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Çin'in en büyük arama motoru Baidu kendi mobil işletim sistemini planlıyor

8 yıl
9,9b
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ile ciddi sorunlar yaşayan Çin'de, ülkenin en büyük arama motoru olan Baidu kendi mobil işletim sistemini planlıyor. Baidu'nun tepe yöneticisi Robin Li'nin açıklamalarına bakılırsa, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için planlanan yeni işletim sistemi hafif bir yapıda olacak ve tasarım olarak Android işletim sistemine kıyasla ciddi farklar içerecek.

Çin'deki arama pazarının %70'ine ve mobil arama pazarının %26'sına sahip olan Baidu'nın planlama aşamasındaki yeni işletim sisteminde basitlik esas olacak. Saniyesinde açılacağı belirtilen yeni işletim sisteminin ana ekranında sadece bir arama kutusu olacağı ve bu kutunun diğer tüm fonksiyonlar için yönlendirici görevini üstleneceği belirtiliyor.

Ejderha Çip olarak ta bilinen Loongson (Çince'de Godson) işlemci ailesiyle süperbilgisayarlarında kendi geliştirdiği çipleri kullanmaya hazırlanan Çin, dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyor. Nüfus potansiyeli sayesinde ileride mobil internet kullanımı en yüksek ülkelerden birisi olacağı düşünülen Çin'de, Baidu şimdiden kolları sıvamış durumda.

Editörün Notu: Fotoğrafta Baidu tepe yöneticisi Robin Lin.


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abdulmusavvir 8 yıl
Gülen arkadaşlar, ufo görenler, neye gülüyonuz, kendi haaaaaalınızamı gülüğonuz.
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DH Misafiri 8 yıl
cinle dalga gececeginize bizim durumumuza bakin daha adam gibi bi arama motorumuz bile yok teknoloji acisindan tamamen disa bagimliyiz
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SEO-Uzmanı 8 yıl
UFO gören masum köylü den sonra ; kendini GOOGLE sanan ÇİNLİ ! :)
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selahattın ısık 8 yıl
haklilar cunku android hic sistem dostu degil aslinda guclu sisteme ac...
wındows mobile göre ise baya tok sayılır...:)
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Rainbow6 8 yıl
hic gulecegim yoktu ...kansorejen maddeden yapmasalar bari saniyesinde acilacak falan diyede uyduruyolar gerci googlede ayni uydurugu atmisti zamaninda ortaya :) kesin cinli tabletlere uyduramadilar yazilimi kendi yazilimlarini yapacaklar bu yonden haklilar cunku android hic sistem dostu degil aslinda guclu sisteme ac
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