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Club3D, GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D, GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini satışa sundu
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Hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini satışa sundu. Nvidia tarafından açıklanan resmi satış tarihinden yaklaşık bir ay sonra gelen bu duyuruyla Club3D, Fermi trenine binen son isiml oldu. Firmanın her ikisi de referans tasarımı baz alan DirectX 11 destekli yeni kartları, 40nm GF100 GPU'sundan güç alıyorlar.

Club3D'nin GeForce GTX 480 modeli, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 480x paralel işlem birimiyle (CUDA Çekirdeği) gelen ekran kartı, 700MHz GPU, 1401MHz paralel işlemci ve 3696MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. GeForce GTX 470 modeli ise 320-bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan ekran kartı, GeForce GTX 480 gibi çift DVI ve bir adet mini HDMI konnektörüyle geliyor. Her ikisi de CUDA, DirectX 11 ve 3D Vision Surround teknolojilerine destek veren DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, çoklu ekran kartI kurulumları için üç yollu ve yeni sürücülerle dört yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyorlar.

Club3D, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini, referans tasarımlı diğer modellerle benzer fiyat seviyesinden satışa sunuyor.

Club3D, GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini satışa sundu
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Batuist 9 yıl
nvidia karların GPUsunun üzerine koyacakları soğutucu blok konusunda iyi çalışmışta bu bloğu soğutacak fan için yeterince dikkat etmemiş galiba.. fan fandır deyip geçmiş.. koca blok küçücük fan...
tamam adamlar illaki düşünmüşlerdirde daha büyük fanın ne zararı olurdu acaba.. kocaman soğutucu koy minicik fan koy... acaba en iyi çözüm bu mu???
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AL3ATROS 9 yıl
xfx in işi bitti artık,nvidia dan bir daha zor mal alır

Burada kaybeden Nvidia oldu esasında elinde bir tek zotac kaldı onuda kaptırırsa vay haline XFX Ati ye gayet güzel ve sağlam kartlar çıkarıyor yurt dışındaki arkadaşlarımız kullanıyor ama ne hikmetse ülkemize getirilmiyor orasını anlamıyorum.
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melyyh 9 yıl
albatros1907

xfx in işi bitti artık,nvidia dan bir daha zor mal alır


Burada kaybeden Nvidia oldu esasında elinde bir tek zotac kaldı onuda kaptırırsa vay haline XFX Ati ye gayet güzel ve sağlam kartlar çıkarıyor yurt dışındaki arkadaşlarımız kullanıyor ama ne hikmetse ülkemize getirilmiyor orasını anlamıyorum.


EVGA , PNY , BFG , Sparkle var....
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Master_Evil 9 yıl

albatros1907

xfx in işi bitti artık,nvidia dan bir daha zor mal alır


Burada kaybeden Nvidia oldu esasında elinde bir tek zotac kaldı onuda kaptırırsa vay haline XFX Ati ye gayet güzel ve sağlam kartlar çıkarıyor yurt dışındaki arkadaşlarımız kullanıyor ama ne hikmetse ülkemize getirilmiyor orasını anlamıyorum.

zotac yeter de artar bile, ayrıca 480nin kutu tasarımı böyle olmamalıydı
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yerroner 9 yıl

albatros1907

xfx in işi bitti artık,nvidia dan bir daha zor mal alır


Burada kaybeden Nvidia oldu esasında elinde bir tek zotac kaldı onuda kaptırırsa vay haline XFX Ati ye gayet güzel ve sağlam kartlar çıkarıyor yurt dışındaki arkadaşlarımız kullanıyor ama ne hikmetse ülkemize getirilmiyor orasını anlamıyorum.

Ekonominin temel kuralları Nvidia'nın işveren Zotac veya XFX'in çalışan olduğunu söyler. Sence Nvidia elindeki partnerlerini kaybederse mi zarar eder, partnerleri Nvidia'yı kaybederse mi zarar eder. Biraz düşün üzerinde istersen. Nvidia su kaynağı, diğerleri o sudan beslenmeye çalışanlar :))
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