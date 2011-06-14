Çinliler bunu da yaptı; İki dünyayı bir araya getiren telefon "Gooapple"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bugüne kadar Çin merkezli çok sayıda taklit telefon gördük ve haber değeri taşıyanları bu sayfalarda sizlerle paylaştık. Popüler ürünleri taklit etme konusuda sınır tanımaya Çinli (özellikle
Shanzai bölgesindeki üreticiler) firmalardan dikkat çekici bir telefon daha geldi. Gooapple 3G adı verilen telefon, Apple ve Android dünyasının en iyi özelliklerini bir araya getiren telefon olarak tanımlanıyor. Hem donanım hem de yazılım özellikleriyle ilk başta iPhone 4 havası veren telefonun pekte öyle olmadığını yakından baktığınızda anlıyorsunuz.
iPhone 4 tasarımına sahip olan hatta 9.3mm kalınlığı ile iPhone 4 için hazırlanan pek çok kılıfla uyumlu olan telefon, Google'ın Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. İşte altını çizmek istediğimiz detay da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Fiziksel görünümü ve kasa yapısı itibariyle en iyi iPhone 4 klonlarından biri olan Gooapple, işletim sistemi modifikasyonu açısındansa şimdiye kadar hazırlanmış en başarılı klon olarak gösterilebilir zira Android 2.2 işletim sistemini, kapsamlı bir şekilde kullanmadığınız sürece onun iOS işletim sistemi olmadığını anlamanız bir hayli zor görünüyor.
Çin üretimi diğer pek çok klon telefon gibi düşük maliyetlerle sunulması beklenen Gooapple'ın, ülke dışında satılması - en azından resmi kanallar vasıtasıyla - beklenmiyor.
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GO bir arayüz programıdır. GO launcher telefonun bütün arayüzünü değiştirir. Iphone teması bunlardan sadece biridir.O yüzden adı GOOAPPLE..Bu görüntüyü ve bundan çok daha farklı güzel olanları kendi android telefonunuza zaten yükleyebilirsiniz..
Ama şekil olarak evet bire bir iphone ye benzemiş.. İçerisine de GO Launcher IOS teması atılmış.Bu bi devrim değil yani :)) 200 TL lik Android telefonuma ben de bunun aynısını hatta daha stabil ve tam türkçe olanını atıyorum :)
Bi hevesle 700 TL ye denk gelen bir rakama satarız diye düşünmüşler. Sakın alırken orda yazan 5 megapixel kamerayı gerçekten 5 megapixel zannetmeyin üzülürsünüz :)
i phone nedir hava civa zaten :)
Bıraz kafandaki mekanizmayı tamır edersen goo google ın goo su android google tabanlı olduğu için adi ole
bunların bide adidas çakmaları vardı , adios adada adidos diye
Hadi basın eksileri fanboylar.
Apple ne yapti ciplak antenleri kilifla kapatti tabiki bedava dagitmaya basladilar...
Onu arkasi cam iphone4 hic olmazsa Samsung Galaxy S teki gibi dayanikli camdan olsaydi..
iphone4 önü ve arkası cam bunda haklısın. peki sen hiç i4'ün camını cizmeye calıştın mı? cizilmesi için bile caba sarf etmen gerekirken kum tanesiyle kırılır diyosun.. bende i4 var kac kere yere düştü bikere gömleğimin cebinde arabanın motoruna bakarken motorun oraya düştü arada biyerde sıkıştı. cıkardım baktım bi cizik dahi yok.
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