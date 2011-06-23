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Club3D çift GPU'lu Radeon HD 6870 X2 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D çift GPU'lu Radeon HD 6870 X2 modelini duyurdu
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PowerColor'dan sonra Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D  de Radeon HD 6870 X2 modelini duyurdu. Barts XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 2240x paralel işlem birimi, 2x 256bit bellek veri yolu desteği ve her GPU için 1GB olmak üzere 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. PowerColor'ın Radeon HD 6870 X2 modeliyle genel olarak benzer tasarım özelliklerine sahip olan kart, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.
Çift fana ve neş adet bakır ısı borusuna sahip soğutucuya sahip olan ve bu sayede serin çalıştığı belirtilen kartın, GeForce GTX 580'den daha iyi test ve oyun skorlarına imza attığı ifade ediliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve mini DisplayPort 1.2 konnektörlerine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının Temmuz ayının ilk günlerinde,  469$ oplarak açıklanan tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla pazara sunulması bekleniyor. 
Club3D çift GPU'lu Radeon HD 6870 X2 modelini duyurdu
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Krauser DMC 8 yıl
geforce gtx 470 sli tercih ederim ati 6870 x2 yerine, fiyat olarak birbirine çok yakın gtx470 ile 6870, ama gerek var mı? zaten tek bir kart dahi her şekilde işi götürebiliyor. gidip 16x AA 32x AF açıp ve 2560*1600 çözünürlüğünde oyunlar oynayacağım diyorsanız ona diyecek bir lafım yok.
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ForbiddenOne 8 yıl
Fiyatı 900TL olur 800TL olsa alınırda. 900 biraz fazla.
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melihcskn 8 yıl

ForbiddenOne

Fiyatı 900TL olur 800TL olsa alınırda. 900 biraz fazla.

900e 2x6870 hawk yaparız daha iyi bir soğutucumuz olur
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Zeytinbey 8 yıl
Soğutucu ve PCB rengine kadar powercolor'un kopyası...
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