss 6 yıl
Çok iyi ya bol çeşit olsun rekabet iyidir.Çin'in 1 numaralı işletim sistemi olsa o bile iyi daha sonra uluslararası piyasaya açılır.Zaten asıl nokta uygulama sayısı.
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Dexstz 6 yıl
Ortalık karışcak.
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IFollowYou 6 yıl
redbloodedman
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Orijinalden alıntı: regaibyigit.nasıl çakma bi resim olmuş telefon iphone 5 ikonlar android çorba gibi consept tasarım ama beklemek lazım ortalık iyice kızışıyor herkes kendi işletim sistemini çıkarma derdinde
Bence sen olayı anlamamışşın, normal bir durum ufak düşünüyosun.Adamlar bilinç altına apple kalitesi ve android özgürlüğü ile geliyoruz mesajı veriyor. Hadi buda benden sana kıyak.
Yorumun son cümlen hariç iyi ama sen kimsin ki, misafir hesapla millete kıyak falan çekiyorsun. Ağzı olan konuşuyor...


Niye misafir diye yorum yapamayacak mı? Saçmalığa bak.
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Şeker Hapı 6 yıl
başka bir os değil de miui tarzı kısaca ama güzel gibi duruyor çeşitlilik olsun custom romlarda
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redbloodedman 6 yıl
DH Misafiri
regaibyigit.nasıl çakma bi resim olmuş telefon iphone 5 ikonlar android çorba gibi consept tasarım ama beklemek lazım ortalık iyice kızışıyor herkes kendi işletim sistemini çıkarma derdinde
Bence sen olayı anlamamışşın, normal bir durum ufak düşünüyosun.Adamlar bilinç altına apple kalitesi ve android özgürlüğü ile geliyoruz mesajı veriyor. Hadi buda benden sana kıyak.

Yorumun son cümlen hariç iyi ama sen kimsin ki, misafir hesapla millete kıyak falan çekiyorsun. Ağzı olan konuşuyor...
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
regaibyigit.
nasıl çakma bi resim olmuş telefon iphone 5 ikonlar android çorba gibi consept tasarım ama beklemek lazım ortalık iyice kızışıyor herkes kendi işletim sistemini çıkarma derdinde

Bence sen olayı anlamamışşın, normal bir durum ufak düşünüyosun.
Adamlar bilinç altına apple kalitesi ve android özgürlüğü ile geliyoruz mesajı veriyor.
Hadi buda benden sana kıyak.
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regaibyigit. 6 yıl
nasıl çakma bi resim olmuş telefon iphone 5 ikonlar android çorba gibi consept tasarım ama beklemek lazım ortalık iyice kızışıyor herkes kendi işletim sistemini çıkarma derdinde
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