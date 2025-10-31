Giriş
    AMD RX 5000 ve 6000 için devri kapattı: RDNA1 ve RDNA2 desteği kapanıyor

    AMD, RDNA1 ve RDNA2 mimarilerini bakım moduna alarak RX 5000 ve RX 6000 serilerine olan aktif desteği sonlandırıyor. Artık tüm optimizasyon çalışmaları RDNA3 ve RDNA4 serisine gidecek.

    AMD RX 5000 ve 6000 için devri kapattı: RDNA1 ve RDNA2 bitiyor Tam Boyutta Gör
    AMD, ekran kartı sürücülerinde önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirket, RDNA1 ve RDNA2 mimarilerine dayanan Radeon RX 5000 ve RX 6000 serisi ekran kartlarını artık yalnızca bakım modunda destekleyecek. Yeni oyunlara özel sürücü optimizasyonları ise artık sadece RDNA3 ve yaklaşan RDNA4 mimarilerine uygulanacak.

    AMD RX 5000 ve 6000 için devri kapattı

    AMD, PC Games Hardware'e yaptığı açıklamada, RX 5000 ve RX 6000 serisi için bundan sonraki güncellemelerin sadece güvenlik yamaları ve hata düzeltmeleri içereceğini duyurdu. Şirket, "Yeni teknolojilerimizi en yeni GPU'lara odaklamak için RDNA1 ve RDNA2 kartlarını bakım moduna geçiriyoruz. Gelecekteki sürücü optimizasyonları RDNA3 ve RDNA4'e odaklanacak" bildiriminde bulundu.

    Bu değişiklikle birlikte, AMD'nin güncel Adrenalin 25.10.2 sürücüsünden itibaren RDNA1 ve RDNA2 mimarileri için artık "day-one" oyun optimizasyonları sağlanmayacak. Yani yeni çıkan oyunlar için sürücü iyileştirmeleri RX 7000 serisine ve sonrasında gelecek kartlara özel olacak. AMD'nin açıklamasında RDNA2 tabanlı Ryzen APU modelleri, özellikle Steam Deck gibi cihazlar için desteğin nasıl süreceği ise netleştirilmedi.

    Desteği kesilen ekran kartları şu şekilde:

    • Radeon RX 5700 XT
    • Radeon RX 5700
    • Radeon RX 5600 XT
    • Radeon RX 5600
    • Radeon RX 5500 XT
    • Radeon RX 5500
    • Radeon RX 5300 XT
    • Radeon RX 5300
    • Radeon RX 5700M
    • Radeon RX 5600M
    • Radeon RX 5500M
    • Radeon RX 5300M
    • Radeon RX 6950 XT
    • Radeon RX 6900 XT
    • Radeon RX 6800 XT
    • Radeon RX 6800
    • Radeon RX 6750 XT
    • Radeon RX 6700 XT
    • Radeon RX 6700
    • Radeon RX 6650 XT
    • Radeon RX 6600 XT
    • Radeon RX 6600
    • Radeon RX 6500 XT
    • Radeon RX 6400
    • Radeon RX 6850M XT
    • Radeon RX 6800M
    • Radeon RX 6700S
    • Radeon RX 6700M
    • Radeon RX 6600S
    • Radeon RX 6600M
    • Radeon RX 6500M
    • Radeon RX 6300M
    Profil resmi
