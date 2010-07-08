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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D, Eyefinity destekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Club3D, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için hazırladığı Eyefinity destekli Radeon HD 5450 modelini duyurdu. Düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sundan güç alıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan kart 512MB DDR2 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan yeni model, pasif soğutma ile geliyor ve sessiz çalışıyor.

Üzerinde DVI, D-Sub ve DisplayPort konnektörleri bulunan dolayısıyla aynı anda üç monitör takılabilen ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatının 60 Avro'nun altında olması bekleniyor.


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GARYOSAVAN 8 yıl
Ati ekran kartlarındaki eyefinity teknolojisinde 2'den sonraki her bir monitör için Active Display Port gerekiyor. Bu aparatın fiyatı 100$'dan başlıyor ve Türkiye'de bulunmuyor. Yorumları bu bilginin ışığında yeniden gözden geçirin. 60$'lık kartı full performans kullanmak için 100$'lık aparat almak ne kadar mantıklı? :)
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Cremiesto 9 yıl
Bence gereksiz değil ülkemiz çok zengin bir ülke değil (gelir seviyesi) etraftada bir sürü çocuk internet cafelerde knight online metin2 gibi oyunlar oynuyor bu ekran kartı o tarz oyunlar için yeterde artar her bütçeyi düşünmek gerek herkes neyazikki ülkede gtx580 6870 CF alamıyor
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mertekin 9 yıl
Bu forumda bir takım insanlar asgari ücretin 2000 tl olduğunu ve herkezin ekran kartına verecek 400-500 lirası olduğunu düşünüyor. sanırım.
Onlara kalsa piyasada gtx580 ve 6990'dan başka kart satılmasada olur.

Nasıl olsa her alan oyun için alıyor ya..
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Batuist 9 yıl
neden gereksiz olsun??? adam iş yerinde sadece ofis programlarını kullanmak için gidip 5870 filan mı alsın???
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Man From Atlantis 9 yıl
Batuist

neden gereksiz olsun??? adam iş yerinde sadece ofis programlarını kullanmak için gidip 5870 filan mı alsın???


aynen crossfire yapıp oldukça düşük bir harcamayla 6 monitör kullanılabilir..
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spankman 9 yıl
yoo gt 210 çıkarsınlar yine aynı yorum yapılır.kimsenin beklediği kartlar değil bunlar.piyasaya sessizce girsede olur.ofisinde 2 monitör bağlamayı düşünen bi adam bu kartı beklemez.gider bilgisayar mağazasına ne varsa onu alır.2 monitörünüde bağlar.

Katılıyorum.
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1mpossible 9 yıl
Kime göre neye göre gereksiz herke soyun oynamıyo bilgisayarında.Ofista belki ikki monitör bağlayıp bi text dosyasını diğerine yazıcak bakarak.
nVİDİA yapsaydı gerekliydi kart kesin aynı şeyi dx11 dede dedi nvidiacılar dx11 ölü teknoloji atinin oyunu ama bunu nvidia çıkarınca wooooow tesselation nvidiada daha iyi hahaha ati ye bakın gibi yorumlar ortaya çıktı.
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ahmetkep 9 yıl
yoo gt 210 çıkarsınlar yine aynı yorum yapılır.kimsenin beklediği kartlar değil bunlar.piyasaya sessizce girsede olur.ofisinde 2 monitör bağlamayı düşünen bi adam bu kartı beklemez.gider bilgisayar mağazasına ne varsa onu alır.2 monitörünüde bağlar.
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Me[S]uT 9 yıl
gereksiz bir kart
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ahmetkep 9 yıl
duyursa nolur duyurmasa..
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