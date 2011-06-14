Çinliler bunu da yaptı; İki dünyayı bir araya getiren telefon "Gooapple"

Bugüne kadar Çin merkezli çok sayıda taklit telefon gördük ve haber değeri taşıyanları bu sayfalarda sizlerle paylaştık. Popüler ürünleri taklit etme konusuda sınır tanımaya Çinli (özellikle

Shanzai bölgesindeki üreticiler) firmalardan dikkat çekici bir telefon daha geldi. Gooapple 3G adı verilen telefon, Apple ve Android dünyasının en iyi özelliklerini bir araya getiren telefon olarak tanımlanıyor. Hem donanım hem de yazılım özellikleriyle ilk başta iPhone 4 havası veren telefonun pekte öyle olmadığını yakından baktığınızda anlıyorsunuz.

iPhone 4 tasarımına sahip olan hatta 9.3mm kalınlığı ile iPhone 4 için hazırlanan pek çok kılıfla uyumlu olan telefon, Google'ın Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. İşte altını çizmek istediğimiz detay da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Fiziksel görünümü ve kasa yapısı itibariyle en iyi iPhone 4 klonlarından biri olan Gooapple, işletim sistemi modifikasyonu açısındansa şimdiye kadar hazırlanmış en başarılı klon olarak gösterilebilir zira Android 2.2 işletim sistemini, kapsamlı bir şekilde kullanmadığınız sürece onun iOS işletim sistemi olmadığını anlamanız bir hayli zor görünüyor.

Çin üretimi diğer pek çok klon telefon gibi düşük maliyetlerle sunulması beklenen Gooapple'ın, ülke dışında satılması - en azından resmi kanallar vasıtasıyla - beklenmiyor.