Çin'in en büyük arama motoru Baidu kendi mobil işletim sistemini planlıyor

Google ile ciddi sorunlar yaşayan Çin'de, ülkenin en büyük arama motoru olan Baidu kendi mobil işletim sistemini planlıyor. Baidu'nun tepe yöneticisi Robin Li'nin açıklamalarına bakılırsa, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için planlanan yeni işletim sistemi hafif bir yapıda olacak ve tasarım olarak Android işletim sistemine kıyasla ciddi farklar içerecek.

Çin'deki arama pazarının %70'ine ve mobil arama pazarının %26'sına sahip olan Baidu'nın planlama aşamasındaki yeni işletim sisteminde basitlik esas olacak. Saniyesinde açılacağı belirtilen yeni işletim sisteminin ana ekranında sadece bir arama kutusu olacağı ve bu kutunun diğer tüm fonksiyonlar için yönlendirici görevini üstleneceği belirtiliyor.

Ejderha Çip olarak ta bilinen Loongson (Çince'de Godson) işlemci ailesiyle süperbilgisayarlarında kendi geliştirdiği çipleri kullanmaya hazırlanan Çin, dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor. Nüfus potansiyeli sayesinde ileride mobil internet kullanımı en yüksek ülkelerden birisi olacağı düşünülen Çin'de, Baidu şimdiden kolları sıvamış durumda.

Editörün Notu: Fotoğrafta Baidu tepe yöneticisi Robin Lin.