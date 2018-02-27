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Çinli e-ticaret devi JD.com Blockchain girişimlerine odaklanıyor

Alibaba'nın ardından Çin'in en büyük ikinci e-ticaret şirketi olan JD.com; yapay zeka ve Blockchain tabanlı girişimleri desteklemek ve iş birliği yapmak için çalışma programı başlattı.
1 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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Çinli e-ticaret devi JD.com Blockchain girişimlerine odaklanıyor
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Çinli e-ticaret şirketi denildiğinde akla ilk olarak Alibaba gelse de özellikle Çin pazarında, ülkenin bir diğer önde gelen e-ticaret şirketi JD.com, Alibaba ile sıkı bir rekabet içinde. 2016 yılında 100 milyar dolar değerinde ürün satan şirket, geçtiğimiz yıl 11 Kasım'da kutlanan Bekarlar Günü'nde ise 19.1 milyar dolarlık ürün satarak Alibaba'nın ensesinde olduğunu göstermişti. Tabi iki şirketin rekabeti sadece ürün satmaktan ibaret değil. Alibaba'nın yapay zekaya yönelik hamlelerine karşılık JD.com da çalışmalarını sürdürüyor.


Yapay zeka ve Blockchain'e yoğunlaşıyor 

Geçtiğimiz yıl yapay zeka çalışmaları için Stanford Üniversitesi ile iş birliğine giden JD.com, SAIL JD Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasına öncülük etmişti. Ayrıca şirket halihazırda tedarik zincirinde ürünlerin kontrolünü sağlamak için Blockchain teknolojisinden faydalanıyor ve otomatik paketleme sistemi ile dağıtım ağını düzenlemek için yapay zeka yazılımları geliştiriyor. JD.com'un bugün duyurduğu AI Catapult programı ise yapay zeka ve Blockchain konusunda şirketin ne kadar istekli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş durumda.


Program kapsamında şirket; yapay zeka ve Blockchain tabanlı girişimler ile iş birliği yaparken bu girişimlerin geliştirdiği teknolojileri ''günlük hayata yönelik uygulamalarla geniş ölçekte'' test etmeyi hedefliyor. AI Catapult programı için seçilen 6 girişim ise şöyle: Bankorus, CanYa, Bluzelle, Nuggets, Republic Protocol ve Devery. Şirketin yürüttüğü operasyonlarla yakından bağlantılı teknolojiler geliştiren 6 girişimin hepsi için özel bir kullanım alanı da belirlenmiş.


İş alanıyla yakından ilgili girişimler

Geçtiğimiz yılın sonlarında doğru ICO sürecini tamamlayan Avustralya merkezli girişim CanYa, merkezi olmayan bir hizmet pazarı oluşturmayı amaçlıyor. Yani kullanıcılar CanYa aracılığıyla CanYa'nın pazarında yer alan şirketlerden kripto paralar ile ödeme gerçekleştirerek anında hizmet satın alabilecek. JD.com'un CanYa ile dünya genelinde çok daha fazla kullanıcıya kolayca hizmet sunabileceği düşünülüyor.


Bir diğer Avustralyalı girişim olan Devery ise geçtiğimiz ay ICO sürecini tamamladı. Tedarik zincirindeki her ürüne ayırt edici tanımlayıcılar sunmak isteyen Devery böylece kullanıcıların internetten ürün satın alırken orijinalliği konusunda şüpheye düşmemesini sağlamayı amaçlıyor. Çinli e-ticaret şirketlerinden satın alınan ürünlerin orijinalliği konusunda olumsuz bir algı olduğunu düşünürsek Devery, DJ.com'un güvenilir bir satıcı olarak anılmasına yardımcı olabilir.


Geçtiğimiz ay 19.5 milyon dolarlık yatırım alarak ICO'yu tamamlayan Singapurlu girişim Bluezelle merkezi olmayan uygulamalar için ölçeklenebilir veri depolama ve yönetim hizmetleri sağlıyor. Bu ayın başında ICO ile 34 milyon doların üstünde yatırım alan Republic Protocol ise merkezi olmayan alışveriş platformlarında Ether, ERC20 tabanlı jetonlar ya da Bitcoin gibi kripto paralar ile alıcı ve satıcı dışında dışarıdan kimselerin göremeyeceği bir alışveriş düzeni oluşturmayı amaçlıyor.


AI Catapult programında yer alan son iki girişimden Çin merkezli girişim Bankorus kendisini ''Yapay zeka tarafından desteklenen ve Blockchain teknolojisi üzerine kurulan dünyanın ilk özel servet yönetim platformu" olarak tanımlarken Londra merkezli Nuggets ise Blockchain ağındaki veri ihlallerini engellemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. 



https://techcrunch.com/2018/02/26/jd-coms-new-accelerator-focuses-on-blockchain-startups/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ufuk172 1 yıl
1500 civarında kripto para türedi. İşlem gördüğü iki borsa kapansa o kripto para da yalan olup gidecek.
Jd.com blockchaini bıraksın bence, önce adamakıllı İngilizce sitesini ve applikasyonunu yapsın.
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