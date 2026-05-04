    Nvidia’nın silikon fotonik teknolojisi planlanandan 5 yıl erken geliyor

    Nvidia, veri merkezlerinde devrim yaratacak silikon fotonik teknolojisi planlanandan 5 yıl önceye çekti. Yeni nesil Feynman GPU’lar, optik bağlantı ve özel bellekle 2028’i hedefliyor.

    Nvidia, yapay zeka altyapılarında köklü bir dönüşüm yaratacak Co-Packaged Optics (CPO) teknolojisini planlanandan çok daha erken devreye almaya hazırlanıyor. Şirketin yeni nesil Feynman GPU mimarisiyle birlikte sunacağı bu teknoloji, daha önce 2033 civarında beklenirken alınan stratejik kararla 2028 yılına çekilmiş durumda.

    Veri iletiminde yeni dönem

    CPO ya da diğer adıyla silikon fotonik teknolojisi, veri iletiminde geleneksel bakır kabloların yerini ışık temelli çözümlerle değiştirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, özellikle yapay zeka sistemlerinin giderek büyüyen ölçeği düşünüldüğünde kritik önem taşıyor. Büyük ölçekli AI altyapılarında sistemler arasındaki mesafenin 10 kilometrenin üzerine çıkabildiği ve veri transfer hızlarının yüzlerce Gigabit/saniye seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Bu noktada bakır tabanlı çözümler yetersiz kalırken optik bağlantılar daha düşük gecikme ve çok daha yüksek bant genişliği sunuyor.

    Optik bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi için kurulan OCI-MSA girişimi, sektördeki en büyük oyuncuları bir araya getirmiş durumda. Nvidia’nın yanı sıra Broadcom, AMD, Meta, OpenAI ve Microsoft gibi şirketlerin de dahil olduğu bu konsorsiyum veri merkezlerinde optik iletişimi standartlaştırmayı hedefliyor. Nvidia ise bu yarışta öne geçerek ilk CPO çözümünü Feynman GPU’larla sunacağını resmen doğruladı.

    Feynman ile geliyor

    Nvidia, GTC 2026 etkinliğinde Feynman GPU’ların yalnızca optik bağlantıyla değil, aynı zamanda 3D yonga istifleme teknolojisiyle de geleceğini açıkladı. Bu yaklaşım, GPU bileşenlerinin dikey olarak istiflenmesini sağlayarak hem performansı artırıyor hem de enerji verimliliğini iyileştiriyor. Şirketin üretim tarafında ise Feynman GPU’ları üretmek için Intel’in döküm hizmetlerinden yararlanacağı ve EMIB gibi gelişmiş paketleme teknolojilerini kullanacağı ifade ediliyor.

    Feynman GPU’larla ilgili bir diğer önemli detay ise bellek tarafında ortaya çıkıyor. Nvidia, önceki nesillerde kullanılan standart HBM çözümlerinden farklı olarak, bu seride özel tasarlanmış bir HBM mimarisi kullanmayı planlıyor. Rubin mimarisinde HBM4, Rubin Ultra’da ise HBM4E tercih edilirken Feynman için HBM4E’nin geliştirilmiş bir versiyonu ya da tamamen özel bir HBM5 çözümü gündemde.

    Nvidia’nın veri merkezi yol haritasındaki bir diğer önemli yenilik ise yeni CPU mimarisi. Feynman platformu, daha önce beklenen Vera CPU yerine “Rosa” adlı tamamen yeni bir işlemci mimarisiyle gelecek.

    Nvidia, Feynman GPU ve Rosa CPU kombinasyonunu 2028 yılında piyasaya sunmayı planlıyor. Bu platforma BlueField-5, NVLink 8 CPO, Spectrum 7 204T ve CX10 gibi bileşenler de eşlik edecek. Öte yandan AMD de boş durmuyor. Şirketin GlobalFoundries ile birlikte geliştirdiği CPO teknolojisini MI500 GPU serisiyle aynı dönemde piyasaya sürmesi bekleniyor.

