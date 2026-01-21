Nvidia, GeForce RTX ekran kartlarının fiyatlarını artırıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 2026'nın ilk haftalarıyla birlikte ekran kartı pazarında yaşanan bellek sıkıntıları daha görünür hâle geldi. Benchlife tarafından paylaşılan son rapora göre Nvidia, GeForce RTX serisindeki tüm GPU'lar için partner fiyatlarında artışa gittiğini resmen doğruladı. Artışın temel nedeni ise GDDR6 ve GDDR7 bellek maliyetlerindeki yükseliş.

RTX ekran kartı fiyatları artıyor

Rapora göre Nvidia, ASUS, MSI, GIGABYTE gibi iş ortaklarına gönderdiği bilgilendirmede, bellek tedarikinin hâlen kısıtlı olduğunu ve bu durumun GPU maliyetlerini yukarı çektiğini söylüyor. Nvidia, GeForce RTX ürün gamında herhangi bir modelin iptal edilmediğini vurgulasa da, bellekle birlikte paketlenen GPU'ların artık partnerlere daha yüksek maliyetle sunulduğu belirtiliyor.

Fiyat artışının oranı paylaşılmamış olsa da, bu gelişmenin RTX 50 serisi ekran kartlarının perakende fiyatlarına kısa süre içinde yansıması bekleniyor. Nvidia'nın bir süredir artan bellek maliyetlerini doğrudan son kullanıcıya yansıtmamak için sübvansiyon uyguladığı biliniyordu. Ancak mevcut tablo, bu politikanın zayıfladığını gösteriyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Nvidia'nın yeni bellek fiyatlarının hâlen AMD'ye kıyasla daha düşük seviyede olduğu yönündeki iddia. Buna rağmen sektör genelinde yaşanan bellek krizi, hem Nvidia hem de AMD tarafında ekran kartı fiyatlarının daha oynak bir hâl almasına neden olabilir. Şu an için resmi MSRP güncellemesi yapılmış değil. Ancak bellek arzındaki sıkıntı devam ederse, 2026 boyunca GeForce RTX 50 serisi kartların fiyatlarının kademeli şekilde yükselmesi sürpriz olmayacak.

