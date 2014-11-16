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Cloud&Heat firması evinizi sunucularla ısıtıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Cloud&Heat firması evinizi sunucularla ısıtıyor

Günümüzde bilgisayar ve türevi cihazların çalışırken ortaya çıkardığı ısı donanımların önündeki en büyük engel ve bileşenler tasarlanırken bu ısınma seviyeleri sınırlayıcı oluyor. Çeşitli soğutma çözümleri ile bu sınırın ötesine geçilmeye çalışılsa da bazı firmalar bu ısı ile dost olma yolunu seçmiş. Alman Cloud&Heat bunlardan birisi. 

Cloud&Heat son dönemde ortaya çıkan sunucu ile ortam ısıtma firmalarından birisi. Firma talpe eden tüketicilerin evine bir sunucu kuruyor ve döşediği sistem ile hem ortamı hem de suyu ısıtabiliyor. Böylece firma bir veri merkezi masrafından, ev halkı da ısınma masrafından kurtuluyor. 

Cloud&Heat 12 bin Avro kurulum masrafı karşılığında kabin, sunucu ve ısıtma sistemini evlere kuruyor. Ancak firma yeni yapılan evlere yönelik çalışıyor. Sunucunun interneti, elektriği, bakım masrafı firmaya ait. Ev halkı sadece kurulum masrafını ödüyor ve ısınmasına bakıyor. Yaz aylarında ise sistem ısıyı bypass yöntemi ile bina dışına aktarıyor. 

Bu şekilde Almanya içerisinde bir sunucu ağı oluşturan firma son kullanıcıya bulut altyapısı hizmeti vermeye başlamış. Aylık belirli ücretler karşılığında bilişim altyapısı veya depolama alanı kiralanabiliyor. Firma bulut altyapısını en güvenli ve en hızlı şekilde sunduğunu belirtiyor. Tabi hizmet sadece Almanya sınırları içerisinde sunuluyor.  

https://www.cloudandheat.com/en/index.html#heating Yorum Yaz
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S 5 yıl
Yaydığı radyasyondan kimse bahsetmemiş ;)
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yücel52 5 yıl
Zaten millet kespırı yillardir kombi niyetine kullaniyor yeni birsey degilki
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Muhendisyen 5 yıl
Oo HP bu işe girerse, ortalığı toz duman eder, benden söylemesi. ;)
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shadowtr 5 yıl Muhendisyen
Muhendisyen

Oo HP bu işe girerse, ortalığı toz duman eder, benden söylemesi. ;)

ince
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doctor_bey 5 yıl
Adamlardan zeka fışkırıyor tabiri caizse,neden böyle şeyler Türk girişimcilerin aklına hiç gelmiyo?
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cana-cana 5 yıl
Süper fikir bence
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MrKemal17 5 yıl
Çok mantıklı bir hamle bence.
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otakaraha 5 yıl
Almanya bu tip fikirler icin ideal ulke. Evlerinin çatılarına solar paneller kurabiliyorlar ve devlet zararına olsa da bu elektriği satın alıyor. Sırf teşvik amaçlı. Yani anlıyacağınız, ülkemizdeki gibi herkes birbirini nasıl operim derdinde değil
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umut_baris 5 yıl otakaraha
otakaraha

Almanya bu tip fikirler icin ideal ulke. Evlerinin çatılarına solar paneller kurabiliyorlar ve devlet zararına olsa da bu elektriği satın alıyor. Sırf teşvik amaçlı. Yani anlıyacağınız, ülkemizdeki gibi herkes birbirini nasıl operim derdinde değil

Anlamazlar boşuna uğraşma.

Birisi yukarıda kira bedeli demiş.
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Umutcan 5 yıl otakaraha
otakaraha

Almanya bu tip fikirler icin ideal ulke. Evlerinin çatılarına solar paneller kurabiliyorlar ve devlet zararına olsa da bu elektriği satın alıyor. Sırf teşvik amaçlı. Yani anlıyacağınız, ülkemizdeki gibi herkes birbirini nasıl operim derdinde değil

Türk kültürüne, mentalitesine ve siyasetine oldukça ters bir durum olduğu için millet bunu şaşkınlıkla karşılayıp inanmayabilir :) Bizde devlete borçlu çıkarsın.
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ecs_elite_group 5 yıl
bütün bir apartmanın ısınma ihtiyacını karşılayabilecek ise kazan dairesine yapılacak yatırım yerine gelsinler sunucu kursunlar.
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler hafta sonu sauna yapcaz pc leri getirin :)
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FightForBeer 5 yıl
Sunucunun Elektriğinden ve internetinden de yararlanabiliyorsa harika olur.
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chamillitary 5 yıl FightForBeer
FightForBeer
Sunucunun Elektriğinden ve internetinden de yararlanabiliyorsa harika olur.

aynen
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