AMD RX 5000 ve 6000 için devri kapattı: RDNA1 ve RDNA2 desteği kapanıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, ekran kartı sürücülerinde önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirket, RDNA1 ve RDNA2 mimarilerine dayanan Radeon RX 5000 ve RX 6000 serisi ekran kartlarını artık yalnızca bakım modunda destekleyecek. Yeni oyunlara özel sürücü optimizasyonları ise artık sadece RDNA3 ve yaklaşan RDNA4 mimarilerine uygulanacak.

AMD RX 5000 ve 6000 için devri kapattı

AMD, PC Games Hardware'e yaptığı açıklamada, RX 5000 ve RX 6000 serisi için bundan sonraki güncellemelerin sadece güvenlik yamaları ve hata düzeltmeleri içereceğini duyurdu. Şirket, "Yeni teknolojilerimizi en yeni GPU'lara odaklamak için RDNA1 ve RDNA2 kartlarını bakım moduna geçiriyoruz. Gelecekteki sürücü optimizasyonları RDNA3 ve RDNA4'e odaklanacak" bildiriminde bulundu.

Bu değişiklikle birlikte, AMD'nin güncel Adrenalin 25.10.2 sürücüsünden itibaren RDNA1 ve RDNA2 mimarileri için artık "day-one" oyun optimizasyonları sağlanmayacak. Yani yeni çıkan oyunlar için sürücü iyileştirmeleri RX 7000 serisine ve sonrasında gelecek kartlara özel olacak. AMD'nin açıklamasında RDNA2 tabanlı Ryzen APU modelleri, özellikle Steam Deck gibi cihazlar için desteğin nasıl süreceği ise netleştirilmedi.

AMD RDNA 5 mimarisi sızdırıldı: 128 çekirdekli CU ve dahası 2 ay önce eklendi

Desteği kesilen ekran kartları şu şekilde:

Radeon RX 5700 XT

Radeon RX 5700

Radeon RX 5600 XT

Radeon RX 5600

Radeon RX 5500 XT

Radeon RX 5500

Radeon RX 5300 XT

Radeon RX 5300

Radeon RX 5700M

Radeon RX 5600M

Radeon RX 5500M

Radeon RX 5300M

Radeon RX 6950 XT

Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800

Radeon RX 6750 XT

Radeon RX 6700 XT

Radeon RX 6700

Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6600 XT

Radeon RX 6600

Radeon RX 6500 XT

Radeon RX 6400

Radeon RX 6850M XT

Radeon RX 6800M

Radeon RX 6700S

Radeon RX 6700M

Radeon RX 6600S

Radeon RX 6600M

Radeon RX 6500M

Radeon RX 6300M

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD RX 5000 ve 6000 için devri kapattı: RDNA1 ve RDNA2 bitiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: