Club3D, Eyefinity destekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu

Ekran kartı üreticisi Club3D, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için hazırladığı Eyefinity destekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu. Düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sundan güç alıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan kart 512MB DDR2 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan yeni model, pasif soğutma ile geliyor ve sessiz çalışıyor.

Üzerinde DVI, D-Sub ve DisplayPort konnektörleri bulunan dolayısıyla aynı anda üç monitör takılabilen ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatının 60 Avro'nun altında olması bekleniyor.