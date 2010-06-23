Club3D, 2GB GDDR3 bellekli HD 5550 Overclocked Edition modelini duyurdu

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, giriş seviyesinde yer alan çoklu ortam odaklı bilgisayarlar için hazırladığı Radeon HD 5550 Overclocked Edition modelini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Redwood Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. 2048MB GDDR3 bellek kapasitesiyle donatılan ekran kartı, adından da anlaşılabileceği üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor ve grafik işlem birimi 650MHz'de bellekleri ise 1200MHz'de görev yapıyor.
Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan kart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip. Club3D tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 5550 Overclocked Edition için heüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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VTX3D HD5670 GDDR5 1GB 128Bit ATI DX11 Ekran Kartı .....164 TL
vatanbilgisayar.com/...
HD 5550 2GB DDR3 e 130-140 TL den fazla vermeyin
donanim.thgtr.com/...
testlerde görülmüyor olsada HD4670 ile eşdeğer bir performans sunduğunu düşünüyorum.
arada bir oyun oynarım cebimi de yakmayayım diyorsanız seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz.
casper ve türevlerinin çalışanları çok iyi bilyor neyin ne olduğunu fakat bilgisi olmayan kesimi yolmaya meyilli oldukları için intel işlemci ve rami bol alt sınıf ekran kartlarından şaşmıyorlar.
2 gb ekran kartı var oğlum, vuuuuuuuuu
Bu kart 1280 x 1024 çözünürlükte bir çok oyunu rahatlıkla orta ayarlarda oynatır. Herkesin 5870 alacak parası olmayabilir yada sistemin güç kaynağı elvermeyebilir. Eğer Amd veya diğer üreticiler bu gereksizcilerin dediğini yapsaydı. Onboard olmayan ekran kartları giriş kartları 5770'den başlar ve en az 175 USD + kdv vermek zorunda kalırdık.