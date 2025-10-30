Giriş
    Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası

    Nvidia, Nvidia App uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümle birlikte 7 yeni oyun için optimizasyon ve 11 oyuna DLSS Override desteği geliyor.

    Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası Tam Boyutta Gör
    Nvidia, geçtiğimiz aylarda GeForce Experience'ın yerine sunduğu yeni "Nvidia App" uygulamasını güncellemeyi sürdürüyor. Son olarak yeni paylaşılan 11.0.5.420 sürümü, 7 yeni oyun için optimal ayarlar eklerken DLSS Override desteğini 11 yapımla genişletiyor. Ayrıca uygulamada dil hataları ve istatistik raporlamasına dair sorunlar da giderildi.

    Nvidia App güncellendi

    Kaçıranlar için GeForce Experience yerine sunulan Nvidia App, sürücü güncellemeleri, performans ayarları ve oyun optimizasyonlarını tek çatı altında topluyor. Yeni güncelleme kapsamında Battlefield 6, Dying Light: The Beast, EA SPORTS FC 26, Jump Space, Lost Soul Aside, NBA 2K26 ve Silent Hill f için optimal ayar desteği eklendi.

    DLSS Override tarafında ise Alien: Rogue Incursion, Battlefield 6, Farlight 84, Japanese Drift Master, Mavrix by Matt Jones, üç farklı S.T.A.L.K.E.R. Enhanced Edition sürümü, Silent Hill f, Super People ve X4: Foundations listeye eklendi.

    Ayrıca yeni sürüm, "Oyun Filtreleri" ve "Fotoğraf Modu" seçeneklerinin bazı dillerde görünmemesine yol açan hatayı düzeltiyor. Öte yandan DLSS Stats bölümünde SR Model Override için yanlış "in-game" bildirimi yapan sorunu da giderilmiş durumda. Son olarak Nvidia, güncellemeyle birlikte genel kararlılığın da artırıldığını belirtiyor.

    Optimal ayarlar

    • Battlefield 6
    • Dying Light: The Beast
    • EA SPORTS FC 26
    • Jump Space
    • Lost Soul Aside
    • NBA 2K26
    • Silent Hill f

    DLSS Override desteği

    • Alien: Rogue Incursion
    • Battlefield 6
    • Farlight 84
    • Japanese Drift Master
    • Mavrix by Matt Jones
    • S.T.A.L.K.E.R. Enhanced Edition
    • Silent Hill f
    • Super People
    • X4: Foundations
