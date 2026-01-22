Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyunculara kötü haber: Nvidia, RTX 50 serisi üretimini geçici olarak durdurabilir

    Nvidia cephesinde RTX 50 serisi için belirsizlik artıyor. Yeni bir sızıntıya göre,  bazı GeForce RTX 50 modellerinin üretimi, geçici olarak durdurulabilir. İşte detaylar...

    Nvidia, RTX 50 serisi üretimini geçici olarak durdurabilir Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında yaşanan bellek sıkıntıları ve AI odaklı üretim baskısı, Nvidia dahil olmak üzere donanım üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, RTX 5060 başta olmak üzere RTX 50 serisinin büyük bölümünde üretimi yaklaşık altı ay boyunca durdurmayı değerlendiriyor.

    AI talebi nedeniyle üretim yavaşlıyor

    İddiaya göre şirket, AI hızlandırıcılarına yönelik talebi ciddi şekilde hafife aldı ve veri merkezi tarafında yapılan agresif satış anlaşmaları, üretim kapasitesinin büyük kısmını bu alana yönlendirdi. Bu durum, oyun odaklı GPU'lar için ayrılan wafer ve bellek kaynaklarının kısılmasına yol açtı. Daha önce ortaya atılan söylentiler, yalnızca RTX 5060 Ti ve RTX 5070 Ti'nin 16 GB sürümlerinin arzının sınırlandırılacağı yönündeydi.

    Yeni iddialar ise, 8 GB varyantların da bu süreçten etkileneceğini gösteriyor. Kaynaklara göre RTX 50 serisi kartlar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da, sevkiyatlar düşük hacimli ve düzensiz bir şekilde gerçekleşecek. Bu tablonun dışında kalan tek modelin ise RTX 5050 olduğu belirtiliyor. Daha eski ve tedariki nispeten rahat olan GDDR6 bellek kullanan kartın arz tarafında daha az sorun yaşaması bekleniyor.

    Buna karşın RTX 5060 ve üzeri modeller için piyasanın 2026'nın son çeyreğine kadar sıkıntılı geçmesi bekleniyor. Dikkat çeken bir diğer iddia ise fiyat tarafında. Nvidia'nın, artan BOM (malzeme listesi) maliyetleri ve üretim baskısı nedeniyle RTX 50 serisi genelinde yaklaşık yüzde 30 seviyesinde bir fiyat artışı planladığı gündemde. Şu an için resmi bir MSRP güncellemesi bulunmasa da, arzın daralmasıyla fiyatlarının çıkması sürpriz olmayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dacia duster 1.6 benzin lpg yorumları sürekli iddaa tutturan adam aknetrent mi zoretanin mi daha iyi evden çat çut ses gelmesi vodafone mu türk telekom mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y04
    Vivo Y04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum