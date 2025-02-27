Çinli CATL ve Baidu, sürücüsüz araçlar için ortaklık kurdu

Yapay zeka ve batarya teknolojisi güçlerini birleştiriyor
İmzalanan anlaşmaya göre CATL, batarya sistemleri, şarj altyapısı ve şasi teknolojisini projeye entegre edecek. Baidu ise yapay zeka yeteneklerini devreye sokarak CATL’ın operasyonlarını daha verimli hale getirecek. Anlaşmanın duyurusu, şirketlerin WeChat üzerinden yaptığı ortak açıklama ile resmiyet kazandı.
Baidu, halihazırda Apollo Go robotaksi servisiyle ülkede 400 otonom taksiden oluşan bir filoyu yönetiyor. Şirketin en büyük rakipleri arasında Pony.ai ve WeRide gibi firmalar bulunuyor. Bu yeni iş birliği, Baidu’nun robotaksi hizmetlerini genişletmesine önemli katkı sağlayabilir.
Öte yandan Baidu, daha önce Geely ile kurduğu Jiyue markası altında otonom sürüş özelliklerine sahip elektrikli araçlar üretmeye çalışmış, ancak düşük satış rakamları nedeniyle şirket 2024 sonunda iflas etmişti. Ek olarak CATL geçtiğimiz yıl batarya değişim sistemlerine büyük bir yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirket, 2030 yılına kadar Çin genelinde 30.000 batarya değişim istasyonu kurmayı hedefliyor ve bu süreçte yeni geliştirdiği Choco-SEB isimli değiştirilebilir batarya paketlerini devreye sokmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: