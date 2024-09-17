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    Çin, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor: Hangi seçenekler var?

    Çin, birçok konuda ölçek ekonomisiyle küresel lider haline gelse de yarı iletkenler de bu durum geçerli değil. Ancak ülke, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor ve yerli şirketleri destekliyor.
    Çin, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor: Hangi seçenekler var? Tam Boyutta Gör
    ABD’nin yıllar boyunca Çin’in yarı iletken sektörüne uyguladığı yaptırımlar, Pekin’i yerli çip üretimini hızlandırmaya zorladı. Yapay zeka ve temel modellerin patlaması, Çin'in çip endüstrisinde lider bir rol oynama hedefini daha da hızlandırdı. Şimdiye kadar yapay zekaların eğitilmesini sağlayan Nvidia manşetlerde boy gösterse de firma, sadece bazı çiplerini Çin’e gönderebiliyor. Bu durum Çin’in kendi yerli çip girişimlerine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Peki Çin’den Nvidia’ya bir rakip çıkabilir mi? Aslına bakarsanız bazı seçenekler var.

    Huawei bir numaralı seçenek

    Çin, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor: Hangi seçenekler var? Tam Boyutta Gör
    Huawei, telekomünikasyon altyapısından tüketici elektroniğine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir teknoloji devi olarak Çin’in yerli çip üretiminde öne çıkıyor. Huawei’nin HiSilicon adlı çip tasarım birimi zaten bir süredir Ascend serisi veri merkezi işlemcileri tasarlıyor. Bu işlemciler, veri merkezlerinde yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan sunucuların bir parçası olarak satılıyor. Atlas markası altında satılan bu yapay zeka sunucuları şirketin sektördeki konumunu gösteriyor.

    Huawei, mevcut Ascend 910B çipini kullanıyor ve yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı Ascend 910C ile Nvidia’nın H100 ürünüyle rekabet etmeyi hedefliyor. Huawei’nin bu alanda sadece donanım değil, yazılım ekosistemi ve geliştiriciler için sunduğu araçlarla da avantaj sağladığı belirtiliyor.

    Alibaba ve Baidu

    Çin, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor: Hangi seçenekler var? Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük internet şirketlerinden Baidu, otonom araçlar ve sunucular için Kunlun adlı kendi çiplerini tasarlıyor. Alibaba ise Hanguang 800 adlı bir yapay zeka çıkarım çipi geliştirdi. Ancak her iki şirket de Nvidia’nın çiplerini satın almayı sürdürüyor. Alibaba’nın bu çipi, e-ticaret platformunda öneri sistemlerini hızlandırmak için kullanılıyor. Baidu ise Kunlun çipini veri merkezlerinde ve otonom sürüş alanında entegre etmiş durumda.

    Biren Technology

    Çin, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor: Hangi seçenekler var? Tam Boyutta Gör
    Biren Technology, Nvidia’ya benzer şekilde genel amaçlı GPU’lar tasarlıyor ve bu donanımların üzerine uygulamalar geliştirmek için bir yazılım platformu sunuyor. Şirketin Bili serisi çipleri, veri merkezlerinde yapay zeka eğitimi için kullanılıyor. Ancak Biren, ABD’nin kara listesine eklenmiş durumda ve dolayısıyla Amerikan teknolojisine erişimi kısıtlanmış vaziyette.

    Cambricon Technologies, Moore Threads ve Enflame Technology

    Cambricon Technologies, yapay zeka modellerini eğitmek ve bu modelleri cihazlar üzerinde çalıştırmak için farklı türlerde yarı iletkenler tasarlıyor. Şirketin ürünleri, veri merkezlerinden cihazlara kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Ancak, Cambricon son yıllarda finansal zorluklar yaşamış ve 2022 yılında işten çıkarmalar yapmıştı. ABD’nin kara listesinde yer aldığı için Amerikan teknolojisine erişim konusunda sınırlamalarla karşı karşıya.

    Çin, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor: Hangi seçenekler var? Tam Boyutta Gör
    Moore Threads, 2020 yılında kurulmuş genç bir şirket olmasına rağmen, büyük yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan GPU’laer geliştiriyor. Şirketin veri merkezi ürünü olan MTT KUAE, büyük ölçekli yapay zeka eğitimlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Moore Threads, küresel bir GPU lideri olmayı hedefliyor ve bu amaç doğrultusunda TikTok’un sahibi ByteDance gibi büyük yatırımcılardan destek alıyor. Ayrıca Sequoia ve GGV Capital gibi risk sermayesi firmaları da şirketin yatırımcıları arasında yer alıyor.

     

    Çin, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor: Hangi seçenekler var? Tam Boyutta Gör
    Enflame Technology ise Çin'de kendini Nvidia'ya karşı yerli bir alternatif olarak konumlandırmaya çalışan bir başka start-up. Şirket, yapay zeka eğitimi ve süreçlerine odaklanan veri merkezleri için çipler tasarlıyor. Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Tencent, Enflame'in yatırımcılarından biri.

    Sonuç olarak Çin’in elinde belki Nvidia ile başa baş rekabet edebilecek şimdilik bir şirket yok ancak ülkenin elinde çok zengin seçenekler ve yetenekler bulunuyor. Huawei’nin ürünleri Nvidia’nın ürünlerinden zayıf olsa da rahatlıkla Çin’de alıcı bulabiliyor. Zira dediğimiz gibi; Nvidia, kısıtlamalar nedeniyle Çin’e ürünlerinin hepsini satamıyor ve genellikle kırpılmış ürünleri piyasaya sokmasına izin veriliyor. Bu durum Çinli firmaları yerli üreticilere yönlendiriyor. Yaptırımlar sıkılaşmış olsa da Çin, devlet desteğini firmalarının üzerinden esirgemiyor. Bu da firmaların Ar-Ge harcamalarını sürdürmesini sağlıyor. Dolayısıyla Çin’in yerli Nvidia’sı için zemin hazır ve sadece zaman gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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