ABD onay verdi, Çin fiilen yasakladı: Nvidia H200 krizinde yeni perde

Tam Boyutta Gör Çin ile ABD arasındaki teknoloji eksenli güç mücadelesi yeni bir aşamaya taşınırken Nvidia’nın H200 yapay zeka çipleri bir kez daha iki ülke arasındaki gerilimin merkezine yerleşti. Kaynaklara dayanan bilgilere göre Çinli gümrük yetkilileri, bu hafta itibarıyla H200 çiplerinin ülkeye girişine izin vermeyecek. Aynı zamanda Pekin yönetiminin, yerli teknoloji şirketlerini toplantıya çağırarak bu çiplerin yalnızca “zorunlu hallerde” satın alınabileceğini açık bir dille ilettiği belirtiliyor.

ABD’den onay, Çin’den fiili yasak

Sürece yakın üç kaynağın aktardığına göre gümrük birimlerine iletilen talimatların dili oldukça sert. Yetkililerden gelen mesajın fiili bir yasak anlamına geldiği ifade ediliyor. Oysa resmiyette bir yasak yok. İlerleyen dönemde durumun değişip değişmeyeceği ise belirsiz. Normalde Nvidia’nın Çin’e H200 çiplerini satması yasaktı ancak ABD yönetimi çok kısa bir süre önce bazı şartlarla bu çipin Çin’e ithalatına resmen onay vermişti.

ABD’nin onayı uyarınca, çiplerin Çin’e gönderilmesi için üçüncü taraf testlerinden geçmesi, Çinli alıcıların güvenlik kriterlerini karşılaması ve ABD pazarına yeterli arz bırakılması gerekiyor. Ayrıca Çin’in, ABD müşterilerine satılan toplam hacmin yüzde 50’sinden fazlasını alamayacağı gibi sınırlamalar da var.

Nvidia H200, şirketin en güçlü ikinci yapay zeka işlemcisi konumunda bulunuyor ve performans açısından daha önce Çin’e sınırlı şekilde izin verilen H20 modelinin yaklaşık altı katı işlem gücü sunuyor. Bu da H200’ü, özellikle büyük ölçekli yapay zeka modellerinin eğitimi için son derece cazip bir donanım haline getiriyor. Huawei’nin Ascend 910C gibi yerli alternatifleri geliştirilmiş olsa da H200 her alanda daha fazla avantaja sahip.

Bu nedenle Çinli teknoloji şirketlerinin H200’e olan ilgisi oldukça yüksek. Geçtiğimiz ay paylaşılan bilgilere göre Çin merkezli firmalar birim fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olan 2 milyondan fazla H200 çipi için sipariş verdi. Bu, milyarlarca dolarlık gelir anlamına geliyor.

Pekin’in niyeti belirsiz

Tam Boyutta Gör Uzmanlara göre Pekin’in bu adımının arkasındaki motivasyon net değil. Çin yönetiminin, yerli çip üreticilerinin önünü açmak amacıyla H200’ü tamamen yasaklamak mı istediği, yoksa bu kısıtlamaları ABD ile yürütülen müzakerelerde bir pazarlık unsuru olarak mı kullandığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan bazı sınırlı istisnaların masada olduğu ifade ediliyor. Sektör kaynaklarına göre Çin hükümeti, üniversitelerle ortak yürütülen araştırma ve geliştirme projeleri gibi özel durumlarda H200 alımlarına onay verebileceğini belirtti.

Analistler, bu gelişmenin zamanlamasına da dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında Pekin’i ziyaret ederek Xi Jinping ile görüşeceği biliniyor. Çin’in bu görüşme önceki elini güçlendirmek istediği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere ABD, 2022’den bu yana Çin’in ileri seviye çiplere erişimini sınırlayan ihracat kontrolleri uyguluyor. Geçtiğimiz yıl H20 modelinin önce yasaklanıp ardından yeniden izin verilmesi ve sonrasında Çin’in bu çipleri fiilen yasaklaması Nvidia’nın ülkedeki payını sıfıra indirmişti. Bu arada H200’ün Çin pazarına yeniden girmesi yalnızca Nvidia için değil, ABD hükümeti için de büyük bir gelir anlamına geliyor. Satışlardan yüzde 25 oranında pay alacak olan ABD, bu ticaretten milyarlarca dolarlık kazanç elde edebilir.

