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    DLSS 4 için DLSS Transformer modeli yayında: Gelişmiş grafikler yolda

    Nvidia, DLSS 4 için DLSS Transformer modelini kararlı sürüme geçirdi. Yeni mimari, RTX 20 ve üzeri ekran kartlarında daha net ve stabil görüntü sunmayı hedefliyor.

    DLSS 4 için DLSS Transformer modeli yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, oyunlarda görüntü kalitesini yapay zeka destekli şekilde artıran DLSS teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını açtı. CES 2025’te duyurulan DLSS 4’ün Super Resolution algoritmasındaki transformer modeli, uzun süren beta sürecini tamamlayarak kararlı sürüme geçti. Bu geçiş, sadece yeni nesil RTX 50 serisi kartlar için değil, RTX 20 serisi ve üzeri tüm ekran kartları için önemli bir görsel kalite artışı anlamına geliyor.

    Görsel kalite artıyor

    DLSS, şimdiye dek görüntüleri ölçeklendirmek için evrişimli sinir ağlarını (CNN) kullanıyordu. Bu yöntem, piksellerin çevresindeki komşu değerleri analiz ederek yeni kareler üretmeye dayanıyordu. Ancak bu teknik zamanla sınırlara ulaştı; özellikle yüksek çözünürlükte keskinlik kaybı ve görsel kusurlar gibi sorunlar gözle görülür hale geldi.

    DLSS 4 için DLSS Transformer modeli yayınlandı Tam Boyutta Gör
    DLSS 4 ile Nvidia, bu geleneksel yapıyı terk ederek transformer tabanlı bir modele geçiş yaptı. Yeni sistem, kare içindeki her bir pikselin sahne içindeki önemini daha hassas biçimde değerlendiriyor. Böylece önceki yöntemlerin neden olduğu görsel hatalar en aza iniyor ve ekrana yansıyan görüntü, gerçek çözünürlüğe çok daha yakın hale geliyor.

    Gecikme de azaltılıyor

    DLSS 4 için DLSS Transformer modeli yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Transformer modelin en büyük kazanımı sadece görüntü netliği değil. DLSS 4’te parametre sayısı iki katına çıkarken, ışın izleme (ray tracing) performansında da %30 ila %50 arasında artış sağlanıyor. Özellikle RTX 5090 gibi kartlarda gecikme süresi 3.25 ms’den 1 ms’ye kadar düşüyor. Bu da daha akıcı ve tepkisel bir oyun deneyimi anlamına geliyor.

    Yeni nesil Blackwell mimarili RTX 50 serisi, DLSS 4’ten çok daha fazla yararlanıyor. Önceki teknolojilerde iki gerçek kare arasına bir yapay kare eklenirken, DLSS 4 ile tek bir gerçek kareden üç yapay kare üretilebiliyor. Bu sayede oyunlar daha yüksek kare hızlarında çalışıyor ve animasyonlar daha pürüzsüz görünüyor. Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) denilen bu özellik hakkında daha fazlasını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

    Tüm RTX serisine geliyor

    Nvidia’nın transformer modeline geçişi sadece yeni kartlarla sınırlı değil. Turing mimarili RTX 20 serisi kartlar da dahil olmak üzere tüm RTX serisi bu güncellemeden faydalanabilecek. Ancak çoklu kareli üretim özelliği yalnızca RTX 50 serisine özel kalacak.

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