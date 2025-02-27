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    Anlık Bildirim

    Çinli CATL ve Baidu, sürücüsüz araçlar için ortaklık kurdu

    Çinli teknoloji devi Baidu ve batarya lideri CATL, Çin'de rekabetin hızlanmasıyla birlikte otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek üzere stratejik bir işbirliği yaptıklarını duyurdu.
    Çinli CATL ve Baidu, sürücüsüz araçlar için ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Çin’in teknoloji devi Baidu ve dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, otonom sürüş teknolojileri geliştirmek için stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. İki şirket, Çin'deki rekabetin giderek kızıştığı sürücüsüz araç pazarında önemli bir hamle yaparak, otonom mobilite ve batarya değişim teknolojilerine odaklanacak.

    Yapay zeka ve batarya teknolojisi güçlerini birleştiriyor

    İmzalanan anlaşmaya göre CATL, batarya sistemleri, şarj altyapısı ve şasi teknolojisini projeye entegre edecek. Baidu ise yapay zeka yeteneklerini devreye sokarak CATL’ın operasyonlarını daha verimli hale getirecek. Anlaşmanın duyurusu, şirketlerin WeChat üzerinden yaptığı ortak açıklama ile resmiyet kazandı.

    Çinli CATL ve Baidu, sürücüsüz araçlar için ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    Çin’de sürücüsüz araç teknolojileri konusundaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. BYD, kısa süre önce “God’s Eye” adını verdiği sürücü destek sistemini duyururken, Tesla da 25 Şubat’ta Çin pazarına özel “FSD-like” teknolojisini tanıttı.

    Baidu, halihazırda Apollo Go robotaksi servisiyle ülkede 400 otonom taksiden oluşan bir filoyu yönetiyor. Şirketin en büyük rakipleri arasında Pony.ai ve WeRide gibi firmalar bulunuyor. Bu yeni iş birliği, Baidu’nun robotaksi hizmetlerini genişletmesine önemli katkı sağlayabilir.

    Öte yandan Baidu, daha önce Geely ile kurduğu Jiyue markası altında otonom sürüş özelliklerine sahip elektrikli araçlar üretmeye çalışmış, ancak düşük satış rakamları nedeniyle şirket 2024 sonunda iflas etmişti. Ek olarak CATL geçtiğimiz yıl batarya değişim sistemlerine büyük bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirket, 2030 yılına kadar Çin genelinde 30.000 batarya değişim istasyonu kurmayı hedefliyor ve bu süreçte yeni geliştirdiği Choco-SEB isimli değiştirilebilir batarya paketlerini devreye sokmayı planlıyor.

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