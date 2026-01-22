Oyunculara kötü haber: Nvidia, RTX 50 serisi üretimini geçici olarak durdurabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında yaşanan bellek sıkıntıları ve AI odaklı üretim baskısı, Nvidia dahil olmak üzere donanım üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Moore’s Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, RTX 5060 başta olmak üzere RTX 50 serisinin büyük bölümünde üretimi yaklaşık altı ay boyunca durdurmayı değerlendiriyor.

AI talebi nedeniyle üretim yavaşlıyor

İddiaya göre şirket, AI hızlandırıcılarına yönelik talebi ciddi şekilde hafife aldı ve veri merkezi tarafında yapılan agresif satış anlaşmaları, üretim kapasitesinin büyük kısmını bu alana yönlendirdi. Bu durum, oyun odaklı GPU'lar için ayrılan wafer ve bellek kaynaklarının kısılmasına yol açtı. Daha önce ortaya atılan söylentiler, yalnızca RTX 5060 Ti ve RTX 5070 Ti'nin 16 GB sürümlerinin arzının sınırlandırılacağı yönündeydi.

Yeni iddialar ise, 8 GB varyantların da bu süreçten etkileneceğini gösteriyor. Kaynaklara göre RTX 50 serisi kartlar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da, sevkiyatlar düşük hacimli ve düzensiz bir şekilde gerçekleşecek. Bu tablonun dışında kalan tek modelin ise RTX 5050 olduğu belirtiliyor. Daha eski ve tedariki nispeten rahat olan GDDR6 bellek kullanan kartın arz tarafında daha az sorun yaşaması bekleniyor.

Buna karşın RTX 5060 ve üzeri modeller için piyasanın 2026'nın son çeyreğine kadar sıkıntılı geçmesi bekleniyor. Dikkat çeken bir diğer iddia ise fiyat tarafında. Nvidia'nın, artan BOM (malzeme listesi) maliyetleri ve üretim baskısı nedeniyle RTX 50 serisi genelinde yaklaşık yüzde 30 seviyesinde bir fiyat artışı planladığı gündemde. Şu an için resmi bir MSRP güncellemesi bulunmasa da, arzın daralmasıyla fiyatlarının çıkması sürpriz olmayacak.

