DLSS 4 için DLSS Transformer modeli yayında: Gelişmiş grafikler yolda

DLSS, şimdiye dek görüntüleri ölçeklendirmek için evrişimli sinir ağlarını (CNN) kullanıyordu. Bu yöntem, piksellerin çevresindeki komşu değerleri analiz ederek yeni kareler üretmeye dayanıyordu. Ancak bu teknik zamanla sınırlara ulaştı; özellikle yüksek çözünürlükte keskinlik kaybı ve görsel kusurlar gibi sorunlar gözle görülür hale geldi.
Gecikme de azaltılıyor
Yeni nesil Blackwell mimarili RTX 50 serisi, DLSS 4’ten çok daha fazla yararlanıyor. Önceki teknolojilerde iki gerçek kare arasına bir yapay kare eklenirken, DLSS 4 ile tek bir gerçek kareden üç yapay kare üretilebiliyor. Bu sayede oyunlar daha yüksek kare hızlarında çalışıyor ve animasyonlar daha pürüzsüz görünüyor. Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) denilen bu özellik hakkında daha fazlasını bağlantıdan okuyabilirsiniz.
Tüm RTX serisine geliyor
Nvidia’nın transformer modeline geçişi sadece yeni kartlarla sınırlı değil. Turing mimarili RTX 20 serisi kartlar da dahil olmak üzere tüm RTX serisi bu güncellemeden faydalanabilecek. Ancak çoklu kareli üretim özelliği yalnızca RTX 50 serisine özel kalacak.