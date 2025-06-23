Çin'in yeni ekran kartı test edildi: RTX 4060 ile karşılaştırıldı

RTX 4060'a rakip olacaktı
Kaçıranlar için Lisuan G100 için ilk beklentiler performansının RTX 4060 seviyesinde olacağı yönündeydi. Ancak test sonuçları, GPU'nun 2012 yılında çıkan GeForce GTX 660 Ti ayarında olduğunu ortaya çıkardı. G100 GPU, OpenCL testlerinde yalnızca 15.524 puan alabildi. Bu sonuç, Geekbench veritabanındaki en düşük puanlardan biri.
GPU'nun 32 işlem birimine ve yalnızca 256MB VRAM’e sahip olduğu görülüyor. Bu da, 6nm fabrikasyon sürecine sahip bir model için oldukça düşük bir konfigürasyon. Dolayısıyla test edilen modelin mühendislik örneği olması muhtemel. Lisuan, bu GPU'nun SMIC'in 6nm süreciyle üretildiğini açıklamıştı. Hatırlanacak olursa, bu süreç Huawei'nin Kirin çipleriyle birlikte daha önce denenmişti. Bu nedenle G100'ün donanımsal altyapısı Çin için teknik bir başarı olarak görülebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: