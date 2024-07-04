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    Çin, yapay zeka patentleri konusunda açık ara lider

    Üretken yapay zeka alanındaki yarışın bir diğer ayağı da yapılan patent başvurularında yaşanıyor. Çin ise yapay zeka patentleri konusunda açık ara lider konumunda.
    Çin, yapay zeka patentleri konusunda açık ara lider Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka konusunda küresel ölçekte inanılmaz bir yarış yaşanıyor ve hiçbir ülke geride kalmak istemiyor. Özellikle Çin, son yıllarda diğer konularda olduğu gibi üretken yapay zeka alanında da lider olmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporu ise Çin’in bu hedefi için ne kadar çalıştığını gözler önüne seriyor. Ülke, yapay zeka patentleri konusunda küresel bir lider olarak yükseliyor.

    Çin, yapay zekada lider

    Kısa bir süre önce yayınlanan BM raporuna göre Çin, 2014'ten 2023'e kadar 38.000'den fazla patent başvurusunda bulunarak üretken yapay zeka patentlerinde tartışmasız açık ara lider. Bu sayı, ABD’de yapılan patent başvurularından tam 6 kat daha fazla. ABD, ilgili dönemde 6.276 patent başvurusu yaparken onu Kore Cumhuriyeti (4.155), Japonya (3.409) ve Hindistan (1.350) takip ediyor. Rapora göre, üretken yapay zeka patentleri şu anda dünyadaki toplam yapay zeka patentlerinin yüzde 6'sını oluşturuyor.

    Çin, yapay zeka patentleri konusunda açık ara lider Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için üretken yapay zeka, kullanıcıların metin, görüntü, müzik, ses ve video gibi içerikler üretmesine olanak tanıyan bir yapay zeka alanıdır. Bu oyun alanındaki en bilindik ürün ise sohbet robotu ChatGPT. Teknolojik liderlik konusunda ise ABD’li OpenAI başı çekiyor. Onu Microsoft, Google ve Amazon takip ediyor. Çin ise bu alana rakiplerinden biraz daha geç girse de özellikle Baidu ile hızla büyüyor. Çin, geçtiğimiz aylarda yapay zeka çipleri ve üretken yapay zekanın her yönünde ilerlemek için üç yıllık eylem planı başlatmıştı.

     

    Çin, yapay zeka patentleri konusunda açık ara lider Tam Boyutta Gör
    BM raporuna göre en fazla patent başvurusu yapan 10 şirket arasında 6 Çinli şirket bulunuyor. İlk beş şirketin dördü Çin menşeili. Rapor aynı zamanda patent başvurularının en çok görüntü ve video (17.996) temelli üretken yapay zeka özelinde yapıldığını gösteriyor.  Bunun arkasından metin (13.494) ve konuşma veya müzik (13.480) geliyor.
    Çin, yapay zeka patentleri konusunda açık ara lider Tam Boyutta Gör
    Son 10 yılda, üretken yapay zekadaki patent ailelerinin sayısı 2014'te sadece 733 iken 2023'te 14.000'den fazla olmuş durumda. Üretken yapay zeka ile eşanlamlı hale gelen Büyük Dil Modellerinin (LLM) arkasındaki derin sinir ağı mimarisi olan transformatörlerin 2017'de piyasaya sürülmesinden bu yana, patent sayısı yüzde 800'ün üzerinde artmış durumda. Bilimsel yayınların sayısı da 10 yılda 116’dan 34.000’in üzerine çıktı. Hemen üstteki ilerleyişin hızı konusunda çok şey anlatıyor.

    En çok üretken yapay zeka patent başvurusu yapanlar

    1. Tencent: 2,074
    2. Ping An Insurance: 1,564
    3. Baidu: 1,234
    4. Chinese Academy of Sciences: 607
    5. IBM: 601
    6. Alibaba Group: 571
    7. Samsung Electronics: 468
    8. Alphabet: 443
    9. Bytedance: 418
    10. Microsoft: 377
    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/07/04/china-leads-the-generative-ai-patents-race-tencent-baidu-top-list-un.html https://news.un.org/en/story/2024/07/1151761 https://www.wipo.int/web-publications/patent-landscape-report-generative-artificial-intelligence-genai/index.html
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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