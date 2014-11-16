Cloud&Heat firması evinizi sunucularla ısıtıyor





Günümüzde bilgisayar ve türevi cihazların çalışırken ortaya çıkardığı ısı donanımların önündeki en büyük engel ve bileşenler tasarlanırken bu ısınma seviyeleri sınırlayıcı oluyor. Çeşitli soğutma çözümleri ile bu sınırın ötesine geçilmeye çalışılsa da bazı firmalar bu ısı ile dost olma yolunu seçmiş. Alman Cloud&Heat bunlardan birisi.





Cloud&Heat son dönemde ortaya çıkan sunucu ile ortam ısıtma firmalarından birisi. Firma talpe eden tüketicilerin evine bir sunucu kuruyor ve döşediği sistem ile hem ortamı hem de suyu ısıtabiliyor. Böylece firma bir veri merkezi masrafından, ev halkı da ısınma masrafından kurtuluyor.





Cloud&Heat 12 bin Avro kurulum masrafı karşılığında kabin, sunucu ve ısıtma sistemini evlere kuruyor. Ancak firma yeni yapılan evlere yönelik çalışıyor. Sunucunun interneti, elektriği, bakım masrafı firmaya ait. Ev halkı sadece kurulum masrafını ödüyor ve ısınmasına bakıyor. Yaz aylarında ise sistem ısıyı bypass yöntemi ile bina dışına aktarıyor.





Bu şekilde Almanya içerisinde bir sunucu ağı oluşturan firma son kullanıcıya bulut altyapısı hizmeti vermeye başlamış. Aylık belirli ücretler karşılığında bilişim altyapısı veya depolama alanı kiralanabiliyor. Firma bulut altyapısını en güvenli ve en hızlı şekilde sunduğunu belirtiyor. Tabi hizmet sadece Almanya sınırları içerisinde sunuluyor.

https://www.cloudandheat.com/en/index.html#heating