Çin, Nvidia'ya yerli bir alternatif arıyor: Hangi seçenekler var?

Huawei, mevcut Ascend 910B çipini kullanıyor ve yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı Ascend 910C ile Nvidia’nın H100 ürünüyle rekabet etmeyi hedefliyor. Huawei’nin bu alanda sadece donanım değil, yazılım ekosistemi ve geliştiriciler için sunduğu araçlarla da avantaj sağladığı belirtiliyor.
Alibaba ve Baidu
Biren Technology
Cambricon Technologies, Moore Threads ve Enflame Technology
Cambricon Technologies, yapay zeka modellerini eğitmek ve bu modelleri cihazlar üzerinde çalıştırmak için farklı türlerde yarı iletkenler tasarlıyor. Şirketin ürünleri, veri merkezlerinden cihazlara kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Ancak, Cambricon son yıllarda finansal zorluklar yaşamış ve 2022 yılında işten çıkarmalar yapmıştı. ABD’nin kara listesinde yer aldığı için Amerikan teknolojisine erişim konusunda sınırlamalarla karşı karşıya.
Sonuç olarak Çin’in elinde belki Nvidia ile başa baş rekabet edebilecek şimdilik bir şirket yok ancak ülkenin elinde çok zengin seçenekler ve yetenekler bulunuyor. Huawei’nin ürünleri Nvidia’nın ürünlerinden zayıf olsa da rahatlıkla Çin’de alıcı bulabiliyor. Zira dediğimiz gibi; Nvidia, kısıtlamalar nedeniyle Çin’e ürünlerinin hepsini satamıyor ve genellikle kırpılmış ürünleri piyasaya sokmasına izin veriliyor. Bu durum Çinli firmaları yerli üreticilere yönlendiriyor. Yaptırımlar sıkılaşmış olsa da Çin, devlet desteğini firmalarının üzerinden esirgemiyor. Bu da firmaların Ar-Ge harcamalarını sürdürmesini sağlıyor. Dolayısıyla Çin’in yerli Nvidia’sı için zemin hazır ve sadece zaman gerekiyor.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...