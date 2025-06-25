Masaüstü için GeForce RTX 5050 tanıtıldı: İşte oyun performansı, fiyatı ve dahası

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Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni nesil GeForce RTX 5050 masaüstü ekran kartını resmi olarak tanıttı. Şirketin RTX 50 serisindeki yedinci model olan bu kart, Temmuz ayının ikinci yarısında raflarda olacak. Kart, Türkiye’ye de aynı tarihte çıkış yapacak. Nvidia, GeForce RTX 5050 ile bütçe odaklı kullanıcıları hedefliyor.

GeForce RTX 5050 Özellikleri

Mimari: NVIDIA Blackwell

NVIDIA Blackwell GPU: GB207

GB207 CUDA Çekirdeği: 2560

2560 Bellek Kapasitesi: 8 GB GDDR6

8 GB GDDR6 Bellek Hızı: 20 Gbps

20 Gbps Bellek Veri Yolu: 128-bit

128-bit Bant Genişliği: 320 GB/s

320 GB/s TDP (Toplam Güç Tüketimi): 130W

130W Güç Girişi: 1x 8-pin PCIe

1x 8-pin PCIe Önerilen Güç Kaynağı: 550W

550W Taban Saat Hızı: 2.31 GHz

2.31 GHz Boost Saat Hızı: 2.57 GHz

Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen RTX 5050, GB207 yongasını temel alıyor ve 2560 CUDA çekirdeği, 8 GB GDDR6 bellek ve 130W TDP değeriyle geliyor. Önceki sızıntılarda iddia edildiği gibi, masaüstü modelde GDDR7 belleğe geçiş yapılmadı. Ancak dizüstü sürümünde GDDR7 bellek kullanılmış durumda.

Tam Boyutta Gör RTX 5050’nin bellek veri yolu genişliği 128-bit ve toplam bant genişliği 320 GB/s. Bu da GDDR6 belleğin 20 Gbps hızında çalıştığını gösteriyor. Bu değer, RTX 3050 modeline göre yaklaşık yüzde 43’lük bir iyileşmeye işaret ediyor.

Kart, ayrıca 5. nesil Tensor çekirdekleri ve 4. nesil ışın izleme çekirdekleri ile geliyor. DLSS 4 desteği sayesinde AI performansı 421 TOPS seviyesine çıkabiliyor. Bu, RTX 3050’ye kıyasla yaklaşık 6 katlık bir artış anlamına geliyor. Kart, tek 8-pin PCIe güç konnektörü ile besleniyor.

Fiyat aynı, performans artıyor

Tam Boyutta Gör Anlaşılacağı üzere Nvidia, RTX 5050’yi doğrudan RTX 3050 ile kıyaslıyor. İki kart aynı CUDA çekirdeği ve 8 GB bellek kapasitesine sahip olsa da, RTX 5050 ile birlikte daha hızlı bellek, daha geniş bant genişliği ve gelişmiş yapay zeka/ışın izleme çekirdekleri sunuluyor. Özellikle DLSS 4 açıkken performansın 4 kata kadar artabileceği ifade ediliyor.

Nvidia GeForce RTX 5050 mobil tanıtıldı: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör DLSS devre dışı performans karşılaştırmalarında da Apex Legends, Counter-Strike 2 ve Overwatch 2 gibi e-spor oyunlarında yüzde 50-60’lık bir artış göze çarpıyor.İlginç bir şekilde Nvidia, karşılaştırmalara RTX 4050 Mobil GPU’yu da ekledi. Buradaki farkın da yüzde 10-20 dolaylarında olduğu görülüyor.

GeForce RTX 5050 fiyatı ve çıkış tarihi

Nvidia, GeForce RTX 5050 masaüstü GPU'nun Temmuz'un ikinci yarısında piyasaya çıkacağını ve fiyatının önceki nesilde olduğu gibi yine 249 dolardan başlayacağını duyurdu. Kartın aynı tarihte Türkiye’ye de geleceği açıklandı fakat fiyatı paylaşılmadı.

RTX 5050, 299 dolarlık RTX 5060’ın altında konumlandırılarak giriş seviyesi ekran kartı arayan kullanıcıları hedefliyor. Kart, Intel’in Arc B580 (12 GB) ve Arc B570 (10 GB) ekran kartlarıyla rekabet edecek. Bu modeller sırasıyla 219 ve 249 dolar fiyatla satılıyor. Her ne kadar performans artışı dikkat çekici olsa da 8 GB belleğe sahip bir modelin ne kadar ilgi göreceği merak konusu.

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Masaüstü GeForce RTX 5050 tanıtıldı: İşte fiyatı ve performansı

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