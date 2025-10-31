Samsung, 50.000 Nvidia GPU ile dev yapay zeka fabrikası kuruyor

Samsung AI fabrikası kuruyor
Bu büyük yatırım, yapay zeka donanımlarında pazar lideri konumundaki Nvidia ile Samsung arasında yeni bir stratejik ortaklığın da başlangıcını işaret ediyor. İki şirket, yalnızca çip üretiminde değil, aynı zamanda AI-RAN ve ileri üretim teknolojilerinde de birlikte çalışacak.
Nvidia yetkilileri, iş birliği kapsamında Samsung’un litografi platformunun Nvidia GPU’larıyla uyumlu hale getirileceğini açıkladı. Bu dönüşümün, üretim performansında 20 kata kadar verim artışı sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca Samsung, Nvidia’nın endüstriyel simülasyon yazılımı Omniverse’ü de üretim planlamasında kullanacak. Şirket, bu teknolojiyi yalnızca çip üretiminde değil, aynı zamanda mobil cihazlarında ve robotik sistemlerinde çalışan kendi yapay zeka modellerini eğitmek için de devreye alacak.
İki şirketin ortaklığı Nvidia’nın küresel çapta kurduğu büyük ölçekli “AI fabrikaları” zincirinin en yenisi konumunda. Öte yandan Samsung, yalnızca Nvidia’nın müşterisi değil, aynı zamanda yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretiminde önemli bir tedarikçisi konumunda. Şirket, iş birliği kapsamında dördüncü nesil HBM bellek modüllerini Nvidia’nın yapay zeka çipleriyle optimize etmek için çalışacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
