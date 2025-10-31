Samsung ve Nvidia’dan kritik HBM4 anlaşması

Samsung, HBM4 ile sağlam dönüyor
Güney Koreli teknoloji devi, HBM4’ün geliştirilmesinde 6. nesil 10 nanometre (nm) sınıfı DRAM ve 4 nm mantık tabanlı kalıp teknolojilerini bir araya getirerek önemli bir mühendislik başarısına imza attı. Bu yapı sayesinde HBM4, yalnızca hızda değil, enerji verimliliğinde de önceki nesillere kıyasla ciddi bir sıçrama sunuyor.
Bu gelişme, Samsung için yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir geri dönüş anlamı taşıyor. Şirket, HBM3 üretiminde yaşadığı gecikmeler nedeniyle son birkaç çeyrektir pazar payı kaybetmişti. Ancak HBM4 ile elde ettiği erken başarı, Samsung’un yeniden rekabetin merkezine dönmesini sağladı. Samsung’un ulaştığı 11 Gbps hızın, Micron veya SK hynix'in şu anda sunduğu hızların çok üzerinde olduğu bildiriliyor.
Nvidia açısından da anlaşma büyük önem taşıyor. Şirketin gelecek yıl piyasaya süreceği Rubin tabanlı yapay zeka platformları, AMD’nin Instinct MI450 serisiyle rekabet edecek. Bu bağlamda Nvidia, yüksek performanslı ve enerji verimli HBM4 çözümlerine erken erişim sağlayarak tedarik zincirinde stratejik bir avantaj elde etmiş oldu.
Şirket, yaptığı açıklamada "İnanılmaz derecede yüksek bant genişliği ve enerji verimliliğine sahip Samsung'un gelişmiş HBM çözümlerinin, gelecekteki AI uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmaya ve bu teknolojilerle çalışan üretim altyapısı için kritik bir temel oluşturmaya yardımcı olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Şirket artık seri üretime odaklanmış durumda.

Kaynakça:
https://wccftech.com/samsung-strikes-a-crucial-deal-with-nvidia-for-next-gen-hbm4-ai-memory/
https://news.samsung.com/global/samsung-teams-with-nvidia-to-lead-the-transformation-of-global-intelligent-manufacturing-through-new-ai-megafactory
