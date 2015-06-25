Cinsel hastalık teşhisi koyabilen kondom geliştirildi

Günümüzün en büyük sorunlarından birisi şüphesiz cinsel hastalıklar. Özellikle 3. dünya ülkelerinin yer aldığı bölgelerde bu konudaki bilinçsizlik çok önemli sonuçlar doğuruyor. Gençlerin katıldığı bir teknoloji etkinliğinde yarışan üç genç ise hem korunma hem de cinsel hastalıklara teşhis koymak için bir kondom geliştirerek ödüle layık görüldüler.

Cinsel ilişki sırasında hastalığı bulaştıran bakteri ve virüslerden etkilenerek renk değiştiren bu kondom Klamidya belirtisi gördüğünde yeşil, Herpes simpleks virüsü ile temas ettiğinde sarı, HPV virüsü ile temas ettiğinde mor ve Frengi bakterisi ile temas ettiğinde mavi renge dönüşüyor. Ayrıca kondom birden fazla virüs veya bakteri ile temas ederse birden fazla renk barındırarak tüm hastalıkları aynı anda da gösterebiliyor.

Kondomları geliştiren gençler bu konuda farklı sebeplerle doktora gidemeyen ve teşhis koyulamayan kişilerin sahip oldukları hastalığın farkına varabileceklerini belirtti. Ayrıca bu yeniliğin oldukça önemli olan cinsel hastalıklar konusunda insanları daha sorumlu yapacağının da altı çizildi. Henüz prototip olarak üretilen kondomların geliştirilme aşamasının ne zaman tamamlanacağı veya seri üretimine ne zaman geçileceği bilinmiyor.