    Samsung ve Nvidia’dan kritik HBM4 anlaşması

    Samsung, Nvidia ile yeni nesil HBM4 bellek tedarik anlaşması imzaladı. 11 Gbps hız sunan yeni modüller, AI sistemlerinde kullanılacak ve Samsung’u yeniden pazarın öncülerinden biri yapacak.

    Samsung ve Nvidia’dan kritik HBM4 anlaşması Tam Boyutta Gör
    Samsung, yapay zeka pazarındaki rekabeti şekillendirecek önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, Nvidia ile yeni nesil HBM4 bellek tedarikine yönelik stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu iş birliğiyle Samsung’un geliştirdiği HBM4 modülleri, JEDEC standartlarını aşan 11 gigabit/saniye (Gbps) işlem hızıyla sektörün en yüksek performansına ulaştı.

    Samsung, HBM4 ile sağlam dönüyor

    Güney Koreli teknoloji devi, HBM4’ün geliştirilmesinde 6. nesil 10 nanometre (nm) sınıfı DRAM ve 4 nm mantık tabanlı kalıp teknolojilerini bir araya getirerek önemli bir mühendislik başarısına imza attı. Bu yapı sayesinde HBM4, yalnızca hızda değil, enerji verimliliğinde de önceki nesillere kıyasla ciddi bir sıçrama sunuyor.

    Bu gelişme, Samsung için yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir geri dönüş anlamı taşıyor. Şirket, HBM3 üretiminde yaşadığı gecikmeler nedeniyle son birkaç çeyrektir pazar payı kaybetmişti. Ancak HBM4 ile elde ettiği erken başarı, Samsung’un yeniden rekabetin merkezine dönmesini sağladı. Samsung’un ulaştığı 11 Gbps hızın, Micron veya SK hynix'in şu anda sunduğu hızların çok üzerinde olduğu bildiriliyor.

    Nvidia açısından da anlaşma büyük önem taşıyor. Şirketin gelecek yıl piyasaya süreceği Rubin tabanlı yapay zeka platformları, AMD’nin Instinct MI450 serisiyle rekabet edecek. Bu bağlamda Nvidia, yüksek performanslı ve enerji verimli HBM4 çözümlerine erken erişim sağlayarak tedarik zincirinde stratejik bir avantaj elde etmiş oldu.

    Şirket, yaptığı açıklamada “İnanılmaz derecede yüksek bant genişliği ve enerji verimliliğine sahip Samsung'un gelişmiş HBM çözümlerinin, gelecekteki AI uygulamalarının geliştirilmesini hızlandırmaya ve bu teknolojilerle çalışan üretim altyapısı için kritik bir temel oluşturmaya yardımcı olması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Şirket artık seri üretime odaklanmış durumda.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-strikes-a-crucial-deal-with-nvidia-for-next-gen-hbm4-ai-memory/ https://news.samsung.com/global/samsung-teams-with-nvidia-to-lead-the-transformation-of-global-intelligent-manufacturing-through-new-ai-megafactory
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 18 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 19 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 43 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 48 dakika önce

    Kod gelmedi admin...

    İ
    inova16 49 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 4 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 6 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 6 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

