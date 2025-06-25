Masaüstü için GeForce RTX 5050 tanıtıldı: İşte oyun performansı, fiyatı ve dahası

GeForce RTX 5050 Özellikleri
- Mimari: NVIDIA Blackwell
- GPU: GB207
- CUDA Çekirdeği: 2560
- Bellek Kapasitesi: 8 GB GDDR6
- Bellek Hızı: 20 Gbps
- Bellek Veri Yolu: 128-bit
- Bant Genişliği: 320 GB/s
- TDP (Toplam Güç Tüketimi): 130W
- Güç Girişi: 1x 8-pin PCIe
- Önerilen Güç Kaynağı: 550W
- Taban Saat Hızı: 2.31 GHz
- Boost Saat Hızı: 2.57 GHz
Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen RTX 5050, GB207 yongasını temel alıyor ve 2560 CUDA çekirdeği, 8 GB GDDR6 bellek ve 130W TDP değeriyle geliyor. Önceki sızıntılarda iddia edildiği gibi, masaüstü modelde GDDR7 belleğe geçiş yapılmadı. Ancak dizüstü sürümünde GDDR7 bellek kullanılmış durumda.
Kart, ayrıca 5. nesil Tensor çekirdekleri ve 4. nesil ışın izleme çekirdekleri ile geliyor. DLSS 4 desteği sayesinde AI performansı 421 TOPS seviyesine çıkabiliyor. Bu, RTX 3050’ye kıyasla yaklaşık 6 katlık bir artış anlamına geliyor. Kart, tek 8-pin PCIe güç konnektörü ile besleniyor.
Fiyat aynı, performans artıyor
GeForce RTX 5050 fiyatı ve çıkış tarihi
Nvidia, GeForce RTX 5050 masaüstü GPU'nun Temmuz'un ikinci yarısında piyasaya çıkacağını ve fiyatının önceki nesilde olduğu gibi yine 249 dolardan başlayacağını duyurdu. Kartın aynı tarihte Türkiye’ye de geleceği açıklandı fakat fiyatı paylaşılmadı.
RTX 5050, 299 dolarlık RTX 5060’ın altında konumlandırılarak giriş seviyesi ekran kartı arayan kullanıcıları hedefliyor. Kart, Intel’in Arc B580 (12 GB) ve Arc B570 (10 GB) ekran kartlarıyla rekabet edecek. Bu modeller sırasıyla 219 ve 249 dolar fiyatla satılıyor. Her ne kadar performans artışı dikkat çekici olsa da 8 GB belleğe sahip bir modelin ne kadar ilgi göreceği merak konusu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: