Nvidia App güncellendi: Yeni DLSS Override oyunları ve dahası

Nvidia App güncellendi
Kaçıranlar için GeForce Experience yerine sunulan Nvidia App, sürücü güncellemeleri, performans ayarları ve oyun optimizasyonlarını tek çatı altında topluyor. Yeni güncelleme kapsamında Battlefield 6, Dying Light: The Beast, EA SPORTS FC 26, Jump Space, Lost Soul Aside, NBA 2K26 ve Silent Hill f için optimal ayar desteği eklendi.
DLSS Override tarafında ise Alien: Rogue Incursion, Battlefield 6, Farlight 84, Japanese Drift Master, Mavrix by Matt Jones, üç farklı S.T.A.L.K.E.R. Enhanced Edition sürümü, Silent Hill f, Super People ve X4: Foundations listeye eklendi.
Ayrıca yeni sürüm, "Oyun Filtreleri" ve "Fotoğraf Modu" seçeneklerinin bazı dillerde görünmemesine yol açan hatayı düzeltiyor. Öte yandan DLSS Stats bölümünde SR Model Override için yanlış "in-game" bildirimi yapan sorunu da giderilmiş durumda. Son olarak Nvidia, güncellemeyle birlikte genel kararlılığın da artırıldığını belirtiyor.
Optimal ayarlar
- Battlefield 6
- Dying Light: The Beast
- EA SPORTS FC 26
- Jump Space
- Lost Soul Aside
- NBA 2K26
- Silent Hill f
DLSS Override desteği
- Alien: Rogue Incursion
- Battlefield 6
- Farlight 84
- Japanese Drift Master
- Mavrix by Matt Jones
- S.T.A.L.K.E.R. Enhanced Edition
- Silent Hill f
- Super People
- X4: Foundations
