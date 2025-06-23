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Tam Boyutta Gör ABD yaptırımlarının ardından yerel çip üretimine odaklanan Çin, bildiğiniz gibi ekran kartı pazarına da adım atmaya başladı. Hatta yerli GPU üreticisi Moore Threads tarafından geliştirlen sürpriz modellere tanık olduk. Ancak bu kez yeni bir girişim, beklentilerin altında kaldı. Çinli üretici Lisuan tarafından geliştirilen ve ülkenin ilk 6nm GPU'su olan G100 modeli, Geekbench veritabanında görüntülendi.

RTX 4060'a rakip olacaktı

Kaçıranlar için Lisuan G100 için ilk beklentiler performansının RTX 4060 seviyesinde olacağı yönündeydi. Ancak test sonuçları, GPU'nun 2012 yılında çıkan GeForce GTX 660 Ti ayarında olduğunu ortaya çıkardı. G100 GPU, OpenCL testlerinde yalnızca 15.524 puan alabildi. Bu sonuç, Geekbench veritabanındaki en düşük puanlardan biri.

GPU'nun 32 işlem birimine ve yalnızca 256MB VRAM’e sahip olduğu görülüyor. Bu da, 6nm fabrikasyon sürecine sahip bir model için oldukça düşük bir konfigürasyon. Dolayısıyla test edilen modelin mühendislik örneği olması muhtemel. Lisuan, bu GPU'nun SMIC'in 6nm süreciyle üretildiğini açıklamıştı. Hatırlanacak olursa, bu süreç Huawei'nin Kirin çipleriyle birlikte daha önce denenmişti. Bu nedenle G100'ün donanımsal altyapısı Çin için teknik bir başarı olarak görülebilir.

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Tam Boyutta Gör Bu arada, Çinli GPU üreticilerinin ortak bir sorunu daha var. Eksik veya yetersiz sürücü yazılımları. Moore Threads ve Birentech gibi üreticiler, sürücü kaynaklı darboğazlar nedeniyle kağıt üzerindeki donanım potansiyelini gerçeğe yansıtamıyor. Aynı sorun Lisuan için de geçerli olabilir. Şirketin, ürün piyasaya sürülmeden önce sürücü tarafında ciddi bir optimizasyona gitmesi gerektiği açık.

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Çin'in yeni ekran kartı test edildi: RTX 4060 ile karşılaştırıldı

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