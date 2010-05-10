Club3D, GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini satışa sundu

Hem Nvidia hem de AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Club3D, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini satışa sundu. Nvidia tarafından açıklanan resmi satış tarihinden yaklaşık bir ay sonra gelen bu duyuruyla Club3D, Fermi trenine binen son isiml oldu. Firmanın her ikisi de referans tasarımı baz alan DirectX 11 destekli yeni kartları, 40nm GF100 GPU'sundan güç alıyorlar.

Club3D'nin GeForce GTX 480 modeli, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 480x paralel işlem birimiyle (CUDA Çekirdeği) gelen ekran kartı, 700MHz GPU, 1401MHz paralel işlemci ve 3696MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. GeForce GTX 470 modeli ise 320-bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de görev yapan ekran kartı, GeForce GTX 480 gibi çift DVI ve bir adet mini HDMI konnektörüyle geliyor. Her ikisi de CUDA, DirectX 11 ve 3D Vision Surround teknolojilerine destek veren DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları, çoklu ekran kartI kurulumları için üç yollu ve yeni sürücülerle dört yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyorlar.

Club3D, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini, referans tasarımlı diğer modellerle benzer fiyat seviyesinden satışa sunuyor.