    Nvidia bu yıl 8GB bellekli ekran kartlarına ağırlık verecek

    Grafik teknolojileri sektöründe bellek sıkıntısının ortaya çıkması oyuncuları derinden etkiliyor. Yeni yılda üreticiler 8GB kapasiteleri yaygınlaştırma derdine düştü.

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının sebep olduğu DRAM bellek krizi bilgisayar dünyasını her açıdan kuşatmış durumda. Yeni yıl ile birlikte tüketiciler krizi daha derinden hissedecek. Özellikle oyun tarafında sıkıntılar büyük. 

    Nvidia strateji değiştiriyor

    Satış kanallarından gelen bilgilere göre Nvidia yeni yılda 8GB video bellek barındıran ekran kartlarına ağırlık verecek. Firma kart ortaklarına bilgilendirme yaparken stokların da buna göre optimize edildiği vurgulanıyor. 

    Yeni stratejide GeForce RTX 5060 8GB ve GeForce RTX 5060 Ti 8GB ekran kartlarının piyasada daha sık bulunacağı belirtilirken GeForce RTX 5070 12GB gibi ekran kartlarında zaman zaman stok sıkıntısının olabileceği ifade ediliyor. 

    Artık oyunların 12GB ya da 16GB gibi video bellek kapasitelerine doğru yöneldiği bir dönemde oyuncuların 8GB kapasitelere mahkûm olması tartışmalarında beraberinde getirecek ancak uzmanlar fiyatların ancak bu şekilde makul seviyelerde tutulabileceğini dile getiriyor. 

