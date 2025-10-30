Giriş
    AMD Adrenalin 25.10.2 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    AMD, Adrenalin 25.10.2 sürücüsünü yayınladı. Bu sürümde Ryzen AI 5 330 için destek sunulurken, Battlefield 6'da listeye eklendi. İşte düzeltmeler ve bilinen sorunlar...

    AMD Adrenalin 25.10.2 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayarlar söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Son olarak AMD, ekran kartları için Adrenalin 25.10.2 sürücü güncellemesini yayınladı. Bu sürümle birlikte Ryzen AI 5 330 için destek sunulurken, yeni oyun desteği ve optimizasyonlar da sürücüye eklenmiş durumda.

    AMD Adrenalin 25.10.2 sürücüsü yayınlandı

    Yeni Adrenalin sürücüsü, ilk kez Ryzen AI 5 330 APU için resmi olarak destekliyor. Oyun tarafında ise Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ve Battlefield 6 için optimizasyonlar sunulmuş durumda. Ayrıca AMD, RX 7900 serisi ekran kartlarında USB-C güç şarjı devre dışı bırakıyor. Bunun için kullanıcıların eski sürücüye dönmeleri gerek.

    Buna karşın, çözülen sorunlar arasında ise, RX 9070 serisinde yaşanan NBA 2K25'in MyCareer modunda çökmesi, FBC: Firebreak, RX 7900 serisinde The Last of Us Part II'de yaşanan çökme sorunları yer alıyor. AMD Adrenalin 25.10.2 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Çzülen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

    • Yeni Ürün Desteği
      • AMD Ryzen AI 5 330
    • Yeni Oyun Desteği
      • Battlefield 6 6 (DX12)
      • Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (DX12)
    • Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler
      • Radeon RX 7900 serisi grafik ürünlerinde The Last of Us Part II oynarken ara sıra uygulama çökmesi gözlemlenebilir. 
      • Bazı AMD Ryzen işlemcilerde (Ryzen AI 300 serisi ve Ryzen 8000 serisi gibi) FBC: Firebreak oynatılırken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir. 
      • Radeon RX 7000 serisi grafik ürünlerinde GTFO oynatılırken bozulma (eksik tarama seyahat çizgileri) gözlemlenebilir. 
      • Radeon RX 7000 serisi gibi bazı AMD Radeon Grafik Ürünlerinde 80 Hz veya 90 Hz yenileme hızında bazı VR başlıklarıyla oyun oynarken takılmalar görülebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak yenileme hızını değiştirmeleri önerilir. 
      • Radeon RX 9070 serisi grafik ürünlerinde NBA 2K25'i MyCareer modunda oynarken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir. AMD, en kısa sürede yayınlanacak bir çözüm üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.  
      • Radeon RX 9000 ve 7000 serisi gibi bazı AMD Radeon Grafik Ürünlerinde Baldur's Gate 3 oynarken takılmalar gözlemlenebilir. 
      • Radeon RX 6000 serisi grafik ürünlerinde Serious Sam 4 oynarken doku titremesi veya bozulması görülebilir. 
      • Radeon RX 7000 serisi ve Radeon RX 9000 serisi grafik ürünlerinde VTOL VR oynarken sol gözde gölge bozulması görülüyor. 
