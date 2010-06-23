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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Club3D, 2GB GDDR3 bellekli HD 5550 Overclocked Edition modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,9b
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31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, giriş seviyesinde yer alan çoklu ortam odaklı bilgisayarlar için hazırladığı Radeon HD 5550 Overclocked Edition modelini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Redwood Pro GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. 2048MB GDDR3 bellek kapasitesiyle donatılan ekran kartı, adından da anlaşılabileceği üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor ve grafik işlem birimi 650MHz'de bellekleri ise 1200MHz'de görev yapıyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan kart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip. Club3D tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 5550 Overclocked Edition için heüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar powercolor 2gb hd 5550 ddr3 128 bit crt dvı hdmı bende bu ekran kartından almayı düşünüyorum. sizce iyimidir.fiyatı 185 tl civaarı .bunu size sormamdaki amacım bu kartla son çıkan oyunları rahatlıkla oynayabilecekmiyim. örnek vermek gerekirse gta ıv call of duty 7 mafıa 2 vb... gibi .şimdiden ilgilenen herkese çok teşekkürler.
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yenerbalcı 8 yıl
DH Misafiri

arkadaşlar powercolor 2gb hd 5550 ddr3 128 bit crt dvı hdmı bende bu ekran kartından almayı düşünüyorum. sizce iyimidir.fiyatı 185 tl civaarı .bunu size sormamdaki amacım bu kartla son çıkan oyunları rahatlıkla oynayabilecekmiyim. örnek vermek gerekirse gta ıv call of duty 7 mafıa 2 vb... gibi .şimdiden ilgilenen herkese çok teşekkürler.


VTX3D HD5670 GDDR5 1GB 128Bit ATI DX11 Ekran Kartı .....164 TL
vatanbilgisayar.com/...

HD 5550 2GB DDR3 e 130-140 TL den fazla vermeyin
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar i3 950 işlemci 4 gb 1600 mhz ram intel h55 anakart ile 2gblik bu kart resident evil dx 10modunda ortalama 35 fps e çıkıyor ama 800x600 0 görsellikle 130 140 fps görüyor. Ben arkadaşı çok sevdim ve bana 156 TL gibi bir ücretten geldi.Fazla pahalıya kaçamam ama güzel olsun diyorsanız tavsiye ederim. Gta IV 1.0.6.0 da 0 kasma (1280x1024) ayarlar orta seviyede. 1.5 gb da ramdan verdim sistem mükkemmel çalışıyor. Ama xpde pek başarılı değil. Windows 7 önerim.
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DH Misafiri 9 yıl
2 gb olması neden bu kdar problem cıkarıyor zaten ddr3 destekli ben aldım gforce dan bin kat daha iyi kasma yok ati olunca hersey durur almak istiyenler elini cabuk tutsun fazla uretilmedi niyemi ddr5 fiyasaya sürülünce 5550 üretimi kısıtlandı saygılar herkese
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acbold 9 yıl
nvidia gt 240 ddr3 değerlerinde birşey olmş gibi. 4670 yakalayacağını sanmıyorm. zaten kartı görür görmez bi belirsizlik oluştu bende.gözlerim önünde "casper süper pc" yazıları reklamlar geldi.
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Lethian 9 yıl
powercolor HD5550 'in performans değerleri gösteriyor ki bu kartla güncel oyunlar oynanabilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


donanim.thgtr.com/...

testlerde görülmüyor olsada HD4670 ile eşdeğer bir performans sunduğunu düşünüyorum.
arada bir oyun oynarım cebimi de yakmayayım diyorsanız seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz.
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Batuist 9 yıl
giriş seviyesi için fena değil.. fiyatı düşük tutmak için GDDR5 yerine 3 kullanılmıştır.. ama 2GB yerinde 1 GB olsaymış daha mantıklı olurmuş.. buda aslında kartın kespır gibi sistem üreticileri için yapıldığını gösteriyor..
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Lethian 9 yıl
Bu devirde hala sıfır 9600gt alanlara şahit oluorum. Bu kart varken 9600gt veya hd3870 alınmaz. Ayrıca her oyunu makul detay seviyelerinde oynatır. Fiyatı da uygun olursa beklentisi ve bütçesi fazla olmayan kullanıclar tarafından tercih edilebilir.
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Tolgá 9 yıl
şu casper ve türevlerini anlamıyorum çalışanların hepsimi cahil..biri de dese çalışalardan bu konfigrasyonlarda bu kart olmaz falan diye..Türkiyede teknoloji cahili çok..
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orc123456 8 yıl

DEATH71

şu casper ve türevlerini anlamıyorum çalışanların hepsimi cahil..biri de dese çalışalardan bu konfigrasyonlarda bu kart olmaz falan diye..Türkiyede teknoloji cahili çok..



casper ve türevlerinin çalışanları çok iyi bilyor neyin ne olduğunu fakat bilgisi olmayan kesimi yolmaya meyilli oldukları için intel işlemci ve rami bol alt sınıf ekran kartlarından şaşmıyorlar.

2 gb ekran kartı var oğlum, vuuuuuuuuu
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bkadem 9 yıl
Yine gereksizciler toplanmış buraya.
Bu kart 1280 x 1024 çözünürlükte bir çok oyunu rahatlıkla orta ayarlarda oynatır. Herkesin 5870 alacak parası olmayabilir yada sistemin güç kaynağı elvermeyebilir. Eğer Amd veya diğer üreticiler bu gereksizcilerin dediğini yapsaydı. Onboard olmayan ekran kartları giriş kartları 5770'den başlar ve en az 175 USD + kdv vermek zorunda kalırdık.
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muhrip91 9 yıl
saka maka haklısın assagi yukari 4670 gucunde ve bendede o var
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mav1li 9 yıl
Casper yine iyi Arçelik ne yapmış. i7 860 işlemci koymuş ekran kartı 4650. Fiyatı 2500 tl BANNNNNNNNN.
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UzmaN345 9 yıl
Yav testlerde 2GB bellek asus özel modelinde 5870 hiç birşey katmıyor sade para harca bu karta ne katıcakki milletin dedigi gibi CASPERE gün dogdu adamlar core i7 960 5770 takmışlar fiyatı 3000tl civarı xd
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