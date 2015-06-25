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Cinsel hastalık teşhisi koyabilen kondom geliştirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Cinsel hastalık teşhisi koyabilen kondom geliştirildi
Günümüzün en büyük sorunlarından birisi şüphesiz cinsel hastalıklar. Özellikle 3. dünya ülkelerinin yer aldığı bölgelerde bu konudaki bilinçsizlik çok önemli sonuçlar doğuruyor. Gençlerin katıldığı bir teknoloji etkinliğinde yarışan üç genç ise hem korunma hem de cinsel hastalıklara teşhis koymak için bir kondom geliştirerek ödüle layık görüldüler.
Cinsel ilişki sırasında hastalığı bulaştıran bakteri ve virüslerden etkilenerek renk değiştiren bu kondom Klamidya belirtisi gördüğünde yeşil, Herpes simpleks virüsü ile temas ettiğinde sarı, HPV virüsü ile temas ettiğinde mor ve Frengi bakterisi ile temas ettiğinde mavi renge dönüşüyor. Ayrıca kondom birden fazla virüs veya bakteri ile temas ederse birden fazla renk barındırarak tüm hastalıkları aynı anda da gösterebiliyor.
Kondomları geliştiren gençler bu konuda farklı sebeplerle doktora gidemeyen ve teşhis koyulamayan kişilerin sahip oldukları hastalığın farkına varabileceklerini belirtti. Ayrıca bu yeniliğin oldukça önemli olan cinsel hastalıklar konusunda insanları daha sorumlu yapacağının da altı çizildi. Henüz prototip olarak üretilen kondomların geliştirilme aşamasının ne zaman tamamlanacağı veya seri üretimine ne zaman geçileceği bilinmiyor.

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odyssa 4 yıl en beğenilen celaldk
celaldk
Taktıktan sonra ne değişecek hastalık olup olmadığı öğrenmek zaten korunmuş olucaksın . Hadi bazı cinsel hastalıklar oral yolla da bulaşabiliyor ama sen eğer bir kişiyle ilişki aşamasına kadar gelmişsen zaten öpmüşsündür. Son derece gereksiz bir şey olmuş .

bir şeyi de beğenin arkadaşım. doktora gitmeye çekinen kişiler için kullanılabilir, yada farklı seneryolar yaratılabilir.
sağlık ocaklarında dağıtılıp bilinçledirme yapılabilir. çocuklar iyi bir iş başarmış
celaldkTaktıktan sonra ne değişecek hastalık olup olmadığı öğrenmek zaten korunmuş olucaksın . Hadi bazı cinsel hastalıklar oral yolla da ...
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OverClocK1ng 4 yıl
Önce takacaksın. Takılı olarak biraz geçtikten sonra baktın ki renk değiştirmiyor.
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Yürüyen Ölü 4 yıl
Acaba satış için hangi firmayla anlaşacaklar. Durex mi okey mi ?
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fuckulteli 4 yıl
Hiç olur mu Pelin, sen değil miydin ilişkimizde renk yok diyen? Al sana gökkuşağının renklerini getirdim, taa şeye kadar..
*Halihazırda satışta olsa, tam da bugün "prezervatif alacaktım" diyen kadın müşterimize önerirdim ama o çifte haz aldı..
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Elsa 4 yıl
Bu kadar seks hayatınıza düşkünseniz aleti de 6 ayda bir üroloğa gösterin
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ESAras 4 yıl
yok artık ya
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Kartal Göz 4 yıl
Başta gereksiz gibi görülen ama son derece gerekli bir teknoloji. Akıllı kondom yapmışlar. Prototipten çıkıp uygun fiyatlarla yaygınlaşması dileğiyle.
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OverClocK1ng 4 yıl
Önce takacaksın. Takılı olarak biraz geçtikten sonra baktın ki renk değiştirmiyor.
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qmerzM 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Önce takacaksın. Takılı olarak biraz geçtikten sonra baktın ki renk değiştirmiyor.
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Sen o kiloyla kendini kaldır önce hocam





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casperfriendly 4 yıl
Ne diyelim ki...
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SilenthillDream 4 yıl
celaldk
Taktıktan sonra ne değişecek hastalık olup olmadığı öğrenmek zaten korunmuş olucaksın . Hadi bazı cinsel hastalıklar oral yolla da bulaşabiliyor ama sen eğer bir kişiyle ilişki aşamasına kadar gelmişsen zaten öpmüşsündür. Son derece gereksiz bir şey olmuş .

Bence mükemmel bir buluş.. Mesela örnek verirsek gece klübünden bir kızla çıktın evine gidiyorsun ilişki esnasında temiz çıktı için dahada rahatlamazmı kim vurduya gitmessin hiç değilse ona göre davranırsın ;) kim bilir başka kimlerle birlikte olmuştur ;) Bir çok alternatifi var ..
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swat882 4 yıl
Harika bir teknolojik gelişme, tebrikler gençlere
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celaldk 4 yıl
Taktıktan sonra ne değişecek hastalık olup olmadığı öğrenmek zaten korunmuş olucaksın . Hadi bazı cinsel hastalıklar oral yolla da bulaşabiliyor ama sen eğer bir kişiyle ilişki aşamasına kadar gelmişsen zaten öpmüşsündür. Son derece gereksiz bir şey olmuş .
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shadowtr 4 yıl
denemelerini sins yapacakmış uzayda.
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