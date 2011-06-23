Club3D çift GPU'lu Radeon HD 6870 X2 modelini duyurdu

PowerColor'dan sonra Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D de Radeon HD 6870 X2 modelini duyurdu. Barts XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 2240x paralel işlem birimi, 2x 256bit bellek veri yolu desteği ve her GPU için 1GB olmak üzere 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. PowerColor'ın Radeon HD 6870 X2 modeliyle genel olarak benzer tasarım özelliklerine sahip olan kart, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çift fana ve neş adet bakır ısı borusuna sahip soğutucuya sahip olan ve bu sayede serin çalıştığı belirtilen kartın, GeForce GTX 580'den daha iyi test ve oyun skorlarına imza attığı ifade ediliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve mini DisplayPort 1.2 konnektörlerine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının Temmuz ayının ilk günlerinde, 469$ oplarak açıklanan tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara sunulması bekleniyor.