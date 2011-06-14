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Çinliler bunu da yaptı; İki dünyayı bir araya getiren telefon "Gooapple"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,4b
1
154
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugüne kadar Çin merkezli çok sayıda taklit telefon gördük ve haber değeri taşıyanları bu sayfalarda sizlerle paylaştık. Popüler ürünleri taklit etme konusuda sınır tanımaya Çinli (özellikle
Shanzai bölgesindeki üreticiler) firmalardan dikkat çekici bir telefon daha geldi. Gooapple 3G adı verilen telefon, Apple ve Android dünyasının en iyi özelliklerini bir araya getiren telefon olarak tanımlanıyor. Hem donanım hem de yazılım özellikleriyle ilk başta iPhone 4 havası veren telefonun pekte öyle olmadığını yakından baktığınızda anlıyorsunuz.
iPhone 4 tasarımına sahip olan hatta 9.3mm kalınlığı ile iPhone 4 için hazırlanan pek çok kılıfla uyumlu olan telefon, Google'ın Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. İşte altını çizmek istediğimiz detay da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Fiziksel görünümü ve kasa yapısı itibariyle en iyi iPhone 4 klonlarından biri olan Gooapple, işletim sistemi modifikasyonu açısındansa şimdiye kadar hazırlanmış en başarılı klon olarak gösterilebilir zira Android 2.2 işletim sistemini, kapsamlı bir şekilde kullanmadığınız sürece onun iOS işletim sistemi olmadığını anlamanız bir hayli zor görünüyor. 
Çin üretimi diğer pek çok klon telefon gibi düşük maliyetlerle sunulması beklenen Gooapple'ın, ülke dışında satılması - en azından resmi kanallar vasıtasıyla - beklenmiyor. 

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0tt0m@n 8 yıl en beğenilen
En azından bu flash'ları oynatabiliyor :D
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GR33K 8 yıl
iphone boylar basmış gelene geçene eski vermişler
2 Yanıt Yanıtla +52
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honneur 8 yıl
Ne yapacaklarını şaşırmadılar. Aslında ne yaptıklarını gayet iyi biliyor adamlar. Bi Android işletim sistemi ancak bu kadar iyi modifiye edilebilirdi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Aslında biz bu tarz ürünlere yabancı bir ülke değiliz. Doğan görünümlü şahinleri bilmeyen varmı içinizde :)
Ne yapacaklarını şaşırmadılar. Aslında ne yaptıklarını gayet iyi biliyor adamlar. Bi Android işletim sistemi ancak bu kadar iyi modifiye edilebilirdi. Gerçekten...
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DH Misafiri 7 yıl
telefon gerçekten mükemmel herkese tavsiye ederim.
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DH Misafiri 7 yıl
Android Telefon kullananlar GO nun ne olduğunu bilirler..
GO bir arayüz programıdır. GO launcher telefonun bütün arayüzünü değiştirir. Iphone teması bunlardan sadece biridir.O yüzden adı GOOAPPLE..Bu görüntüyü ve bundan çok daha farklı güzel olanları kendi android telefonunuza zaten yükleyebilirsiniz..
Ama şekil olarak evet bire bir iphone ye benzemiş.. İçerisine de GO Launcher IOS teması atılmış.Bu bi devrim değil yani :)) 200 TL lik Android telefonuma ben de bunun aynısını hatta daha stabil ve tam türkçe olanını atıyorum :)
Bi hevesle 700 TL ye denk gelen bir rakama satarız diye düşünmüşler. Sakın alırken orda yazan 5 megapixel kamerayı gerçekten 5 megapixel zannetmeyin üzülürsünüz :)
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I3arbaR 8 yıl
demek ki burdakiler hiç yere düşmüş iphone görmemiş ben günde belki 2 tanesi ile karşılaşıyorum i phone düşünce kırılmıyormu sekip elinizemi geliyor ? :) evet çin malı taklit çok modeller var basit de ama i phone de okadar süngerimsi degil kusura bakmayın bu gayet hoşuam gitti çok güldüm hangisini alırım tabiki bunu yere düşüp 2 binim gidecegine bunu düşürürüm daha iyi :)
i phone nedir hava civa zaten :)
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Brk58 8 yıl
Feah 2096
Ya isim süper değil mi? Gooapple gooo kim tutar seni :D

Bıraz kafandaki mekanizmayı tamır edersen goo google ın goo su android google tabanlı olduğu için adi ole
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turhill 8 yıl
Vaybe bu çinliler bir de OQO Model 2+ yi modlasalar bizde sebeplensek ne güzel olur dimi?
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Mimar SaNAN 8 yıl
markaya bak GOO-APLLE :D :D
bunların bide adidas çakmaları vardı , adios adada adidos diye
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Le7els 8 yıl
Anten sorunu var gibi görünüyor
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blue55 8 yıl
Güzel çalı$ma
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umitclik 8 yıl
elinde kalır valla
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Ekabirr 8 yıl
İphone ile bunun SAR değeri kapışır la :D
Hadi basın eksileri fanboylar.
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smart1978 8 yıl
Kum tanesiyle kirilan anten dizayni hatali iphone4 kalitesizligine birkac ornek...

Apple ne yapti ciplak antenleri kilifla kapatti tabiki bedava dagitmaya basladilar...

Onu arkasi cam iphone4 hic olmazsa Samsung Galaxy S teki gibi dayanikli camdan olsaydi..

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tevez 8 yıl smart1978
xfacts

Kum tanesiyle kirilan anten dizayni hatali iphone4 kalitesizligine birkac ornek...

Apple ne yapti ciplak antenleri kilifla kapatti tabiki bedava dagitmaya basladilar...

Onu arkasi cam iphone4 hic olmazsa Samsung Galaxy S teki gibi dayanikli camdan olsaydi..




iphone4 önü ve arkası cam bunda haklısın. peki sen hiç i4'ün camını cizmeye calıştın mı? cizilmesi için bile caba sarf etmen gerekirken kum tanesiyle kırılır diyosun.. bende i4 var kac kere yere düştü bikere gömleğimin cebinde arabanın motoruna bakarken motorun oraya düştü arada biyerde sıkıştı. cıkardım baktım bi cizik dahi yok.
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