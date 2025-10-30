Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, geçtiğimiz aylarda GeForce Experience'ın yerine sunduğu yeni "Nvidia App" uygulamasını güncellemeyi sürdürüyor. Son olarak yeni paylaşılan 11.0.5.420 sürümü, 7 yeni oyun için optimal ayarlar eklerken DLSS Override desteğini 11 yapımla genişletiyor. Ayrıca uygulamada dil hataları ve istatistik raporlamasına dair sorunlar da giderildi.

Nvidia App güncellendi

Kaçıranlar için GeForce Experience yerine sunulan Nvidia App, sürücü güncellemeleri, performans ayarları ve oyun optimizasyonlarını tek çatı altında topluyor. Yeni güncelleme kapsamında Battlefield 6, Dying Light: The Beast, EA SPORTS FC 26, Jump Space, Lost Soul Aside, NBA 2K26 ve Silent Hill f için optimal ayar desteği eklendi.

DLSS Override tarafında ise Alien: Rogue Incursion, Battlefield 6, Farlight 84, Japanese Drift Master, Mavrix by Matt Jones, üç farklı S.T.A.L.K.E.R. Enhanced Edition sürümü, Silent Hill f, Super People ve X4: Foundations listeye eklendi.

Amazon'un Gülümseten Kasım (Black Friday) indirimleri başladı 14 sa. önce eklendi

Ayrıca yeni sürüm, "Oyun Filtreleri" ve "Fotoğraf Modu" seçeneklerinin bazı dillerde görünmemesine yol açan hatayı düzeltiyor. Öte yandan DLSS Stats bölümünde SR Model Override için yanlış "in-game" bildirimi yapan sorunu da giderilmiş durumda. Son olarak Nvidia, güncellemeyle birlikte genel kararlılığın da artırıldığını belirtiyor.

Optimal ayarlar

Battlefield 6

Dying Light: The Beast

EA SPORTS FC 26

Jump Space

Lost Soul Aside

NBA 2K26

Silent Hill f

DLSS Override desteği

Alien: Rogue Incursion

Battlefield 6

Farlight 84

Japanese Drift Master

Mavrix by Matt Jones

S.T.A.L.K.E.R. Enhanced Edition

Silent Hill f

Super People

X4: Foundations

