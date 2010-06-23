Club3D, 2GB GDDR3 bellekli HD 5550 Overclocked Edition modelini duyurdu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, giriş seviyesinde yer alan çoklu ortam odaklı bilgisayarlar için hazırladığı Radeon HD 5550 Overclocked Edition modelini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Redwood Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. 2048MB GDDR3 bellek kapasitesiyle donatılan ekran kartı, adından da anlaşılabileceği üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor ve grafik işlem birimi 650MHz'de bellekleri ise 1200MHz'de görev yapıyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan kart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip. Club3D tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 5550 Overclocked Edition için heüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.