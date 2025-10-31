Giriş
    Samsung, 50.000 Nvidia GPU ile dev yapay zeka fabrikası kuruyor

    Samsung, 50.000 Nvidia GPU’dan oluşan dev “AI Megafactory” kurarak yapay zeka destekli çip üretimini güçlendirmeye hazırlanıyor. Ortaklık, üretim verimliliğini 20 kata kadar artıracak.

    Samsung, 50.000 Nvidia GPU ile dev yapay zeka fabrikası kuruyor Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli yarı iletken devi Samsung, yapay zeka destekli çip üretimini hızlandırmak amacıyla 50.000 adet Nvidia grafik işlem birimi (GPU) satın alacağını duyurdu. Şirket, bu donanım gücünü kullanarak “AI Megafactory” adını verdiği yeni bir tesis inşa edecek. Samsung, tesisin tamamlanma takvimi hakkında henüz ayrıntı paylaşmadı ancak bu adım, hem üretim otomasyonunda hem de yapay zeka tabanlı üretim süreçlerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Samsung AI fabrikası kuruyor

    Bu büyük yatırım, yapay zeka donanımlarında pazar lideri konumundaki Nvidia ile Samsung arasında yeni bir stratejik ortaklığın da başlangıcını işaret ediyor. İki şirket, yalnızca çip üretiminde değil, aynı zamanda AI-RAN ve ileri üretim teknolojilerinde de birlikte çalışacak.

    Nvidia yetkilileri, iş birliği kapsamında Samsung’un litografi platformunun Nvidia GPU’larıyla uyumlu hale getirileceğini açıkladı. Bu dönüşümün, üretim performansında 20 kata kadar verim artışı sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca Samsung, Nvidia’nın endüstriyel simülasyon yazılımı Omniverse’ü de üretim planlamasında kullanacak. Şirket, bu teknolojiyi yalnızca çip üretiminde değil, aynı zamanda mobil cihazlarında ve robotik sistemlerinde çalışan kendi yapay zeka modellerini eğitmek için de devreye alacak.

    İki şirketin ortaklığı Nvidia’nın küresel çapta kurduğu büyük ölçekli “AI fabrikaları” zincirinin en yenisi konumunda. Öte yandan Samsung, yalnızca Nvidia’nın müşterisi değil, aynı zamanda yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretiminde önemli bir tedarikçisi konumunda. Şirket, iş birliği kapsamında dördüncü nesil HBM bellek modüllerini Nvidia’nın yapay zeka çipleriyle optimize etmek için çalışacak.

